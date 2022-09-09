Индексация пенсий

Будет ли индексироваться пенсия после увольнения при повторном трудоустройстве

Все знают, что работающим пенсионерам не повышается пенсия на индекс потребительских цен до тех пор, пока они не завершат свою трудовую деятельность. А спустя три полных месяца после увольнения уже неработающий пенсионер получит пересчитанную в большую сторону пенсию, поскольку ему проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии и скорректируют размер пенсии исходя из новой стоимости пенсионного коэффициента. Подробнее индексацию мы разобрали в статье.

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Будет ли индексироваться пенсия после увольнения при повторном трудоустройстве

Индексация пенсии после увольнения при повторном трудоустройстве

За истекшие три месяца пенсионер также получит разницу между прежним и новым размером пенсии (ч. 3, ч. 6, ч. 7 ст. 26.1 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

3-месячный срок формируется так. Допустим, пенсионер уволился в конце ноября 2021 года. Значит его работодатель в ежемесячный отчет по форме СЗВ-М за ноябрь, в котором отражаются все работники и который сдается в ПФР в декабре (п. 2.2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), еще укажет этого пенсионера. Но не укажет в отчете за декабрь, который сдается в январе. То есть в январе в Пенсионном фонде уже будут знать, что пенсионер перестал работать.

Следовательно, в феврале специалисты Фонда должны будут принять решение об индексации пенсии, а в марте пенсионер впервые ее получит в большем размере.

А какая будет пенсия при повторном трудоустройстве пенсионера?

Если пенсионер снова устроится на работу

Допустим, наш пенсионер устроился на работу в апреле 2022 года. Как это отразится на его пенсии?

На новой пересчитанной пенсии — никак. В том размере, который был установлен после увольнения, он и будет ее получать каждый месяц, пока будет трудиться на новом месте работы. Ведь в такой ситуации размер пенсии определяется на дату, предшествующую дате возобновления работы (ч. 8 ст. 26.1 закона № 400-ФЗ).

Но на следующую индексацию пенсии, положенную всем неработающим пенсионерам, ему рассчитывать не придется (если, конечно, к тому моменту он все еще будет работать). Обычно индексацию с учетом роста потребительских цен проводят в начале года — с 1 января либо с 1 февраля.

Правда, в августе 2022 года ему должны будут все же пересчитать пенсию в большую сторону. Но это будет не индексация пенсии, связанная с ростом цен, а пересчет с учетом сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных с выплат пенсионера его нынешним и предыдущим работодателем (подп. 3 ч. 2 ст. 18 закона № 400-ФЗ). Ведь если он работает официально, то взносы с его зарплаты и иных трудовых выплат должны начисляться так же, как и с выплат любых других работников. Несмотря на то, что этот работник уже является пенсионером.

В любом случае по причине нового трудоустройства пенсионеру не уменьшат пенсию обратно до суммы, которую он получал до увольнения. Так что если он сначала уволится, а потом снова выйдет на работу, на его пенсии это скажется положительно.

Однако тут возникает вопрос: стоит ли овчинка выделки. Если вы договоритесь со своим работодателем на «временное увольнение» ради индексации пенсии, то появятся определенные риски.

Во-первых, работодатель может просто передумать и отказаться заново брать вас на работу после увольнения. Во-вторых, непонятно, насколько это будет выгодный шаг. Индексация зачастую не приводит к серьезному росту пенсии.

Возможно, за период «временного увольнения», не получая зарплату, вы потеряете больше, чем получите от индексации. И не факт, что этот увольнительный период быстро окупится.

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