Оплата длительного больничного: на какие нюансы надо обратить внимание бухгалтеру

Правила продления больничного листа на срок более полумесяца

Лечащий врач вправе выдать больничный лист не более чем на 15 дней. Если для выздоровления физлица этого срока недостаточно, то продление периода нетрудоспособности возможно по решению врачебной комиссии.

Максимальный срок единовременного продления также не превышает 15 дней. Врачи, состоящие в комиссии, в обязательном порядке должны пройти профильное обучение для проведения медицинской экспертизы такого характера.

Важно! Максимальный срок, на который может выдать больничный лист лечащий врач, — 15 дней, а для тех, которые выдает фельдшер или стоматолог, — 10 дней.

Если меняется лечебное учреждение в рамках одного страхового случая, то срок исчисления допустимой продолжительности все равно начинается с первого дня наступления заболевания, а не с первого дня наблюдения в новом медучреждении. Такое разъяснение приведено в письме ФСС от 08.04.2013 № 15-03-11/12-3453. В этом же письме соцстрах напоминает, что неявка заболевшего физлица на плановый осмотр лечащим врачом может привести к снижению размера пособия по болезни.

Напоминаем! Сейчас работодатель оплачивает только первые 3 дня больничного. Остальное напрямую работнику платит ФСС. При этом с 2022 года больничные формируются только в электронном виде.

Максимальная продолжительность периода нетрудоспособности, связанной с бытовой травмой или заболеванием, в 2022 году

Максимальная продолжительность больничного листа определяется с учетом медицинских показаний и клинических прогнозов. Согласно п. 4 ст. 59 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ и п. 34 Порядка выдачи больничных, утвержденного приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н, если у заболевшего есть все предпосылки для потери трудоспособности, его не позднее чем через 4 месяца после начала нетрудоспособности направляют на медико-социальную экспертизу.

Больничный лист при установлении инвалидности

Если по итогам врачебной экспертизы будет признана инвалидность физлица, то окончание больничного наступит накануне регистрации документов для медико-социальной экспертизы.

Важно! В бланке больничного листа должна быть заполнена графа «Дата регистрации документов в бюро МСЭ». Если при этом есть отметка в графе «Установлена/изменена группа инвалидности», то датой установления инвалидности считается как раз дата регистрации документов в МСЭ, поэтому за этот день физлицо уже имеет право на получение пособия по инвалидности, а пособие по нетрудоспособности за этот день не начисляется.

Но если инвалидность не препятствует трудовой деятельности физлица, то за ним сохраняется право на все социальные гарантии, предусмотренные ТК, в том числе и право на оплату больничных листов. В этом случае ему выдается новый листок нетрудоспособности для предоставления по месту работы.

При этом как бы долго сотрудник-инвалид ни находился на больничном, п. 3 ст. 6 закона № 255-ФЗ предусматривает максимальную продолжительность оплачиваемого листка нетрудоспособности — 4 идущих подряд месяца или 5 месяцев в календарном году.

Длительный больничный при благоприятном трудовом прогнозе врачебной комиссии

Но если врачебная комиссия определяет заболевание как поддающееся лечению и ожидает возвращения полной трудоспособности, то максимальная продолжительность больничного может быть до 10 месяцев, а в некоторых случаях и до года. При этом необходимо не реже чем каждые 15 дней продлевать больничный, также по решению комиссии. Об этом говорится в п. 22 Порядка выдачи больничных.

Вместе с тем существует судебная практика, где за физлицом признается право на получение пособия по болезни, даже если медицинское учреждение нарушило правила выдачи больничных и по истечении 10 месяцев не провело медэкспертизу (например, апелляционное определение Тверского областного суда от 27.03.2015 № 33-590). В данном случае обязанность по выплате пособия суд возложил на работодателя. Но возмещение таких больничных листов из ФСС останется спорным.

Важно! Соцстрах может предъявлять иски в адрес медучреждений для возмещения ущерба, если ему пришлось возмещать расходы по больничным, оформленным неверно или оформленными учреждениями без соответствующей лицензии. Об этом говорится в подп. 6 п. 1 ст. 4.2 закона 255-ФЗ. Суды (см., например, постановление Президиума ВАС от 11.12.2012 № 10605/12 по делу № А33-11561/2011) отмечают, что работодатель не в состоянии проверить правомерность выдачи больничного листа его сотруднику, но вместе с тем положения Трудового кодекса его обязывают оплатить листки нетрудоспособности. Поэтому соцстрах также обязан возмещать расходы по спорным больничным, но впоследствии может предъявить расходы на возмещение пособий медучреждению.

Особенности оформления больничных при продлении или при переводе в другое медицинское учреждение

Нельзя признать недействительным больничный лист, если в нем не стоит печать медучреждения при оформлении продолжения. Порядком выдачи больничных однозначно не определено, необходима ли печать при продлении листка нетрудоспособности, если лицо наблюдается в одном и том же медицинском учреждении.

Форма бланка больничного предусматривает место для печати в двух местах: напротив графы «Дата выдачи» и напротив граф «Приступить к работе» и «Выдан листок нетрудоспособности (продолжение) №».

Однако соцстрах поясняет правила простановки печатей в больничных листах лишь в тех случаях, когда физлицо переводится в другое медицинское учреждение для продолжения лечения. В п. 4 письма ФСС от 14.09.2011 № 14-03-11/15-8605 соцстрах пишет, что закрывает больничный, предшествующий переводу, новое медицинское учреждение. Это значит, что именно оно ставит свою печать, заверяя графу с номером выданного продолжения больничного.

Максимальная продолжительность оплаты по больничным листам

Не всегда по длительным больничным соцстрах компенсирует выплату пособий по нетрудоспособности в полном объеме. В ст. 6 закона 255-ФЗ рассмотрены различные случаи, для которых устанавливается разная продолжительность периода оплаты больничного:

Причина, по которой выдается больничный лист и назначается пособие Основание Максимальная продолжительность оплаты больничного листа Обычная бытовая травма или заболевание п. 1 ст. 6 закона 255-ФЗ Весь период, на который оформлен больничный лист Обычная бытовая травма или заболевание с последующим установлением инвалидности п. 3 ст. 6 закона 255-ФЗ Максимально — 4 месяца подряд или 5 месяцев за год Туберкулез (код причины нетрудоспособности — 11) п. 3 ст. 6 закона 255-ФЗ Не применяется ограничение по инвалидности. Выплата по больничному за всю продолжительность или до момента изменения группы инвалидности. Бытовая травма или заболевание физлиц, работающих по трудовому договору продолжительностью менее полугода п. 4 ст. 6 закона 255-ФЗ 75 дней Уход за детьми до 7 лет подп. 1 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ 60 дней за год или 90 дней для заболеваний, перечисленных в приказе Минздравсоцразвития от 20.02.2008 № 84н Уход за детьми от 7 до 15 лет подп. 2 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ 15 дней по одному страхслучаю и 45 дней в целом за год Уход за детьми-инвалидами до 18 лет подп. 3 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ 120 дней за год Уход за ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет подп. 4 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ Весь период лечения в стационаре Уход за детьми до 18 лет с поствакцинальными осложнениями или злокачественными опухолями подп. 5 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ Весь период лечения как дома, так и в медучреждениях Иные случаи ухода за заболевшими родственниками подп. 6 п. 5 ст. 6 закона 255-ФЗ 7 дней по одному страхслучаю и 30 дней за год Карантин (код причины нетрудоспособности — 03) п. 6 ст. 6 закона 255-ФЗ Весь период карантина, независимо от того, выписан больничный в связи с контактом самого сотрудника с переносчиком инфекции, или он связан с уходом за ребенком до 7 лет, находящемся на карантине Протезирование в стационаре п. 7 ст. 6 закона 255-ФЗ Весь период нахождения в медучреждении и время в пути до медучреждения и домой Долечивание в санаториях п. 8 ст. 6 закона 255-ФЗ 24 дня

Не всегда код причины нетрудоспособности, проставленный в соответствующей графе, поможет точно определить максимальную продолжительность оплаты пособия. Обычно нужна некоторая дополнительная информация. Но все-таки некоторые случаи понятны и из данного кода.

При возникновении сомнений для определения максимальной оплаты по больничному можно обратиться в медучреждение, выдавшее документ, с запросом о разъяснении нюансов по конкретному листку нетрудоспособности.

Нюансы оплаты длительных больничных

В течение одного страхового случая может быть выдано несколько листков нетрудоспособности. При этом на протяжении заболевания могут меняться коды заболевания и даже лечебные учреждения, но если соблюдены все правила выдачи продолжений больничных листов, то все эти листы относятся к одному страховому случаю. Об этом соцстрах пишет в письме от 18.08.2004 № 02-18/11-5676.

Для определения пособия по такому случаю нетрудоспособности будет применяться средний заработок, рассчитанный на дату начала заболевания. То же самое касается страхового стажа. Даже если в течение периода длительной нетрудоспособности страховой стаж пересекает границу, за которой увеличивается процент оплаты от среднего заработка, увеличить пособие физлица не получится, т. к. для определения процента используется стаж по состоянию на дату открытия первого больничного листка.

Следует обращать внимание, чтобы в листках нетрудоспособности в рамках одного заболевания стояла отметка о том, что листки следуют друг за другом. То есть на каждом следующем по сроку больничном в графе «Продолжение листка нетрудоспособности №» должна быть отсылка к предыдущему документу. В противном случае, даже если дело касается одного заболевания, больничные будут относиться к разным страховым случаям и по каждому документу придется оплачивать 3 дня за счет средств работодателя.

Итоги

Оплата длительного больничного листа зависит от причины нетрудоспособности. Законодатели установили ряд ограничений в зависимости от категории заболевшего и вида самого заболевания. Кроме того, есть ограничения по продолжительности больничных, которые выдает медицинское учреждение.

Но ошибка, допущенная лечебным учреждением при выдаче больничного, в том числе и при определении его максимальной продолжительности, не является препятствием для оплаты пособия по болезни работодателем. Хотя есть вероятность, что право на возмещение таких пособий из ФСС придется отстаивать в судебном порядке.