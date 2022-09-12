Финансовая грамотность

Финансовые риски: почему важно иметь запасной план и финансовые резервы

Любой человек, у которого есть деньги или имущество, рискует. Предугадать превратности судьбы невозможно, а вот смягчить ее удары, заранее подумать о своей финансовой безопасности и подстраховаться вполне реально.

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Финансовые риски: почему важно иметь запасной план и финансовые резервы
Иллюстрация: Andrea Piacquadio/pexels

Знакомьтесь, это Степан. Он учится на своих ошибках. На его примере мы увидим, с какими проблемами может столкнуться каждый и как их избежать.

Риск первый. Что-то произошло со Степаном

Неприятности на работе

Степан — преуспевающий менеджер по продажам. Он всегда выполнял план и получал за это неплохие премии. Он платил за аренду квартиры, ходил в рестораны, весело проводил выходные, много путешествовал и ни в чем себе не отказывал.

Однажды директор объявил коллективу, что решил закрыть бизнес. Все, в том числе Степан, работают последнюю неделю. Так Степан остался без работы и хорошей зарплаты. Сбережений у него не было, так что пришлось отказаться от съемной квартиры и искать новое место работы, сидя на шее у родителей.

Неприятности со здоровьем

Прошло время. Преуспевающий менеджер по продажам Степан спешил на новую работу. Его ждал важный клиент, на него нужно было произвести впечатление. Степан надел свои лучшие ботинки, выбежал из подъезда, оступился и сломал ногу. Операцию можно было сделать бесплатно по ОМС, но врачи рекомендовали дорогостоящую операцию, которая поможет сократить время на восстановление.

ДМС у Степана не было, но он согласился, чтобы быстрее вернуться на работу. В итоге он две недели лежал в больнице, а потом еще полтора месяца — дома.

Доход Степана за эти два месяца уменьшился больше чем вполовину. Стаж работы у него был небольшой — меньше 5 лет, поэтому на больничном ему выплачивали лишь 60% от его среднего заработка за предыдущие два года.

Что нужно было делать?

Чтобы неприятности на работе (сокращение зарплаты, увольнение) или болезни (свои или близких) не выбивали вас из колеи, важно иметь финансовую подушку безопасности.

В идеале она должна быть равна примерно пяти зарплатам. Дополнительно нужно страховать себя и свою жизнь хотя бы от несчастных случаев — так можно существенно снизить затраты на лечение.

Риск второй. Что-то произошло с деньгами или имуществом Степана

С тех пор Степан стал умнее: начал откладывать деньги и даже купил автомобиль. Сентябрьским утром он вышел из дома и не нашел машину на парковке — ее угнали. Степана спасло, что при покупке машины он оформил каско. Вскоре ему выплатили всю сумму ущерба.

Эти деньги он решил вложить в покупку квартиры в новостройке. Но позже выяснилось, что девелопер оказался недобросовестным, и дом не достроили в срок. Для Степана это обернулось тремя годами ожидания квартиры и дополнительными расходами.

Когда квартира все же была достроена, наш герой решил ее сдавать. Все было хорошо: дополнительный доход и тихие жильцы, которые согласились заселиться без официального договора (так Степан решил избежать уплаты налога).

Как-то ночью Степану позвонили соседи по той самой квартире — оказалось, что его арендаторы их затопили. Прибыв на место, Степан обнаружил следы потопа и у себя, и у соседей. Квартиросъемщики выплачивать ущерб отказались, и Степану не удалось привлечь их к ответственности, так как договор аренды заключен не был. Все расходы по ремонту квартир — и соседской, и собственной — Степану пришлось взять на себя.

Что нужно было делать?

В любой ситуации необходимо страховать свое имущество и жизнь. Помните, что ОСАГО не покроет ущерб, если вы станете виновником ДТП или ваш автомобиль угонят.

Страхование жилья, как и страхование жизни, — тоже важный вклад, лучше застраховаться заранее. Поздно будет кусать локти, когда что-то случится.

Договоры с застройщиками всегда стоит показывать юристам и внимательно изучать, прежде чем ставить под ними подпись. А экономия на налогах (как в случае со сдачей квартиры в аренду) может сыграть с вами злую шутку.

Риск третий. Что-то произошло с экономикой

Степан стал внимательнее относиться к своему имуществу и деньгам. Он решил накопить на автомобиль мечты. Установил дома сейф, составил финансовый план и каждый месяц откладывал деньги.

Он уже был близок к цели, когда резко скакнул курс, и его денег перестало хватать даже на половину автомобиля, о котором он мечтал.

Что нужно было делать?

Экономисты рекомендуют не хранить крупные суммы в одной валюте, а распределять их пропорционально в рубли, доллары и евро. Разница курсов так или иначе выравняет сумму ваших накоплений.

Еще лучше открыть вклад — процентная ставка поможет снизить влияние инфляции. При этом наиболее безопасно хранить в одном банке не более 1,4 млн руб. Именно эту сумму получится быстро вернуть, если у банка отзовут лицензию.

Как избавить себя от финансовых рисков

Есть несколько простых правил, которым стоит следовать:

  1. Не пренебрегайте страховками. Автомобиль, квартира, собственное здоровье и здоровье близких будут в большей безопасности, если позаботиться об их сохранности заранее.
  2. Подумайте о финансовой подушке безопасности. В идеале это пять ваших обычных зарплат. Существует и другой способ расчета. Составьте финансовый план, выясните, сколько денег вам необходимо ежемесячно, и умножьте эту цифру на шесть. Так вы точно определите сумму, с которой можно чувствовать себя более или менее спокойно.
  3. Используйте финансовые инструменты. Проценты по вкладу компенсируют потери из-за инфляции, карты с кешбэком помогут вернуть часть потраченного. Отдельно изучите возможности индивидуального инвестиционного счета. Выясните, в каких случаях можно получить налоговый вычет.

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