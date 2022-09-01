Производственный календарь на 2023 год: перенос выходных, рабочие часы помесячно

В 2023 году переносятся два выходных дня:
- С 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятница).
- 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).
Посмотреть производственные календари, в том числе и на 2023 год, можно у нас на сайте.
Новогодние каникулы в 2023 году продлятся 9 дней: с 31 декабря 2022 года и до 8 января 2023 года включительно.
«Длинные» выходные нас ждут:
- с 23 по 26 февраля (4 дня) — День защитника Отечества;
- с 29 апреля по 1 мая (3 дня) — праздник Весны и Труда;
- с 6 по 9 мая — (4 дня) День Победы;
- с 10 по 12 июня (3 дня) — День России;
- с 4 по 6 ноября (3 дня) — День народного единства.
Один день отдыхаем 8 марта (среда) — Международный женский день.
Рабочий день перед праздником по ТК должен быть сокращен на 1 час. Таких дней два: 22 февраля и 3 ноября.
Скачать производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе.
Скачать производственный календарь на 2023 год при шестидневной рабочей неделе.
Норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов, в предпраздничные дни — 7 часов;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.
Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 час. Исчисленная норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.