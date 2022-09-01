Производственный календарь на 2023 год: перенос выходных, рабочие часы помесячно

В 2023 году переносятся два выходных дня:

С 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятница). 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Посмотреть производственные календари, в том числе и на 2023 год, можно у нас на сайте.

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся 9 дней: с 31 декабря 2022 года и до 8 января 2023 года включительно.

«Длинные» выходные нас ждут:

с 23 по 26 февраля (4 дня) — День защитника Отечества;

(4 дня) — День защитника Отечества; с 29 апреля по 1 мая (3 дня) — праздник Весны и Труда;

(3 дня) — праздник Весны и Труда; с 6 по 9 мая — (4 дня) День Победы;

— (4 дня) День Победы; с 10 по 12 июня (3 дня) — День России;

(3 дня) — День России; с 4 по 6 ноября (3 дня) — День народного единства.

Один день отдыхаем 8 марта (среда) — Международный женский день.

Рабочий день перед праздником по ТК должен быть сокращен на 1 час. Таких дней два: 22 февраля и 3 ноября.

Норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов, в предпраздничные дни — 7 часов;

— 8 часов, в предпраздничные дни — 7 часов; при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.

Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 час. Исчисленная норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.