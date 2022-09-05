Кредитование

Что такое кредитный рейтинг и как его улучшить

Индивидуальный кредитный рейтинг — это балл, отражающий качество вашей кредитной истории. Он рассчитывается для всех, кто брал кредиты или займы. Мы расскажем, как узнать свой кредитный рейтинг, а также раскроем некоторые секреты — как он рассчитывается и можно ли его повысить.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Зачем нужен кредитный рейтинг?

Бюро кредитных историй по закону обязано рассчитывать кредитный рейтинг людей, чьи кредитные истории оно хранит. Цель кредитного рейтинга — предсказать, допустите ли вы дефолт в течение года по своим кредитам или нет.

Под дефолтом понимается просрочка на сумму свыше 500 рублей и длительностью более трех месяцев. Проще говоря, рейтинг отражает вашу кредитоспособность, то есть способность возвращать кредиты без просрочек.

Таким образом, кредитный рейтинг — это удобный инструмент, с помощью которого вы можете ответить на вопрос, хорошая у вас кредитная история или плохая.

Как выглядит кредитный рейтинг?

Формально кредитный рейтинг — это число от 1 до 999 баллов. Чем выше рейтинг, тем лучше оценивается ваша кредитная история. Если рейтинг близок к нулю, то получить новый кредит очень сложно, а с рейтингом 999 баллов любой банк встретит вас с распростертыми объятиями, предлагая вам лучшие условия кредитования.

Впрочем, качество кредитной истории — это далеко не единственный фактор, который учитывают кредиторы, принимая решение о предоставлении кредита. Им также важны источник и уровень вашего дохода, форма трудоустройства, готовы ли вы предоставить залог или поручителя и другие факторы. Поэтому в некоторых случаях кредит могут получить заемщики с низким рейтингом. И наоборот: заемщики с отличным рейтингом иногда могут столкнуться с неожиданным отказом.

Для удобства восприятия кредитный рейтинг отображается на шкале с несколькими цветовыми зонами. Красный цвет означает низкий рейтинг, желтый цвет — средний, светло-зеленый — высокий рейтинг, а темно-зеленый цвет означает наивысшую оценку.

Какие факторы влияют на рейтинг?

Кредитный рейтинг рассчитывается и обновляется автоматически на основе вашей кредитной истории. В расчет берутся разные факторы. Вот некоторые из них:

  1. Просрочки платежей. Учитываются как текущие просрочки, так и просрочки в прошлом — их количество, величина, длительность и давность. Даже если просрочки были несколько лет назад, они могут привести к снижению рейтинга.
  2. Сколько платежей сделано после погашения просрочек? Чем больше вы их внесете, тем лучше, ведь это показывает, что после временных финансовых трудностей ваша способность стабильно и своевременно исполнять финансовые обязательства восстановилась.
  3. Число обращений за кредитами в недавнее время. Чем больше заявок, тем хуже рейтинг, так как если вы подавали заявки в несколько банков, может казаться, что у вас финансовые проблемы и вы срочно ищете деньги для их решения.
  4. К каким кредиторам вы обращаетесь: в банки или микрофинансовые организации? Очевидно, что обслуживание микрозаймов несет повышенные риски.
  5. Сколько у вас действующих и погашенных кредитов? Банки считают, что чем больше у вас сейчас действующих кредитов, чем выше риск, что вы не сможете их одновременно выплачивать. С другой стороны, если в прошлом вы брали кредиты на крупные суммы и успешно их погашали, это хороший знак.

Как улучшить кредитный рейтинг?

У каждого заемщика своя ситуация, как и способы повысить рейтинг. Мы же можем дать несколько универсальных советов:

  • Погасите все просрочки. Даже если у вас есть просрочка в 1 рубль, обязательно оплатите ее как можно скорее.
  • Вносите ежемесячные платежи по кредитам вовремя, а лучше чуть-чуть заранее, так как банки не всегда зачисляют платеж день в день.
  • Сократите число ваших действующих кредитов — желательно иметь не более двух. Если у вас их больше, можно воспользоваться рефинансированием.
  • Закройте кредитки, которыми не пользуетесь.
  • Не подавайте кредитные заявки ради любопытства.
  • Избегайте или хотя бы минимизируйте кредитование в микрофинансовых организациях.

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

Маркетплейсы

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Если вы не производитель, то для успешной торговли на маркетплейсе нужны надежные поставщики. Из-за санкционного давления картина мира и расположение основных поставщиков сильно изменились. Где и у кого закупать, на что обратить внимание, и как вести расчеты с иностранными контрагентами? Даем ответы на эти и другие популярные вопросы от селлеров.

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно

Новое требование касается всех видов рекламы в интернете, в том числе на сайтах, в соцсетях и телеграм-каналах, а также рекламы у блогеров. Наладить работу системы и установить штрафы обещают к ноябрю.

Налоговые схемы

Торговля через сайт — это не патент. Но налоговикам будет сложно доказать факт продажи

Предприниматель на патенте торгует через сайт. Деньги получает на свою личную карту и вносит их в кассу, как при обычной розничной продаже. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают, реально ли доказать схему.

Читать еще