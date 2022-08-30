Социальный вычет

Как получить налоговый вычет за страхование жизни: пошаговая инструкция

Несмотря на то, что возможность вернуть часть уплаченных государству налогов в сумме, которая была направлена на страхование жизни, существует с 2015 года, далеко не все знают, как это сделать. Поговорим о том, как правильно оформить такой налоговый вычет.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Вернуть свои же деньги

Налоговый вычет — это возможность раз в год вернуть часть уплаченных налогов. По сути, это возврат своих же средств, перечисленных государству в качестве налога на доходы физического лица (НДФЛ).

На данный момент в России действует пять видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. Список трат, подпадающих под возврат налогов, постоянно расширяется. Взносы на страхование жизни входят в состав социального налогового вычета наряду с расходами на благотворительность, обучение, лечение и медицинское обслуживание.

У каждого вида налоговых вычетов свои условия и лимиты. Для социального верхняя планка — 120 тыс. рублей в год. Это максимальная сумма, с которой можно оформить возврат. То есть при ставке НДФЛ в 13% это не более 15,6 тыс. рублей в год.

Кто может получить вычет?

Налоговый вычет оформляется при условии, что договор страхования жизни заключен минимум на пять лет и покрывает такие риски, как смерть и дожитие до определенного возраста. Вернуть налоги реально за расходы, направленные за последние три года на страхование своей жизни и здоровья, а также супруга, родителей, детей. Сделать это может владелец полиса.

При этом не должен быть превышен совокупный лимит — 120 тыс. рублей. Это общая планка для всех расходов, не только на страхование жизни. Соответственно, для получения максимальной суммы размер уплаченного за год НДФЛ должен быть не меньше этого лимита.

Собираем пакет документов

Для получения вычета понадобится копия страхового договора и лицензии страховщика, а также платежные документы, подтверждающие перечисление взносов в рамках полиса.

Важно, чтобы в договор были включены все существенные условия: сведения о застрахованном, страховом случае, размер страховой суммы и срок действия. Если он заключен не на себя, а в отношении родителей или детей, нужно будет подтвердить степень родства. Сделать это можно при помощи свидетельства о рождении, о заключении брака, об установлении опеки и т. д.

Плюс справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

Как подать заявление на вычет?

Заявление можно направить на протяжении всего года, когда была оплачена страховка, а не только до конца апреля, как в случае с отчетностью о полученных доходах.

Сделать это можно двумя способами. Самый легкий — через своего работодателя. Но для этого именно бухгалтерия должна удерживать страховые из зарплаты. Кроме того, подать заявление на вычет можно через ФНС — придя в инспекцию лично или заполнив декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. В первом случае весь пакет документов приносится в бумажном, во втором — прикрепляется сканами.

Сама процедура проста. Как правило, справки 2-НДФЛ уже подгружены в кабинет налогоплательщика с конца января. Во время заполнения декларации нужно определить доходы, с которых удержаны налоги, затем перейти в раздел налоговых вычетов, выбрать социальный и ввести нужные суммы, не забыв в конце прикрепить графические файлы с платежками и прочими документами. Если чего-то не хватает, по итогам камеральной проверки придет сообщение от инспектора.

Стоит ли овчинка выделки?

Любопытно, что при досрочном расторжении договора страхования клиент должен предоставить страховщику справку из налоговой, что не получал вычет.

Статистика показывает, что деньги возвращают лишь 20% клиентов. Думается, что многих пугает сама необходимость что-то делать для получения такой (не скажем, что большой) суммы.

Да, в случае с добровольным страхованием взносы вполне укладываются в лимит. А вот инвестиционное (ИСЖ) или накопительное страхование жизни (НСЖ) подразумевает более весомые переводы, и 120 тыс. рублей может оказаться недостаточно. По инвестиционному вычету за пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) максимальная сумма составляет уже 400 тыс. рублей — получить можно 52 тыс. рублей в год.

Лимит социального налогового вычета ни разу не пересматривался, хотя эксперты неоднократно предлагали поднять его до 1 млн или хотя бы 400 тыс. рублей. В этом году российский Минфин анонсировал введение единого налогового вычета для долгосрочных инструментов, проект пока в стадии подготовки. И страхователи, и сами страховщики его ждут с нетерпением, ведь это означает толчок для развития практики налогового вычета, тем более что страховая сфера в России имеет огромный потенциал для роста.

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