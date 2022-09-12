Стандартный вычет

Какие документы подтверждают двойной детский вычет

Работнику стандартный вычет на ребенка может быть предоставлен в двойном размере. Такой вычет не так просто получать у работодателя, т.к. помимо заявления об отказе одного из родителей от получения налогового детского вычета, нужно подтверждать право этого родителя на такой вычет ежемесячно.

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Какие документы подтверждают двойной детский вычет
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Стандартный налоговый вычет предоставляют на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет (п. 1 ст. 218 НК).

Размер детского вычета:

  • 1 400 рублей — на первых двух детей;
  • 3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;
  • 12 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы (6000 руб. — для опекуна, попечителя, приемного родителя ребенка инвалида).

Минфин в письме от 23 августа 2022 № 03-04-05/82150 разъяснил, как предоставить работнику двойной детский вычет.

Двойной детский вычет — что это?

По общему правилу детский вычет положен обоим работающим родителям. По договоренности между родителями одному из них детский вычет может быть предоставлен в двойном размере, а другому не предоставляться. Для этого пишут заявление об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета. На основании этого другой родитель получает двойной детский вычет.

Работодателю он подает свое заявление о предоставлении двойного вычета, в котором должен указать, что он просит предоставлять вычет на детей в двойном размере по причине отказа второго родителя от пользования данным вычетом.

Заявление может выглядеть так:

«Прошу предоставить мне с января 20__ года стандартный налоговый вычет на моего ребенка, Петрова И.А. 2020 г.р., проживающего вместе со мной, в двойном размере по причине отказа второго родителя от пользования данным вычетом.

Копия свидетельства о рождении ребенка, заявление об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета, справка 2-НДФЛ второго родителя прилагаются».

Например, в семье один ребенок. Супруга записала заявление об отказе от вычета, поэтому супруг на работе может получать двойной детский вычет в размере 2 800 руб. (1 400 руб. х 2).

Но это еще не все.

Какие документы подтверждают двойной детский вычет работника?

1. Свидетельство о рождении или усыновлении ребенка.

2. Свидетельство о регистрации брака.

3. Для ребенка, достигшего 18 лет, до 24 лет — подтверждение того, что он является учащимся очной формы обучения, студентом, аспирантом, ординатором, интерном, курсантом: ежегодно предоставляемая справка из образовательной организации.

4. Если приемный родитель — копия договора о передаче ребенка (детей) в семью или копия удостоверения приемного родителя.

5. Ежемесячная справка о доходах второго родителя. Это нужно для того, чтобы бухгалтер мог посчитать совокупный доход другого родителя, т. к. вычеты на детей предоставляют лишь до тех пор, пока доход сотрудника, облагаемый по ставке 13%, с начала года не превысит 350 000 рублей.

Обратите внимание: если у второго родителя нет доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, то он не вправе передавать свое право на детский вычет другому родителю.

6. Если ребенок-инвалид — справка об установлении инвалидности.

Отметим также, что родителю может быть предоставлен двойной детский вычет, если он единственный родитель.

Когда работник теряет право на двойной детский вычет

Здесь два варианта:

  1. У второго родителя или у него самого доход превысил 350 000 рублей.
  2. Второй родитель перестал получать доходы, облагаемые по ставке 13%, или уволился. В таком случае право на вычет нет вообще, поэтому и передавать вычет супруге (супругу) нельзя.

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Стандартный вычет

Какие документы подтверждают двойной детский вычет

Работнику стандартный вычет на ребенка может быть предоставлен в двойном размере. Такой вычет не так просто получать у работодателя, т.к. помимо заявления об отказе одного из родителей от получения налогового детского вычета, нужно подтверждать право этого родителя на такой вычет ежемесячно.

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