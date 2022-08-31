Налоговый вычет: как вернуть деньги, потраченные на образование, лечение и спорт

Что такое социальный вычет

Это компенсация НДФЛ, когда налогоплательщик потратил деньги на медицину, образование, спорт, благотворительность, страхование жизни или добровольное пенсионное страхование. При этом государственные деньги на эти услуги не потрачены.

Максимальная сумма для расчета этого вычета — 120 тыс. рублей, даже если совокупные траты оказались выше. Это значит, что получится вернуть не больше 15 600 рублей, то есть 13% от лимита. Это не касается расходов на образование детей и благотворительность.

Как и остальные вычеты, компенсация трат на социально значимые услуги положена только тем, кто платит НДФЛ. Поэтому пенсионеры, самозанятые, безработные и ИП не на ОСНО получить вычет не могут, если у них нет дополнительного заработка, с которого уплачивается подоходный налог.

Как получить налоговый вычет за лечение и лекарства

Налоговый вычет можно оформить, если оплачивалось лечение себе, супругу, родителям или детям. Причем стандартная сумма для вычета сохраняется (независимо от того, кому предоставлялась услуга) и составляет 120 тыс. рублей. Но есть один нюанс: компенсируют часть затрат только в том случае, если лечение получено в клинике или больнице с лицензией на медицинскую деятельность. Ее выдает Росздравнадзор.

Вот список услуг, за которые можно получить вычет:

обследования (УЗИ, медицинские анализы, рентген, флюорография, МРТ);

приемы врачей;

лечение и протезирование зубов;

медицинская экспертиза;

медицинская реабилитация;

лечение, диагностика в санатории;

хирургическое лечение;

имплантация протезов, кардиостимуляторов, металлических конструкций;

лечение сахарного диабета;

ведение беременности, платные роды;

лечение бесплодия, ЭКО.

Если лечение входит в перечень дорогостоящих видов, то налоговая компенсирует 13% полной стоимости медицинских услуг, но не больше уплаченной суммы НДФЛ за налоговый период.

Какие документы понадобятся

При оформлении налогового вычета по расходам на медицинские услуги:

справка 2-НДФЛ. Ее можно получить у работодателя;

договор на оказание медуслуг. В документе обязательно должен быть указан номер лицензии;

справка об оплате;

заполненная декларация 3-НДФЛ.

Стоит обратить внимание на то, что ФНС в марте 2022 года дала пояснение, что если между пациентом и медицинским учреждением договор не заключался, то достаточно справки об оплате лечения. Поэтому отказывать в компенсации из-за этого налоговая не может. Также дополнительно могут понадобиться документы, которые подтверждают степень родства, если вычет оформляется на одного члена семьи, а пациентом был другой.

Чтобы оформить вычет по расходам на лекарства, понадобятся следующие документы:

оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;

копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).

Как получить налоговый вычет за спорт

Его можно получить на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей из списка Минспорта. За собственные занятия фитнесом и спортивные секции детей возвращают 13% от стоимости услуг в рамках общего лимита для социальных вычетов в 120 тыс. рублей.

Вычет на спорт начал действовать с 2022 года, поэтому получить его можно только по расходам этого года. Чтобы компенсировать спортивные затраты быстро, лучше сделать это через работодателя — так на время уменьшится ставка НДФЛ. Для этого онлайн на сайте ФНС нужно получить уведомление о праве на вычет, а после передать документ в бухгалтерию. Чтобы подтвердить расходы, понадобится договор с организацией, чек об оплате и справка 2-НДФЛ.

Как получить налоговый вычет за образование

Этот вычет можно получить как за себя, так и за детей, братьев и сестер до 24 лет. За племянников и внуков — уже нельзя.

Единственный нюанс: в первом случае можно вернуть 13% за заочное, очное или онлайн-образование, а в случае с близкими родственниками — только за очное. Также уменьшается и размер вычета — за образование детей и сиблингов вычет возвращается только с 50 тыс. рублей, то есть максимальный размер выплаты составит 6 500 рублей.

Есть хорошая новость: вычет можно получить как за себя, так и за близкого родственника одновременно. То есть если родитель учится на онлайн-курсах, а его ребенок — на очном отделении в вузе, то ФНС вернет до 22 100 рублей.

Неважно, оплачивались услуги государственной или частной организации. У нее должна быть лицензия на образовательную деятельность. К числу таких организаций относятся:

детские сады;

школы;

учебные центры;

автошколы;

школы искусств;

музыкальные школы;

онлайн-курсы;

вузы.

Налоговый вычет за обучение нельзя получить, если образование оплачивалось маткапиталом.

Как лучше оплачивать обучение в вузе — поэтапно или заплатить всю сумму за раз? Дорогостоящее обучение лучше оплачивать поэтапно. Если заплатить 400 000 рублей за четыре года обучения, то возврат оформляется из расчета лимитных 120 000 рублей. Выгоднее каждый год отдавать по 100 000 рублей, подавая каждый раз документы на вычет.

Какие документы понадобятся

Если налогоплательщик компенсирует свое обучение, необходимо представить:

копию договора на обучение;

копию лицензии, если ее номер не указан в договоре;

копии квитанций и чеков на оплату. Нюанс: если оплачивалось картой, то ее владельцем должен быть тот же человек;

справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

заявление на возврат НДФЛ.

Если компенсируется обучение детей, братьев или сестер, то дополнительно нужны:

копия документа с подтверждением родства;

справка об очной форме обучения.

Возврат можно оформить у работодателя в тот же год, когда оплачено образование. Для этого нужно получить уведомление о праве на вычет. Его можно запросить в личном кабинете на сайте ФНС при предоставлении подтверждающих документов. Срок подготовки — 30 дней. Уведомление нужно передать работодателю, после этого уменьшится ставка НФДЛ.

Если возврат оформляется позже, то декларацию можно подать в течение трех лет после завершения того года, когда было оплачено обучение. Ее удобно заполнять в личном кабинете налогоплательщика. Документы прилагаются в виде электронных копий.

Как получить вычет за страхование

Вычет можно получить за взносы в негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. Причем платить можно не только за себя, но и за близких родственников — супругу, родителей и детей. Договоров, по которым можно получить вычет, может быть несколько, но все они должны быть оформлены на получателя компенсации.

Договоры должны заключаться на срок не менее пяти лет — как для пенсионного страхования, так и для страхования жизни.

Размер налогового вычета по расходам на добровольное страхование не может превышать 120 тыс. рублей в год. То есть возвращается 13% от этой суммы.

При этом налоговый вычет суммируется с другими социальными вычетами, кроме компенсаций за обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение.

Какие документы понадобятся

Вычет можно оформить как в форме уменьшенной ставки НДФЛ у работодателя, так и получить деньги на банковский счет. В обоих случаях придется обратиться онлайн или лично в налоговую с этими документами:

копия договора со страховой компанией;

копия лицензии страховой компании, если этой информации нет в договоре;

копии платежных документов, подтверждающих уплату взносов (чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и т. д.);

копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, выписки из загса, свидетельство о регистрации брака);

справка 2-НДФЛ.

Как получить вычет за благотворительность

Вычет по расходам на благотворительность можно оформить, если пожертвования отправлены в благотворительные организации:

социально ориентированные некоммерческие организации;

некоммерческие фонды, которые работают в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных;

религиозные организации на осуществление уставной деятельности.

Возврат не включается в общий лимит в 120 тыс. рублей, то есть плательщик получит 13% от всей направленной на благотворительность суммы, но не больше 25% годового заработка. Правда, существует нюанс, который значительно усложняет оформление этого возврата: прямые переводы на счета благотворительных организаций ФНС не засчитает, будут засчитаны только те, которые заявитель провел по договору пожертвования.

Какие документы понадобятся

справка 2-НДФЛ;

копии платежных документов (чеки, банковские выписки, квитанции и т. д.);

копия договора пожертвования. Если помощь оказана в натуральной форме, то это должно быть отражено в договоре с указанием рыночной цены передаваемого имущества. Кроме того, в приложение к договору обязательно должен быть включен акт приема-передачи пожертвования;

копии документов, подтверждающих статус организации-получателя и цели перечисления пожертвования.

Сколько ждать социальный вычет

Принести работодателю заявление на стандартный налоговый вычет можно сразу, как только появилось основание для этого права. Со следующего месяца ставка НДФЛ по зарплате уменьшится.

В остальных случаях заполнить декларацию и подать документы на возврат НДФЛ можно не позднее трех календарных лет. За исключением имущественных — у них нет срока давности.

После подачи заявления по закону у налоговой есть три месяца на проверку документов, и если с ними все в порядке, то еще один месяц уйдет на перечисление денег на указанный в заявлении банковский счет.