Обязана ли компания предоставлять КУДиР в ходе камеральной проверки?

Вопрос

В ответ на требование от ФНС России о представлении пояснений в ходе камеральной проверки после сдачи годовой налоговой декларации по УСН в соответствии со ст. 88 НК можно ли ограничиться письменными пояснениями без представления в том числе Книги учета доходов и расходов?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаЮлия Шестова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

По общему правилу, установленному в п. 7 ст. 88 НК, при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено ст. 88 НК или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК.

Таким образом, налоговый орган при проведении камеральной проверки вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы только в случаях, предусмотренных ст. 88 НК.

Дополнительно к пояснениям налогоплательщик вправе представить в налоговый орган любые документы (в том числе выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета, КУДиР), подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет) (п. 4 ст. 88 НК).

В соответствии с абзацем 3 п. 3 ст. 88 НК при проверке налоговой декларации (расчета), в которой заявлена сумма полученного в соответствующем отчетном (налоговом) периоде убытка, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие размер полученного убытка.

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