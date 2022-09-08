Личные финансы

Зарплату не сокращали, а платить кредит стало тяжело. Почему так?

Недавно подписчик пожаловался на такую ситуацию: зарплату ему и жене не уменьшали, а платить кредит все тяжелее. Распространенная ситуация.

Версия для печати
Иллюстрация: Andrew Khoroshavin/Pixabay Иллюстрация: Andrew Khoroshavin/Pixabay

Почему же так происходит?

Общая инфляция

Тут все понятно. Даже на тот же базовый набор продуктов и бытовой химии с каждым месяцем уходит все больше денег, а ведь еще дорожают проезд, одежда, лекарства и так далее. Поэтому, после обязательных расходов остается меньше средств. А выплата кредита дополнительно уменьшает этот остаток.

Что делать?

Я бы посоветовала оставаться в тех же рамках расходов, которые были раньше.

Например, у семьи уходит на еду 30 000 рублей в месяц. Больно, тяжко, но с точки зрения финансовой грамотности, лучше остаться в том же лимите, если зарплаты или другие доходы не выросли.

Покупать меньше дорогих продуктов, пересмотреть потребительскую корзину, искать более дешевые аналоги привычных позиций ассортимента магазина.

Дорогие товары и услуги подорожали сильнее, чем выросли цены на все остальное

Допустим, кредит вы могли взять и три месяца назад, когда основное подорожание повседневных вещей уже произошло. После скачка цен весной все дорожает медленнее. Но у вас могут возникнуть траты на дорогие статьи расходов, которые стали еще дороже.

Например, резко подорожал отпуск за границей, детали для ремонта машин, некоторые лекарственные препараты. Рост цен в некоторых случаях был двукратным или даже больше.

Что делать?

Чтобы сохранить общую цифру трат, получается, нужно урезать расходы по другим категориям. Например, копить на отпуск и меньше ходить в кафе или сократить бюджет лимита на одежду.

Какие именно категории можно подрезать в бюджете — это уже самим надо анализировать. Очень помогает в таких случаях запись расходов и их анализ (в приложении, в Excel, в блокноте — как удобно).

Изменились жизненные обстоятельства и выросли расходы

Кто-то заболел, ребенок поступил учиться в другой город или появилась другая новая статья затрат.

Что делать?

Немного смягчить потери поможет сокращение расходов по другим направлениям, как и в предыдущем пункте.

Импульсивные покупки увеличили траты

Стресс из-за экономической и политической ситуации тоже может увеличивать расходы. Хочется снять напряжение и чем-то себя порадовать. Для кого-то это скромная покупка вкусняшек к чаю, а у других — алкоголь, скупка одежды и другие, более весовые категории.

Что делать?

Найти бюджетные или бесплатные способы снятия стресса. Можно прямо на бумажку или в файл на телефоне/компьютере выписать то, что приносит вам удовольствие. И выбрать подходящие с точки зрения затрат варианты.

Некоторые опции требуют времени для подготовки или осуществления, например, поездка на прогулку в какую-нибудь усадьбу или посещение бесплатной экскурсии (ее надо найти, записаться и так далее). Но так почти всегда: экономишь деньги — тратишь время, это нормально.

Бухгалтеры, защититесь от доначислений и уголовки — научитесь проходить налоговые проверки без рисков

Узнайте на курсе повышения квалификации «Клерка», как не довести ситуацию до уголовки, себя и директора — до субсидиарки, и как правильно отвечать на запросы от налоговиков.

За один месяц эксперты «Клерка» научат вас:

• грамотно противостоять ФНС без стресса;
• определять, законно ли действуют налоговики и полиция;
• выстраивать защиту, если угрожают уголовкой;
• защищать информацию от проверяющих;
• обжаловать решения налоговой.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов — мы внесем его в госреестр ФИС ФРДО. Старт обучения уже 15 сентября — торопитесь. Заполните форму ниже, нажмите «отправить» — расскажем больше о курсе.

НДС

Возмещение НДС в ускоренном порядке

В рамках реализации антикризисных мер для налогоплательщиков был введен заявительный порядок возмещения НДС. Налог в упрощенном порядке смогут получить не все компании, льгота предусматривает строго определенные условия и требования, а также — соблюдение особого порядка запроса в ИФНС. Подробности — в статье.

Возмещение НДС в ускоренном порядке

Повышение квалификации

Самозанятые

Порядок перехода ИП на НПД может быть упрощен

В недалеком будущем предприниматели смогут в упрощенном порядке получить статус самозанятых. Законопроект № 183794-8 уже представлен на рассмотрение в Госдуму. Обсуждаем, чего ждать от поправок в закон о НПД, и как это отразится на работе с внештатными исполнителями.

Порядок перехода ИП на НПД может быть упрощен

Мероприятия

Разместить
НДС

НДС при оказании электронных услуг иностранными компаниями: до и после 01.10.2022

Многие российские организации и ИП приобретают у иностранных компаний услуги в электронной форме, например, доступ к программам через Интернет, рекламные услуги во «всемирной паутине» и т. п. Нужно ли в такой ситуации выполнять обязанности налогового агента по НДС? Давайте разберемся.

НДС при оказании электронных услуг иностранными компаниями: до и после 01.10.2022
Детские пособия

Семье, где год никто не работал, дадут пособие на детей. Если есть уважительная причина

При назначении пособий на детей с 3 до 8 лет и с 8 до 17 лет смотрят на доход семьи и имущество. Если дохода вообще не было, пособие не дадут. Это правило нулевого дохода. Но из него есть много исключений.

Читать еще