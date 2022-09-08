Зарплату не сокращали, а платить кредит стало тяжело. Почему так?

Почему же так происходит?
Общая инфляцияТут все понятно. Даже на тот же базовый набор продуктов и бытовой химии с каждым месяцем уходит все больше денег, а ведь еще дорожают проезд, одежда, лекарства и так далее. Поэтому, после обязательных расходов остается меньше средств. А выплата кредита дополнительно уменьшает этот остаток.
Что делать?Я бы посоветовала оставаться в тех же рамках расходов, которые были раньше.
Например, у семьи уходит на еду 30 000 рублей в месяц. Больно, тяжко, но с точки зрения финансовой грамотности, лучше остаться в том же лимите, если зарплаты или другие доходы не выросли.
Покупать меньше дорогих продуктов, пересмотреть потребительскую корзину, искать более дешевые аналоги привычных позиций ассортимента магазина.
Дорогие товары и услуги подорожали сильнее, чем выросли цены на все остальноеДопустим, кредит вы могли взять и три месяца назад, когда основное подорожание повседневных вещей уже произошло. После скачка цен весной все дорожает медленнее. Но у вас могут возникнуть траты на дорогие статьи расходов, которые стали еще дороже.
Например, резко подорожал отпуск за границей, детали для ремонта машин, некоторые лекарственные препараты. Рост цен в некоторых случаях был двукратным или даже больше.
Что делать?Чтобы сохранить общую цифру трат, получается, нужно урезать расходы по другим категориям. Например, копить на отпуск и меньше ходить в кафе или сократить бюджет лимита на одежду.
Какие именно категории можно подрезать в бюджете — это уже самим надо анализировать. Очень помогает в таких случаях запись расходов и их анализ (в приложении, в Excel, в блокноте — как удобно).
Изменились жизненные обстоятельства и выросли расходыКто-то заболел, ребенок поступил учиться в другой город или появилась другая новая статья затрат.
Что делать?Немного смягчить потери поможет сокращение расходов по другим направлениям, как и в предыдущем пункте.
Импульсивные покупки увеличили тратыСтресс из-за экономической и политической ситуации тоже может увеличивать расходы. Хочется снять напряжение и чем-то себя порадовать. Для кого-то это скромная покупка вкусняшек к чаю, а у других — алкоголь, скупка одежды и другие, более весовые категории.
Что делать?Найти бюджетные или бесплатные способы снятия стресса. Можно прямо на бумажку или в файл на телефоне/компьютере выписать то, что приносит вам удовольствие. И выбрать подходящие с точки зрения затрат варианты.
Некоторые опции требуют времени для подготовки или осуществления, например, поездка на прогулку в какую-нибудь усадьбу или посещение бесплатной экскурсии (ее надо найти, записаться и так далее). Но так почти всегда: экономишь деньги — тратишь время, это нормально.