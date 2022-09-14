Какие риски влекут сделки с недвижимостью, которые заключаются между родственниками

1. Отказ в налоговом вычете за покупку жилья

Покупка жилья дает человеку право раз в жизни воспользоваться налоговым вычетом и вернуть НДФЛ, уплаченный в бюджет, на сумму до 260 тысяч рублей (если стоимость приобретенного жилья начинается от 2-х млн рублей), а также дополнительно получить еще до 390 тысяч рублей вычета за уплаченные банку проценты по ипотечному кредиту (п.п. 3 и 4 ст. 220 НК).

Однако в законе есть оговорка, о которой многие часто забывают: указанные вычеты не предоставляются, если сделка по продаже жилья совершена между взаимозависимыми лицами (п. 5 ст. 220 НК). К таковым относятся: супруги, родители (усыновители), дети, братья и сестры (полнородные и неполнородные), а также опекуны (попечители) и подопечные (ст. 105.1 НК).

Поэтому не стоит рассчитывать на получение налогового вычета, если сторонами в сделке по покупке жилья выступают указанные родственники.

Как указал в свое время Верховный суд, одного лишь факта родственных отношений между сторонами сделки достаточно, чтобы ФНС отказала в возврате НДФЛ (определение ВС № 18-КГ17-92).

Поэтому бесполезно доказывать, что сделка реально состоялась: цена была рыночная, а деньги действительно передавались продавцу.

2. Взыскание налога с подаренной недвижимости

С дарением недвижимости родственнику может возникнуть иная ситуация, нежели с вычетом: ожидалось освобождение от уплаты НДФЛ, а ФНС, наоборот, требует заплатить 13% от кадастровой стоимости недвижимости.

Дело в том, что от уплаты НДФЛ при дарении недвижимости освобождаются не все родственники, а только близкие (п. 18.1 ст. 217 НК) — в числе таковых называются: дети, родители, супруги, внуки, дедушки, бабушки, братья и сестры (полнородные или неполнородные).

Поэтому все остальные родственники подпадают под уплату НДФЛ в том случае, если получат в дар недвижимое имущество.

Как видно, близкими родственниками здесь не признаются опекуны с подопечными, прабабушки, прадедушки и правнуки, дяди, тети и племянники, зятья, невестки, тещи, тести, свекрови и свекры.

И перед тем, как заключать с ними договор дарения недвижимости, стоит учитывать, что в дальнейшем придется заплатить НДФЛ.

3. Отмена сделки кредиторами

Сделка по продаже или дарению недвижимости, которая заключена между родственниками, вызывает большие подозрения в ее законности, если в результате у гражданина не остается ценного имущества, которое могли бы у него взыскать за долги.

Например, женщина в течение четырех месяцев подарила своей матери земельный участок, дом, квартиру и несколько нежилых помещений — а через некоторое время ее признали банкротом.

Разумеется, финансовый управляющий обратил внимание на столь щедрое дарение в пользу близкого родственника и оспорил сделки в суде.

Договоры дарения признали недействительными — и в т. ч. дарение единственного жилья должника, т. к. суд усмотрел здесь с его стороны злоупотребление правом в ущерб интересам кредиторов (ВС, определение по делу № А67-1997/2019).

4. Лишение наследства из-за ренты с родственником

Договор ренты, заключенный между членами одной семьи, могут признать недействительным. Весьма популярным среди населения является такая разновидность договора ренты, как договор о пожизненном содержании с иждивением.

Как следует из его названия, он предполагает предоставление человеку ухода и материального содержания в течение всей его жизни взамен на жилье (к ухаживающему переходит право собственности на недвижимость со дня заключения такого договора).

Но если такой договор заключается между членами семьи, которые и так обязаны содержать и заботиться друг о друге (в частности, между супругами, детьми и родителями), то смысл такой сделки теряется. Поэтому суды в большинстве случаев признают договоры пожизненного содержания с иждивением между членами семьи недействительными.

А поскольку чаще всего такие сделки имеют цель не допустить раздела недвижимости между наследниками, то отмена договора сведет все эти старания на нет.

Более того, есть примеры, когда заключение договора пожизненного договора с иждивением между мужем и женой привело к тому, что жену лишили наследства мужа. Сделку признали недействительной.

А поскольку было доказано, что она еще и не исполнялась фактически (т. е. супруга специально уговорила наследодателя на этот договор, чтобы лишить квартиры его дочь, в пользу которой было завещание), суд признал супругу недостойной наследницей и отстранил ее от наследования (Волгодонский р-й суд Ростовской обл., дело № 2-198/2019).