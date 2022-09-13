Можно ли требовать у участника закупки копии платежных документов?

Вопрос

Согласно п. 28 Положения об оценке заявок (утв. ПП РФ № 2604) в порядке оценки заявок устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта, связанного с предметом контракта, в т. ч. исполненный договор (договоры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров).

Можно ли во избежание предоставления участниками закупки недостоверных сведений в отношении имеющегося у них опыта потребовать предоставления еще и копий платежных поручений, подтверждающих оплату исполненного контракта?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Ольга Никитина, эксперт электронной информационной системы ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.

Как следует из абз. 3 подп. «в» п. 28 Положения об оценке заявок (утв. ПП РФ № 2604), заказчик устанавливает в порядке оценки заявок перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор, акт приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров).

Наличие слов «в том числе» позволяет сделать вывод о праве заказчика определить в порядке оценки заявок и иные документы, подтверждающие наличие опыта, помимо предусмотренных в указанном пункте.

На этом основании контрольные органы нередко признают правомерным требования заказчиков о предоставлении платежных поручений в качестве документов, доказывающих действительное исполнение контракта, которым участник закупки намеревается подтвердить имеющийся у него опыт.

Например, участник закупки обжаловал подобное требование, установленное при осуществлении закупки № 0358300284522000093, аргументируя это тем, что исполнение заказчиками своих обязанностей по оплате работ по контрактам, представляемым для получения баллов за квалификацию, не связано с приобретением опыта самим подрядчиком, поскольку подрядчик не располагает платежными документами.

Однако комиссия Ростовского УФАС в решении от 09.06.2022 по делу № 061/06/42-736/2022 признала установленный заказчиком порядок оценки конкурсных заявок соответствующим законодательству о контрактной системе:

«Реализуя свое исключительное право на подготовку конкурсного лота, заказчик руководствовался необходимостью удостовериться в надлежащем опыте участников не только выполнять конкретные виды работ, но и завершать заключенные контракты взаимным исполнением. Заявителем жалобы не представлено доказательств нарушения установленными требованиями его права как участника закупки, как и не доказано, что конкретным лицам установленные критерии позволяют получить необоснованное преимущество в нарушение принципов контрактной системы».

В решениях Ростовского УФАС от 03.03.2022 по делу № 061/06/42-260/2022 (изв. № 0158300042122000012), Ленинградского УФАС России от 16.05.2022 № 047/06/42-1236/2022 (изв. № 0145300008922000120), Санкт-Петербургского УФАС России от 01 июля 2022 года по делу № 44-1975/22 (изв. № 0172200002322000048) требования заказчиков о предоставлении платежных документов, подтверждающих оплату представленных контрактов, также не вызвали нареканий со стороны контрольных органов.

Впрочем, в других решениях того же самого Ростовского УФАС обосновывается прямо противоположная позиция:

«Исчерпывающий перечень документов, которые Заказчик имеет право потребовать от участников для оценки их квалификации, закреплен в подп. «в», «г», «д» п. 28 Положения об оценке заявок, утв. ПП РФ № 2604. Платежные поручения в данном перечне не значатся. Потребовав предоставления платежных поручений, заказчик нарушил Положение об оценке заявок и ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ» (решение от 26.07.2022 № 061/06/42-1648/2022, изв. № 0358300284522000109).