Цитата дня. О Минфине с Центробанком, таких внезапных и таких противоречивых...

Минфин и Банк России переосмыслили подход к криптовалютам и считают, что в ближайшее время необходимо легализовать трансграничные расчеты в этих валютах, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия-24».

— Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее«, — сказал Моисеев.

Помните Анну Адамовну из фильма «Покровские ворота»? Очень похоже.