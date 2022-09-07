Налоговые проверки

Обязана ли компания предоставлять КУДиР в ходе камеральной проверки?

Налоговый орган при проведении камеральной проверки декларации вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения. Может ли он запросить книгу учета доходов и расходов?

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Вопрос

В ответ на требование от ФНС России о представлении пояснений в ходе камеральной проверки после сдачи годовой налоговой декларации по УСН в соответствии со ст. 88 НК можно ли ограничиться письменными пояснениями без представления в том числе Книги учета доходов и расходов?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаЮлия Шестова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

По общему правилу, установленному в п. 7 ст. 88 НК, при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено ст. 88 НК или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК.

Таким образом, налоговый орган при проведении камеральной проверки вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы только в случаях, предусмотренных ст. 88 НК.

Дополнительно к пояснениям налогоплательщик вправе представить в налоговый орган любые документы (в том числе выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета, КУДиР), подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет) (п. 4 ст. 88 НК).

В соответствии с абзацем 3 п. 3 ст. 88 НК при проверке налоговой декларации (расчета), в которой заявлена сумма полученного в соответствующем отчетном (налоговом) периоде убытка, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие размер полученного убытка.

Рекомендуем:

  • представить пояснения в установленный в требовании срок, содержащие расшифровку основных статей затрат;
  • объяснить причины убыточности (стартап, расторжение договора с крупным контрагентом, кризис, сезонный характер работ и иное);
  • указать, что убыток образовался в результате хозяйственной деятельности, все расходы экономически обоснованны и документально подтверждены;
  • указать прогнозы выхода на результат без убытка.

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