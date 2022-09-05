Дебетовые карты

Как списать долги контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ

Дебиторскую задолженность можно признать безнадежной, если должника ликвидировали. Однако не во всех случаях организация считается ликвидированной, даже если ее исключили из ЕГРЮЛ.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Рассмотрим подробно.

Когда исключают из ЕГРЮЛ?

Гражданским кодексом определено, что юрлицо, которое в течение 12 месяцев не представляло налоговую отчетность и не осуществляло операции хотя бы по одному банковскому счету, считается недействующим. По сути, оно фактически прекратило свою деятельность.

Организацию также могут исключить из ЕГРЮЛ в следующих ситуациях:

  • невозможности ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы, связанные с ликвидацией, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);
  • наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой информации.

Министерство финансов в своем письме от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197 отмечает, что ни Гражданский кодекс, ни законодательство, регулирующее госрегистрацию юрлиц, не относят указанные организации к недействующим юрлицам. Следовательно, компании, исключенные из ЕГРЮЛ из-за невозможности ликвидации или из-за недостоверных сведений, ликвидированными не признаются.

Таким образом, в этом случае кредитор не вправе учитывать в расходах безнадежный долг.

В своем письме Минфин отмечает, что данная позиция определениями Судебных коллегий по экономическим спорам Верховного Суда от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 304-КГ18-18451.

Когда есть судебное постановление пристава-исполнителя

Признать долг безнадежным можно и том случае, если невозможность их взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

Оно может быть завершено по двум основаниям: нельзя установить место нахождения должника и его имущества и у должника нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Эти основания предусмотрены пунктом 2 статьи 266 НК. Следовательно, если такие основания есть, и имеется соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя, задолженность можно списать как безнадежную.

Такие разъяснения Минфин России дал в письме от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197.

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