Пошив шуб контролеры хотели из бытовых услуг перевести в продажу. Но суд стал против

С одной индивидуальной предпринимательницей произошло то же самое. Было у нее меховое ателье. Шила она в нем шубы на заказ, ремонтировала одежду, принесенную клиентами. Занималась, как говорят на официальном языке, бытовым обслуживанием населения. И вот беда пришла, откуда не ждали. Из городского департамента экономики.

Контролеры зашли проверить, не ведет ли швея в своем ателье торговлю. Походили, поспрашивали, посмотрели документы, пофотографировали и сделали вывод: да, ведет. А раз торгует, значит, должна платить торговый сбор, но налоговую инспекцию о своей прямой обязанности не уведомила.

Дальше логика простая. Информацию о нарушении департамент передает налоговикам, а те с радостью ставят ИП на учет как плательщика торгового сбора и доначисляют недоимку по новоиспеченному объекту.

Защиту предпринимательница пошла искать в суде. И здесь-то выяснилось, что такого объекта обложения сбором действительно «вообще не может быть». Все инстанции единодушно поддержали владелицу ателье (Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2022 № 305-ЭС21-26471 по делу № А40-23655/2020).

Мнение контролеров

Доказательств в свою пользу контролеры из департамента представили много. Не зря же помещения швеи осматривались с пристрастием:

В ателье были как отрезы материала, так и готовые меховые изделия, вывешенные в демонстрационном зале. На сайте ателье размещался каталог с фотографиями одежды, ее описанием и ценой. Была и приписка о наличии качественных мехов, выделанных «по самым передовым итальянским технологиям». В заказе-наряде на пошив шубы для одного из клиентов помимо цены за работу швея указала стоимость 25 норковых шкурок.

Вот поэтому контролеры и убеждены, что ИП реализует готовую продукцию и изготавливает одежду из собственных материалов. А значит, все-таки занимается торговлей.

Защита ИП

Однако эти доводы судей не убедили. Аргументы предпринимательницы оказались сильнее:

Выставлять образцы меха и продукции ателье обязывает ГОСТ . Это помощь клиентам при выборе материала и фасона. Все образцы имеют бирку «продаже не подлежит». И на фотографиях, сделанных контролерами, это отлично видно.

. Это помощь клиентам при выборе материала и фасона. Все образцы имеют бирку «продаже не подлежит». И на фотографиях, сделанных контролерами, это отлично видно. В каталог на сайте включены те же самые образцы, вывешенные в демонстрационном зале и не подлежащие продаже . Это тоже сделано для удобства потребителей.

. Это тоже сделано для удобства потребителей. Сведения на сайте о наличии собственного качественного материала – всего лишь недобросовестная реклама . Ну, схитрила швея, чтобы привлечь больше клиентов, теперь раскаивается. Однако данный факт находится за пределами предмета спора.

. Ну, схитрила швея, чтобы привлечь больше клиентов, теперь раскаивается. Однако данный факт находится за пределами предмета спора. Норковые шкурки клиент приобрел у зверохозяйства сам, то есть передал швее не деньги, а сырье, из которого ателье обязывалось пошить шубу. Это был единичный случай, когда клиент попросил в такой форме зафиксировать факт передачи сырья.

Решение суда

В итоге судьи решили: швея не ведет торговлю и плательщиком торгового сбора быть не может.

Одежду она шила из материалов, предоставленных клиентами для выполнения конкретного заказа. Ни одного случая изготовления изделий из собственного сырья обнаружено не было.

Отсюда вывод. Бытовое обслуживание населения и купля-продажа товаров (той же меховой одежды) – конечно, разные виды деятельности. Но грань между ними может размываться. Окажись в ателье хоть один предмет, который не был выкуплен клиентом и из-за этого выставлен в свободную продажу, - исход дела был бы совсем иным.