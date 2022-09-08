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Маркетплейсы

Как учесть компенсацию от Ozon за сгоревший товар

Из-за пожара на складе Озон многие организации и ИП остались без своих товаров. Маркетплейс выплачивает компенсацию за это. Разберемся, как её учесть.

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Комиссионер несет ответственность перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента на основании п.1 ст.998 ГК РФ. При пожаре происходит утрата товара и поэтому Озон обязан возместить ущерб.

Налоговый учет

Компенсация за сгоревший товар является внереализационным доходом для расчета налога на прибыль (п.3 ст.250 НК). Себестоимость товара включается во внереализационные расходы (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК).

При УСН сумма возмещения ущерба учитывается в доходах на дату поступления денежных средств (п. 1 ст. 346.15 НК РФ, п. 3 ст. 250 НК РФ). Сумму ущерба нельзя учесть в расходах, т. к. этого расхода нет в закрытом перечне (п. 1 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 12.05.2014 № 03-11-06/2/22114).

НДС компенсация не облагается, потому что нет реализации товара. Но не все так просто. Вопрос о восстановлении НДС является спорным. ФНС и Минфин считают, что суммы НДС со стоимости товаров, которые использованы не для осуществления облагаемых НДС операций, не могут быть приняты к вычету на основании пп.2 п.2 ст.171 Налогового кодекса РФ. В связи с этим сумму НДС со стоимости утраченного товара, ранее принятую к вычету, необходимо восстановить (например, Письмо Минфина от 21.01.2016 № 03-03-06/1/1997)..

Суды, однако, очень часто приходят к выводу, что списание ТМЦ в результате недостачи не поименовано в составе случаев, по которым НК РФ требует восстановить НДС.

Так что решать вам, будете ли вы спорить с налоговой по поводу не восстановления НДС.

Бухгалтерский учет

Суммы возмещенного ущерба и списанных товаров отражаются как прочие доходы и расходы (п. 11 ПБУ 9/99, п. 7 ПБУ 10/99).

В бухучете стоимость утраченных товаров можно отразить двумя способами: без использования счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и с использованием.

При использовании 94 счета делаются проводки:

  • Д94 — К45 — отражена недостача в сумме, равной балансовой стоимости товара, утраченного комиссионером;
  • Д76 — К94 — отражена задолженность комиссионера по возмещению ущерба;
  • Д94 — К91.1 — отражен доход в виде разницы между суммой возмещения и балансовой стоимостью товаров;
  • Д51 — К76 — получены деньги от комиссионера за утраченный им товар.

Если 94 счет не используется:

  • Д76 — К91.1 — признана сумма ущерба, подлежащая возмещению комиссионером;
  • Д91.2 — К45 — списана покупная стоимость утерянных товаров;
  • Д51 — К76 — получены деньги от комиссионера за утраченный им товар.

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