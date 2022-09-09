Будет ли индексироваться пенсия после увольнения при повторном трудоустройстве

Индексация пенсии после увольнения при повторном трудоустройстве

За истекшие три месяца пенсионер также получит разницу между прежним и новым размером пенсии (ч. 3, ч. 6, ч. 7 ст. 26.1 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

3-месячный срок формируется так. Допустим, пенсионер уволился в конце ноября 2021 года. Значит его работодатель в ежемесячный отчет по форме СЗВ-М за ноябрь, в котором отражаются все работники и который сдается в ПФР в декабре (п. 2.2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), еще укажет этого пенсионера. Но не укажет в отчете за декабрь, который сдается в январе. То есть в январе в Пенсионном фонде уже будут знать, что пенсионер перестал работать.

Следовательно, в феврале специалисты Фонда должны будут принять решение об индексации пенсии, а в марте пенсионер впервые ее получит в большем размере.

А какая будет пенсия при повторном трудоустройстве пенсионера?

Если пенсионер снова устроится на работу

Допустим, наш пенсионер устроился на работу в апреле 2022 года. Как это отразится на его пенсии?

На новой пересчитанной пенсии — никак. В том размере, который был установлен после увольнения, он и будет ее получать каждый месяц, пока будет трудиться на новом месте работы. Ведь в такой ситуации размер пенсии определяется на дату, предшествующую дате возобновления работы (ч. 8 ст. 26.1 закона № 400-ФЗ).

Но на следующую индексацию пенсии, положенную всем неработающим пенсионерам, ему рассчитывать не придется (если, конечно, к тому моменту он все еще будет работать). Обычно индексацию с учетом роста потребительских цен проводят в начале года — с 1 января либо с 1 февраля.

Правда, в августе 2022 года ему должны будут все же пересчитать пенсию в большую сторону. Но это будет не индексация пенсии, связанная с ростом цен, а пересчет с учетом сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных с выплат пенсионера его нынешним и предыдущим работодателем (подп. 3 ч. 2 ст. 18 закона № 400-ФЗ). Ведь если он работает официально, то взносы с его зарплаты и иных трудовых выплат должны начисляться так же, как и с выплат любых других работников. Несмотря на то, что этот работник уже является пенсионером.

В любом случае по причине нового трудоустройства пенсионеру не уменьшат пенсию обратно до суммы, которую он получал до увольнения. Так что если он сначала уволится, а потом снова выйдет на работу, на его пенсии это скажется положительно.

Однако тут возникает вопрос: стоит ли овчинка выделки. Если вы договоритесь со своим работодателем на «временное увольнение» ради индексации пенсии, то появятся определенные риски.

Во-первых, работодатель может просто передумать и отказаться заново брать вас на работу после увольнения. Во-вторых, непонятно, насколько это будет выгодный шаг. Индексация зачастую не приводит к серьезному росту пенсии.

Возможно, за период «временного увольнения», не получая зарплату, вы потеряете больше, чем получите от индексации. И не факт, что этот увольнительный период быстро окупится.