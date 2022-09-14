Как встать на биржу труда в 2022 году и сколько денег можно получить. Пошаговая инструкция

Что такое биржа труда

Биржа труда — это любой посредник между работодателем и соискателем. Так можно назвать сайт с вакансиями или рубрику в газете, но обычно так называют государственные Центры занятости населения (ЦЗН).

Чем помогает биржа труда безработным

Главная задача Центров занятости — помочь безработному найти работодателя. Обратиться за поиском работы в ЦЗН может любой. Биржа труда также оказывает следующие услуги:

выдает направления на бесплатную переквалификацию;

выплачивает пособия;

предоставляет первоначальный капитал на организацию бизнеса;

заключает социальные контракты;

содействует переезду из других регионов;

проводит обучение по адаптации к рынку труда.

Зачем официально становиться безработным

Статистику по безработице в России считают по числу получивших статус безработного, а не по числу людей, у кого фактически нет работы.

Соответственно, все выплаты и другая поддержка положены только тем, кто зарегистрирует себя в качестве безработного в Центрах занятости населения.

Без этого статуса на бирже труда можно подыскать себе работу в открытом банке вакансий. Причем идти в отделение ЦЗН необязательно — все вакансии размещаются на сайте «Работа в России».

Обязательно ли оформлять статус безработного

Нельзя принудить человека без работы регистрироваться в Центре занятости населения. Это право, а не обязанность.

Правда, оформиться безработным все-таки стоит, чтобы получать поддержку от государства — пособия, помощь в поиске работы, бесплатное обучение.

Как встать на биржу труда

Как онлайн зарегистрироваться в Центре занятости

«Работа в России» — это общероссийская база вакансий и резюме. Зарегистрироваться там можно с помощью «Госуслуг», откуда также подтянутся все данные гражданина. Далее нужно заполнить заявление и резюме, а также прикрепить копию трудовой книжки, приказы об увольнении и справку о среднемесячном заработке.

Ничего страшного, если каких-то документов нет под рукой. От заявителя строго ждут только заявление с резюме, а остальные документы биржа труда может запросить в других ведомствах.

Если пособия и другая поддержка не нужны, а интересуют только представленные в базе вакансии, достаточно просто заполнить резюме и откликнуться на заинтересовавшие предложения. Также в личном кабинете будут приходить предложения от работодателей, так как резюме попадет в общедоступную базу. Это бесплатно.

Как зарегистрироваться на бирже труда при личном визите

Чтобы получить статус безработного, а вместе с ним и всю полагающуюся социальную поддержку, следует обращаться в Центр занятости населения строго по месту регистрации. Если нужна помощь в поиске работы, то можно обратиться в любое отделение ЦЗН.

Могут ли отказать, если в городе проживания есть только временная регистрация?

Отказ в регистрации как безработного из-за временной прописки незаконен. Конституционный суд еще в 2000 году разъяснил, что гражданин может обратиться в Центр занятости населения по месту постоянного жительства при наличии временной регистрации.

Чтобы встать на учет по безработице, понадобятся следующие документы:

паспорт;

трудовая книжка, трудовой договор;

справка 2-НДФЛ минимум за 3 месяца с последнего места работы;

документы об образовании — дипломы, сертификаты, аттестат;

справка медико-социальной экспертизы и реабилитации для людей с инвалидностью;

СНИЛС;

реквизиты банковского счета для пособия.

Стоит обратить внимание, что деньги перечислят только на карту с платежной системой «Мир».

Для тех, кто ищет работу впервые, список документов для регистрации на бирже труда короче: паспорт, документы об образовании, заявление (его можно заполнить на месте). Если заявитель относится к одной из льготных категорий — беженец, вынужденный переселенец, сирота и др., ЦЗН нужно предъявить документы, подтверждающие этот статус.

Кто может встать на биржу труда

На биржу труда могут встать как российские граждане, так и иностранцы с разрешением на работу. Правда, последние не получат пособие по безработице. В Центр занятости населения могут обратиться как те, кого сократили или уволили, так и те, кто впервые ищет работу. Но есть ряд исключений.

Человека не зарегистрируют как безработного, если он:

моложе 16 лет;

служит в армии;

занимается бизнесом;

член фермерского хозяйства;

пенсионер;

студент-очник;

осужденный и заключенный;

находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

Сроки и порядок признания безработным

У Центра занятости населения есть 11 дней, чтобы рассмотреть заявление гражданина. За это время специалисты биржи труда должны предложить не менее двух вариантов работы. Причем не каких попало, а подходящих квалификации и состоянию здоровья заявителя.

Зарплата на позициях от ЦЗН должна быть не меньше МРОТ, а дорога до нового места работы и обратно должна быть доступной на общественном транспорте.

Отказываться от предложенных вакансий не стоит — ведь это причина для отказа в регистрации в качестве безработного. Стоит обязательно сходить на собеседования, если планируете получать пособие. Если работодатели откажут заявителю или не найдутся подходящие вакансии, биржа труда обязана на 11 день после подачи документов признать человека безработным, а также назначить пособие по безработице со дня обращения человека.

А есть категории, которым могут предложить любую работу?

Да. Ограничения по предложениям со стороны ЦЗН получат те, кто впервые ищет работу, уволился с последнего места работы более года назад или уволился без собственного желания, то есть «по статье». Предприниматели, которые закрыли свой бизнес или вышли из фермерского хозяйства, тоже получат вакансии вне зависимости от квалификации.

Вакансии можно искать и самостоятельно. Для этого необходимо получить «Индивидуальный план самостоятельного поиска работы» и утвердить его у специалиста Центра занятости. Заявитель сам находит вакансии (не менее двух), сам откликается на них и проходит собеседования. На бланке работодатель ставит отметки, что заявитель действительно обратился, и фиксирует результат рассмотрения его кандидатуры.

Если за 10 дней заявитель самостоятельно не нашел работу, с 11 дня он признается безработным.

Что происходит после регистрации

Пособие начисляется со дня обращения на биржу труда, а не регистрации как безработного. С этого момента Центр занятости прикладывает все усилия для скорейшего трудоустройства человека, а это в свою очередь возлагает обязанности на безработного:

обязательное посещение Центра занятости. Это нужно делать раз в пару месяцев или реже, лучше уточнить у конкретного специалиста;

нельзя отказываться от предложений пройти обучение;

обязательный отклик в трехдневный срок на предложенные биржей труда вакансии.

Любые нарушения этих правил без уважительной причины станут основаниями, чтобы прекратить выплачивать пособие.

Какой размер пособия по безработице

Минимальный размер пособия по безработице в 2022 году — 1 500 рублей. Максимальный же лимит — 12 792 рубля. Это значит, что независимо от заработной платы на последнем месте работы получать меньше или больше этой суммы безработный не сможет.

Стандартный расклад такой:

Первые три месяца после регистрации в ЦЗН — 75% от среднего заработка за три месяца на предыдущем месте работе, но в пределах лимита.

С третьего по шестой месяц — 60%, но не больше 5 000 рублей и не меньше 1 500.

С шестого месяца пособие выплачивать перестанут.

Вновь получить пособие можно только еще через полгода. Получается, что на бирже труда можно стоять до полугода, чтобы получать пособие.

Предпенсионеры, которые остались без работы за пять лет до выхода на пенсию, первые три месяца получают 75% от среднего заработка, вторые — 60%, затем 45%. Лимиты по наименьшей и максимальной сумме сохраняются. Эта категория получает пособие до двух лет. Если за это время ЦЗН так и не найдет человеку работу, он может обратиться в ПФР за досрочным выходом на пенсию.

Минимальную сумму в 1 500 рублей и только в течение трех месяцев получают эти категории:

те, кто ищет работу в первый раз или чей трудовой стаж меньше года;

закрывшие ИП;

вышедшие из фермерского хозяйства;

отработавшие за последний календарный год меньше 26 недель;

уволенные не по собственному желанию, то есть «по статье»;

отчисленные с обучения, на которое направил ЦЗН.

Если пособие по безработице перестали выплачивать, это не значит, что ЦЗН снял с человека статус безработного и не будет больше помогать искать работу.

Для тех, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах, где применяются районные коэффициенты к зарплате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента.

Дополнительные выплаты

Когда безработный регистрируется в Центре занятости, ему полагается пособие по безработице. Параллельно с этим можно обратиться в органы соцзащиты и заключить контракт на поиск работы. После заключения социального контракта безработный получает единовременную выплату в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. А после того как найдет работу, еще три таких выплаты в течение трех месяцев.

Соискателю могут предложить программы переобучения со стипендией. Сумма выплаты зависит от конкретной программы в конкретном регионе. При этом чаще всего стипендия равна МРОТ.

Центры занятости также помогают гражданам открывать свой бизнес. Во время регистрации как безработного нужно заявить о своем желании начать свое дело. Сотрудники помогут составить бизнес-план, отправят на обучение, если это необходимо, и после презентации проекта могут одобрить субсидию. Ее размер отличается от региона к региону.

Например, в Москве безработному предложат до 59 тыс. рублей, а в Казани сумма увеличена до 200 тыс. рублей.

Почему могут не признать безработным

Причины, почему человеку могут отказать в учете на бирже труда, можно разделить на три категории:

нарушение правил. Если заявитель проигнорировал предложения по работе или обучению в течение 10 дней после обращения в ЦЗН, то ему точно откажут в регистрации. Это же касается и попыток обмана при подаче документов. нетрудоспособность. Если человек еще или уже нетрудоспособен, то признать его безработным нельзя. Это касается подростков до 16 лет, родителей в декрете, пенсионеров и людей с серьезной инвалидностью. юридические нюансы. Открыто ИП, хотя оно уже давно не приносит дохода? Ничего не поделаешь, ЦЗН откажет в пособии и регистрации, потому что юридически человек занимается предпринимательской деятельностью. Заключен бессрочный договор ГПХ или его срок еще не истек? Та же ситуация, как и с открытым ИП.

Сколько можно находиться на учете

Бессрочно, пока заявитель не найдет работу. Это при условии соблюдения всех правил: обязательной явки на собеседования по вакансиям от ЦНЗ, посещения мероприятий биржи труда и так далее.

Правда, это не значит, что все это время будут платить пособие по безработице. Обычно его платят не более полугода.

Могут ли снять с учета на бирже труда и по какой причине

Безработного снимут с регистрации на бирже труда, если он:

начал получать доход, в том числе пенсию, призван в армию, осужден или стал студентом-очником;

не являлся к специалисту ЦЗН;

переехал — в этом случае нужно регистрироваться на новом месте;

умер;

получил статус безработного обманом. В этом случае можно нарваться также на судебное разбирательство, а все деньги, полученные от биржи труда, придется компенсировать.

Как стать безработным для государства, чтобы получать пособие. Кратко

Нет работы — это еще не значит, что у человека есть статус безработного. Безработным считается только тот, кто обратился на биржу труда. У заявителя и у Центра занятости есть 10 дней, чтобы найти работу. Только на 11 день после обращения человек официально становится безработным.

Минимальный размер пособия по безработице — 1 500 рублей, максимальный — 12 792. Это значит, что получать больше или меньше этих сумм безработный в качестве пособия не может.

Обратиться за помощью в поиске работы на биржу труда может любой человек, независимо от гражданства, опыта работы или причин увольнения. Выплачивать пособие, правда, будут не всем.

Центры занятости также помогают открывать бизнес. Это сложно, но зато можно получить первоначальный капитал. Его размер зависит от региона.

Регистрация в качестве безработного — это не только бенефиты, но и дополнительные обязательства. Например, придется посещать собеседования или проходить обучение, а еще находиться в постоянном контакте со специалистом ЦЗН.

Перед тем как идти за пособием на биржу труда, нужно:

закрыть ИП;

разорвать бессрочные договоры ГПХ;

сняться с учета как самозанятый.

Это юридические нюансы, которые станут основанием для отказа в регистрации.

Встать на биржу труда можно через «Госуслуги» и сервис «Работа в России». Там же можно подобрать себе вакансии с переездом в другой регион — в этом также окажет содействие Центр занятости.