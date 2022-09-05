Что такое кредитный рейтинг и как его улучшить

Зачем нужен кредитный рейтинг?

Бюро кредитных историй по закону обязано рассчитывать кредитный рейтинг людей, чьи кредитные истории оно хранит. Цель кредитного рейтинга — предсказать, допустите ли вы дефолт в течение года по своим кредитам или нет.

Под дефолтом понимается просрочка на сумму свыше 500 рублей и длительностью более трех месяцев. Проще говоря, рейтинг отражает вашу кредитоспособность, то есть способность возвращать кредиты без просрочек.

Таким образом, кредитный рейтинг — это удобный инструмент, с помощью которого вы можете ответить на вопрос, хорошая у вас кредитная история или плохая.

Как выглядит кредитный рейтинг?

Формально кредитный рейтинг — это число от 1 до 999 баллов. Чем выше рейтинг, тем лучше оценивается ваша кредитная история. Если рейтинг близок к нулю, то получить новый кредит очень сложно, а с рейтингом 999 баллов любой банк встретит вас с распростертыми объятиями, предлагая вам лучшие условия кредитования.

Впрочем, качество кредитной истории — это далеко не единственный фактор, который учитывают кредиторы, принимая решение о предоставлении кредита. Им также важны источник и уровень вашего дохода, форма трудоустройства, готовы ли вы предоставить залог или поручителя и другие факторы. Поэтому в некоторых случаях кредит могут получить заемщики с низким рейтингом. И наоборот: заемщики с отличным рейтингом иногда могут столкнуться с неожиданным отказом.

Для удобства восприятия кредитный рейтинг отображается на шкале с несколькими цветовыми зонами. Красный цвет означает низкий рейтинг, желтый цвет — средний, светло-зеленый — высокий рейтинг, а темно-зеленый цвет означает наивысшую оценку.

Какие факторы влияют на рейтинг?

Кредитный рейтинг рассчитывается и обновляется автоматически на основе вашей кредитной истории. В расчет берутся разные факторы. Вот некоторые из них:

Просрочки платежей. Учитываются как текущие просрочки, так и просрочки в прошлом — их количество, величина, длительность и давность. Даже если просрочки были несколько лет назад, они могут привести к снижению рейтинга. Сколько платежей сделано после погашения просрочек? Чем больше вы их внесете, тем лучше, ведь это показывает, что после временных финансовых трудностей ваша способность стабильно и своевременно исполнять финансовые обязательства восстановилась. Число обращений за кредитами в недавнее время. Чем больше заявок, тем хуже рейтинг, так как если вы подавали заявки в несколько банков, может казаться, что у вас финансовые проблемы и вы срочно ищете деньги для их решения. К каким кредиторам вы обращаетесь: в банки или микрофинансовые организации? Очевидно, что обслуживание микрозаймов несет повышенные риски. Сколько у вас действующих и погашенных кредитов? Банки считают, что чем больше у вас сейчас действующих кредитов, чем выше риск, что вы не сможете их одновременно выплачивать. С другой стороны, если в прошлом вы брали кредиты на крупные суммы и успешно их погашали, это хороший знак.

Как улучшить кредитный рейтинг?

У каждого заемщика своя ситуация, как и способы повысить рейтинг. Мы же можем дать несколько универсальных советов: