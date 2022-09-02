Новые условия кредитования малого и среднего бизнеса

Законодательная база

Постановление Правительства от 16.08.2022 № 1420 изменило Правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, которые были утверждены постановлением Правительства от 30.12.2018 № 1764. Правила действуют до конца 2024 года.

Как выдают кредиты сейчас

Представители малого и среднего бизнеса могут получить дешевые кредиты на:

инвестиционные цели;

увеличение оборотов;

развитие предпринимательской деятельности микропредприятий;

рефинансирование имеющихся кредитов.

Кредитные ставки дифференцированы:

для малого бизнеса — максимум 15%;

для среднего — 13,5%;

на развитие предпринимательства — 16%.

Что изменилось в правилах льготного кредитования с 25.08.2022

Теперь величины максимальной кредитной ставки будут зависеть от ключевой ставки Центробанка.

При ключевой ставке, равной или превышающей 13%, лимитные значения ставок по кредитам будут:

для малого бизнеса — 15%;

в целях инвестиций, увеличения оборотного капитала и рефинансирования среднего бизнеса — 13,5%;

на развитие предпринимательской деятельности микропредприятий — 15,75%.

При ключевой ставке, не превышающей 13% в год, картина льготного кредитования МСП выглядит так:

на развитие предпринимательской деятельности — 13,25%;

в остальных целях — 12,25%

Отдельно оговорены правила рефинансирования инвестиционных целей малых и средних предприятий по поручительству АО «Федеральная корпорация по развитию МСП»:

9% и 7% соответственно в случаях, когда ключевая ставка ЦБ больше 10%;

когда ключевая ставка меньше 10%, то предельная величина ставки по кредиту будет определяться как величина ключевой, уменьшенной на 3,5% для малого бизнеса и на 5% для среднего бизнеса соответственно.

В условиях действующей ключевой ставки, равной 8% годовых, банки могут выдать кредит среднему предприятию на инвестцели по ставке 3%, а малому — 4,5%. Программа уже работает, а кредитора можно выбрать из 48 участвующих в проекте банков.

Также Правительство увеличило максимально возможный срок кредитования в целях увеличения оборотного капитала до трех лет.