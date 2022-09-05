Как списать долги контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ

Рассмотрим подробно.

Когда исключают из ЕГРЮЛ?

Гражданским кодексом определено, что юрлицо, которое в течение 12 месяцев не представляло налоговую отчетность и не осуществляло операции хотя бы по одному банковскому счету, считается недействующим. По сути, оно фактически прекратило свою деятельность.

Организацию также могут исключить из ЕГРЮЛ в следующих ситуациях:

невозможности ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы , связанные с ликвидацией, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);

, связанные с ликвидацией, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников); наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой информации.

Министерство финансов в своем письме от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197 отмечает, что ни Гражданский кодекс, ни законодательство, регулирующее госрегистрацию юрлиц, не относят указанные организации к недействующим юрлицам. Следовательно, компании, исключенные из ЕГРЮЛ из-за невозможности ликвидации или из-за недостоверных сведений, ликвидированными не признаются.

Таким образом, в этом случае кредитор не вправе учитывать в расходах безнадежный долг.

В своем письме Минфин отмечает, что данная позиция определениями Судебных коллегий по экономическим спорам Верховного Суда от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 304-КГ18-18451.

Когда есть судебное постановление пристава-исполнителя

Признать долг безнадежным можно и том случае, если невозможность их взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

Оно может быть завершено по двум основаниям: нельзя установить место нахождения должника и его имущества и у должника нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Эти основания предусмотрены пунктом 2 статьи 266 НК. Следовательно, если такие основания есть, и имеется соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя, задолженность можно списать как безнадежную.

Такие разъяснения Минфин России дал в письме от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197.