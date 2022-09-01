Какие законы вступают в силу в сентябре

1 сентября

Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»

Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги».

Решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.

Защита персональных данных

Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах — например, об их утечке.

Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные, если это не является обязательным, влечет штраф до 50 тыс. рублей.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Дополнительная защита потребителей

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются судами.

Это, например, договоренности, которые:

дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий;

обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других;

предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия.

Штрафы за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств

Появляется административная ответственность юрлица за:

неприменение принудительных мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством о специальных экономических и принудительных мерах;

совершение в его интересах сделок или финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, полученными заведомо преступным путем.

Открытие счетов онлайн

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.

Новые примерные программы обучения будущих водителей

Обновлены примерные программы обучения в автошколах. Например, при обучении на категорию B увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице (18 часов будет отведено на «площадку» и 38 часов — на «город» вместо 24 и 32 соответственно).

Также появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию

Установлены требования к заявлению застройщика о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

В частности, в нем указываются сведения об уплате государственной пошлины, согласие на осуществление государственной регистрации права собственности и адрес электронной почты.

Права на объекты недвижимости

Предусматриваются единые правила для оборота жилых и нежилых помещений. Уточняется, что права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места соотносятся с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.

Проверка знаний в строительной отрасли

Специалисты в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в сфере строительства будут обязаны проходить независимую оценку квалификации на соответствие профессиональному стандарту.

Новые правила выбора УК

Решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений. Раньше такое решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений (25 % + 1 голос).

Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей

В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника. Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.

Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Российский магазин приложений

На отдельные виды технически сложных товаров (в том числе на смартфоны) будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений.

Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения.

Реестр доноров костного мозга

В России появится единый реестр доноров костного мозга. Кроме того, добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Раньше клиникам приходилось обращаться к многочисленным регистрам по всей стране, чтобы найти наиболее подходящего донора. На это уходило много времени. Новый закон ускорит процесс.

«Важно, что закон расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Права инвалидов

Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.

Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Учителя будут заполнять меньше отчетов

Появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками.

Целевое использование экологических платежей

Вводится положение об «окрашивании» экологических платежей в региональных бюджетах для их целевого использования. Средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Изменения, касающиеся рекламы

Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в интернете на территории РФ, не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут применяться меры понуждения.

Психологическая помощь пострадавшим в ЧС

Устанавливается право граждан РФ, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, на психологическую помощь. Оказание населению такой помощи становится одной их основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Единая информационная система электронных путевок

Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.

13 сентября

Расторжение договора аренды в одностороннем порядке

Арендодатели, осуществляющие деятельность в сфере торговли или общепита, смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке.

Это возможно при условии, что арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере.

Специальные правила предусмотрены на тот случай, когда по условиям договора размер арендной платы зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и существенно снизился в связи с приостановлением или прекращением использования арендуемого имущества.