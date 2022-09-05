Оплата штрафа. Какие проводки надо сделать бухгалтеру

Какие штрафы уплачивают организации

Виды санкций бывают различные, например, за:

нарушение трудового законодательства;

нарушение законодательства о налогах и сборах (например, не сдана отчетность и т. д.);

нарушение условий договорных обязательств (просрочка уплаты или поставки);

нарушение правил дорожного движения (превышение скорости) и т. д.

В статье 32.2 КоАП сказано, что уплата производится лицом, которое привлечено к административной ответственности, в срок не позднее чем 60 дней со дня вступления в силу постановления.

Ответственность налагается на физических, должностных и юридических лиц на основании ст. 2.1, 2.4, 3.2 КоАП.

Проводки по начислению штрафов

В бухгалтерском учете для отражения расходов, связанных с административными штрафами (далее — АШ), компании опираются на ПБУ 10/99 «Расходы организации». Их относят к прочим расходам.

План счетов бухгалтерского учета утвержден приказом Минфина № 94н от 31.10.2000. В соответствии с ним проводки административного штрафа в бухгалтерском и налоговом учете делаются с использованием дебета сч. 91 «Прочие расходы».

Но есть и особенность: все санкции, связанные с налогом на прибыль, отражаются в составе убытков на сч. 99 «Прибыли и убытки». Ущерб, пени, санкции, проценты, иные санкции, взимаемые государственными органами и перечисляемые в бюджет, не учитываются в целях налогообложения прибыли (п. 2 ст. 270 НК).

Таким образом, проводки по учету административных штрафов относят на вид прочих расходов, не принимаемых в налоговом учете. В ОСВ сч. 91.02 это отражается в аналитике. Обороты за период по строчке «НУ» пустые, а по строчке «БУ» отражена сумма 8 169 514,96 — это значит, что расходы приняты только в налоговом учете.

Пример ОСВ сч. 91.02

В бухгалтерском и налоговом учете возникнут постоянные разницы на суммы, не принимаемые в целях налогообложения.

Корреспондирует сч. 91 с кредитом сч. 68 или 76 — зависит от вида АШ.

Если связано с налогами, то используется кредит сч. 68, если предполагает административную ответственность — кредит сч. 76.

Проводки по штрафам инспекции по труду

На вопрос, на какой счет штраф в трудовую инспекцию начисляют компании, ответим: Дебет 91.02 — Кредит 76, так как санкция не относится к нарушению налогового законодательства.

Примеры, за какие нарушения инспекция наложит санкции на организацию:

непроведение специальной оценки условий труда;

некорректное оформление трудовых договоров (например, не отражены условия труда);

не установлен день выдачи зарплаты и т. д.

Для удобства работы с подобным видом начислений, формирования проводки по начислению штрафа от трудовой инспекции добавьте отдельный субсчет к сч. 76, например расчеты по АШ.

Организация не вправе оплатить сумму санкций, наложенную на директора компании (или иное физическое лицо), в силу действия ст. 32.2 КоАП. Физическое лицо обязано самостоятельно произвести уплату.

Например, проводки в бухгалтерии штрафа трудовой инспекции за нарушение прав работника организацией следующие:

Дебет Кредит Описание 91.02 Прочие расходы 76 «Расчеты по АШ» Отражено начисление санкций за нарушение прав работника 76 «Расчеты по АШ» 51 «Расчетные счета» Произведена уплата

Проводки АШ за нарушение налогового законодательства

Налоговая вправе наложить АШ за:

непредставление налоговой декларации в срок;

несоблюдение порядка представления декларации в электронном виде;

грубое нарушение правил учета;

ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет;

представление налоговым агентом недостоверных сведений в налоговый орган;

неполную уплату сумм налога и др.

Например, учет АШ за несвоевременную или неполную уплаты налога (пеней) зависит от вида налога.

Только по налогу на прибыль (аналогичным налогам ЕСХН, УСН) АШ относят на счет 99 на дату вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности, вот бухгалтерские проводки штрафа за административное правонарушение в данной ситуации:

Дебет Кредит Описание 99 68 Начислен АШ за нарушение налогового законодательства по налогу на прибыль 68 51 Оплачен АШ за нарушение правил налогообложения

По иным налогам, страховым взносам АШ включают в состав прочих расходов на дату вынесения решения о привлечении к ответственности, используя дебет сч. 91 для начисления расходов.

Напомним, в налоговом учете данные затраты не принимаются в целях налогообложения.

Проводки по штрафам за нарушение миграционного законодательства

АШ, связанные с нарушением миграционного законодательства, велики.

За что выписывает АШ Управление по вопросам миграции МВД:

незаконное привлечение иностранного физлица к работе;

неуведомление о выплате заработной платы иностранцам;

нарушение правил привлечения иностранных физлиц в торговле и т.д.

Вот проводки штрафов за нарушение миграционного законодательства в бухгалтерском и налоговом учете:

Дебет 91.02 «Прочие расходы, не принимаемые в целях НУ» — Кредит 76.

Проводки по штрафам за нарушение ПДД

Рассмотрим ситуацию на примере.

С расчетного счета компании судебные приставы списали сумму АШ в размере 1 000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Постановление организацией не получено, следовательно, не оплачено самостоятельно. Проведя внутреннее расследование, определяем сотрудника компании, нарушившего ПДД.

В данной ситуации отражение штрафов ГИБДД в бухгалтерском учете следующее:

Дебет 91.02 «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» — Кредит 76 «Расчеты по АШ» — в учете признан АШ;

Дебет 76 — Кредит 51 — отражено списание с расчетного счета.

Вот на какой счет отнести штраф ГИБДД в 1С за счет организации: в Кредит сч. 91.02.

Предположим, водитель добровольно согласился компенсировать сумму АШ.

Дебет 70 — Кредит 73 — удержана из зарплаты водителя сумма АШ.

Также водитель вправе внести денежные средства в кассу предприятия:

Дебет 50 — Кредит 73. Не забудьте взять с работника письменное согласие.

Сумма возмещения на основании п. 3 ст. 250 НК в налоговом учете относится в состав внереализационных доходов компании, в бухгалтерском учете отражается в составе прочих доходов и учитывается по кредиту сч. 91.01.

Дебет 73 — Кредит 91.01 — возмещена сумма ущерба.

Отразите постоянные разницы в учете, так как в бухгалтерском учете расходы принимаются, а в налоговом нет:

Дебет 99 — Кредит 68.

Проводки по санкциям от других контролирующих органов

Аналогичны проводки штрафа Роспотребнадзора в бухгалтерском учете:

Дебет 91.02 (не учитываемые для налогового учета) — Кредит 76.

Роспотребнадзор выписывает АШ за невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий, продажу товаров плохого качества, обман покупателей и т. д.

Ростехнадзор налагает АШ за нарушение правил промышленной безопасности — например, нет лицензии на опасный производственный объект, нет аттестации о промышленной безопасности, неисправно оборудование, не выполнено предписание и т.д.

Вот бухгалтерская проводка по штрафу Ростехнадзора:

Дебет 91.02 — Кредит 76.