Новые условия кредитования малого и среднего бизнеса

Законодательная база
Постановление Правительства от 16.08.2022 № 1420 изменило Правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, которые были утверждены постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764. Правила действуют до конца 2024 года.
Как выдают кредиты сейчас
Представители малого и среднего бизнеса могут получить дешевые кредиты на:
- инвестиционные цели;
- увеличение оборотов;
- развитие предпринимательской деятельности микропредприятий;
- рефинансирование имеющихся кредитов.
Кредитные ставки дифференцированы:
- для малого бизнеса — максимум 15%;
- для среднего — 13,5%;
- на развитие предпринимательства — 16%.
Что изменилось в правилах льготного кредитования с 25.08.2022
Теперь величины максимальной кредитной ставки будут зависеть от ключевой ставки Центробанка.
При ключевой ставке, равной или превышающей 13%, лимитные значения ставок по кредитам будут:
- для малого бизнеса — 15%;
- в целях инвестиций, увеличения оборотного капитала и рефинансирования среднего бизнеса — 13,5%;
- на развитие предпринимательской деятельности микропредприятий — 15,75%.
При ключевой ставке, не превышающей 13% в год, картина льготного кредитования МСП выглядит так:
- на развитие предпринимательской деятельности — 13,25%;
- в остальных целях — 12,25%
Отдельно оговорены правила рефинансирования инвестиционных целей малых и средних предприятий по поручительству АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»:
- 9% и 7% соответственно в случаях, когда ключевая ставка ЦБ больше 10%;
- когда ключевая ставка меньше 10%, то предельная величина ставки по кредиту будет определяться как величина ключевой, уменьшенной на 3,5% для малого бизнеса и на 5% для среднего бизнеса соответственно.
В условиях действующей ключевой ставки, равной 8% годовых, банки могут выдать кредит среднему предприятию на инвестцели по ставке 3%, а малому — 4,5%. Программа уже работает, а кредитора можно выбрать из 48 участвующих в проекте банков.
Также Правительство увеличило максимально возможный срок кредитования в целях увеличения оборотного капитала до трех лет.