Зарплату не сокращали, а платить кредит стало тяжело. Почему так?

Почему же так происходит?

Общая инфляция

Тут все понятно. Даже на тот же базовый набор продуктов и бытовой химии, а ведь еще дорожают проезд, одежда, лекарства и так далее. Поэтому, после обязательных расходов остается меньше средств. А выплата кредита дополнительно уменьшает этот остаток.

Что делать?

Я бы посоветовала оставаться в тех же рамках расходов, которые были раньше.

Например, у семьи уходит на еду 30 000 рублей в месяц. Больно, тяжко, но с точки зрения финансовой грамотности, лучше остаться в том же лимите, если зарплаты или другие доходы не выросли.

Покупать меньше дорогих продуктов, пересмотреть потребительскую корзину, искать более дешевые аналоги привычных позиций ассортимента магазина.

Дорогие товары и услуги подорожали сильнее, чем выросли цены на все остальное

Допустим, кредит вы могли взять и три месяца назад, когда основное подорожание повседневных вещей уже произошло. После скачка цен весной все дорожает медленнее. Но у вас могут возникнуть, которые стали еще дороже.

Например, резко подорожал отпуск за границей, детали для ремонта машин, некоторые лекарственные препараты. Рост цен в некоторых случаях был двукратным или даже больше.

Что делать?

Чтобы сохранить общую цифру трат, получается, нужно. Например, копить на отпуск и меньше ходить в кафе или сократить бюджет лимита на одежду.

Какие именно категории можно подрезать в бюджете — это уже самим надо анализировать. Очень помогает в таких случаях запись расходов и их анализ (в приложении, в Excel, в блокноте — как удобно).

Изменились жизненные обстоятельства и выросли расходы

Кто-то заболел, ребенок поступил учиться в другой город или появилась другая новая статья затрат.

Что делать?

Немного смягчить потери поможет, как и в предыдущем пункте.

Импульсивные покупки увеличили траты

Стресс из-за экономической и политической ситуации тоже может увеличивать расходы. Хочется снять напряжение и чем-то себя порадовать. Для кого-то это скромная покупка вкусняшек к чаю, а у других — алкоголь, скупка одежды и другие, более весовые категории.

Что делать?

Найти. Можно прямо на бумажку или в файл на телефоне/компьютере выписать то, что приносит вам удовольствие. И выбрать подходящие с точки зрения затрат варианты.

Некоторые опции требуют времени для подготовки или осуществления, например, поездка на прогулку в какую-нибудь усадьбу или посещение бесплатной экскурсии (ее надо найти, записаться и так далее). Но так почти всегда: экономишь деньги — тратишь время, это нормально.