Новое в маркировке молока и меховых изделий с 1 сентября 2022 года. Как поддерживается в 1С

С начала сентября 2022 года для участников оборота маркируемой молочной продукции установлены новые обязанности. Так, при оптовой продаже нужно передавать в систему маркировки информацию о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара, то есть обязателен объемно-сортовой учет.

Также изменились правила маркировки товаров из натурального меха. В частности, маркировка осуществляется не с применением отдельного информационного ресурса, а с использованием системы «Честный ЗНАК».

В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» (с изменениями и дополнениями) для молочной продукции в течение переходного периода с 01.09.2022 до 31.05.2025 (включительно) при передаче продукции между участниками оборота вместо указания кодов маркировки всех единиц продукции или кодов агрегированных групповых и логистических упаковок должен применяться объемно-сортовой учет. При этом используется электронный документооборот (ЭДО).

В программах 1С для обмена электронными документами с контрагентами применяется встроенный сервис 1С-ЭДО .

При объемно-сортовом учете в электронных документах (УПД, УПД исправительный, УКД (универсальный корректировочный документ), УКД исправительный) в систему маркировки «Честный ЗНАК» передается информации о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара. Информация передается в виде кода, формируемого согласно выражению '02[GTIN]37[КоличествоПотребительскихУпаковок]'. Для весовой продукции вес указывается не в коде, а непосредственно в строке с товаром.

В программе при отгрузке и поступлении молочных товаров для указания информации об объемно-сортовом учете, так же как и при поштучном указании кодов маркировки, используется форма Подбор и проверка маркируемой продукции. На закладке Структура упаковок предусмотрена отдельная иерархическая группа Продукция объемно-сортового учета. Для подбора товаров при отгрузке при объемно-сортовом учете могут использоваться сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных (ТСД). В нижней части формы выбирается режим работы с кодами маркировки:

Отсканированные коды маркировки учитываются поштучно.

Отсканированные коды маркировки добавляются в продукцию объемно-сортового учета.

Отсканированные коды маркировки учитываются поштучно или добавляются в группу ОСУ в зависимости от владельца.

Информация объемно-сортового учета может указываться сводно на закладке Молоко и молочная продукция (Упакованная вода) по кнопке Объемно-сортовой учет. Команда Добавить позволяет указать количество подобранных единиц товара с определенным кодом GTIN. Команда Заполнить количество по документу позволяет заполнить количество товаров автоматически согласно количеству, указанному в таблице Товары документа, при условии, что для данного товара указан только один код GTIN.

Количество товаров, отгружаемых по объемно-сортовому учету (в графе Подобрано), может быть отредактировано по двойному щелчку мыши.

В 1С объемно-сортовой учет поддерживается также при ввозе товаров из стран ЕАЭС при наличии межоператорского взаимодействия. В случае объемно-сортового учета из системы маркировки загружается документ Приемка товаров ИС МП с видом операции Поступление (из ЕАЭС при объемно-сортовом учете). После загрузки документа в нем можно выполнить проверку в форме Подбор и проверка маркируемой продукции. Порядок проверки аналогичен рассмотренному выше.

При оформлении документа Вывод из оборота ИС МП предусмотрен реквизит Вид учета, который может принимать значение объемно-сортовой или поэкземплярный. В случае объемно-сортового учета вся необходимая для учета информация, включая код GTIN и количество, содержится непосредственно в таблице Товары. Переход к форме Подбор и проверка маркируемой продукции в этом режиме не предусмотрен.

При оптовых продажах в случае расчета наличными средствами или с предъявлением средства платежа (банковской карты) в момент передачи товара предусмотрено пробитие чека с указанием кода товара. В случае объемно-сортового учета тег 1162 «Код товара» принимает значение, составленное из кода «45h 0Dh» и кода EAN13, переведенного в шестнадцатеричную систему и дополненного лидирующими нулями слева до 6 байт. Количество продаваемого товара указывается в теге 1023 «Количество предмета расчета».

Обратите внимание, с 01.09.2022 действует еще одно изменение, касающееся маркированной молочной продукции. В соответствии с постановлением Правительства от 26.03.2022 № 477 данные о розничных продажах молочной продукции должны передаваться в систему маркировки через онлайн-кассы.

Отражение операций с товарами из натурального меха

Маркировка товаров из натурального меха изначально была реализована в рамках отдельной Государственной информационной системы маркировки, со своими контрольно-идентификационными знаками и документами, отражающими операции с маркируемыми товарами из меха. Правила маркировки меховых изделий утверждены постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787. В настоящее время функции оператора маркировки товаров из натурального меха переданы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный ЗНАК»), а принципы и правила работы с данной товарной группой сближаются с принципами и правилами маркировки других товарных групп в системе «Честный ЗНАК».

Изменения в правила маркировки товаров из натурального меха внесены постановлением Правительства от 06.04.2022 № 600 и действуют с 01.09.2022. В частности, отдельный информационный ресурс для маркировки товаров из меха с 01.09.2022 отключается.

В программах 1С для работы с маркируемой меховой продукцией по новым правилам используется подсистема Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...).

Для работы с товарами из натурального меха по новым правилам необходимо установить флаг Товары из натурального меха в таблице НСИ и администрирование — Администрирование — Интеграция с ИС МП (одежда, обувь, табак...) — Вести учет маркируемых товаров. Дата начала обязательной маркировки устанавливается на 01.09.2022 в соответствии с Постановлением № 600.

Для учета товаров из натурального меха необходимо использовать Вид номенклатуры, для которого установлена особенность учета Товары из натурального меха. Учет по сериям с 01.09.2022 становится необязательным. Политика учета серий с типом Маркировка продукции для ГИСМ больше не используется. Рекомендуется добавить в программе новый Вид номенклатуры и карточки Номенклатуры, в которых серии не используются либо используются серии по назначению для учета партий товаров.

Для заказа на эмиссию контрольных идентификационных знаков (КиЗ) для натурального меха используется документ Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ. Для товаров из натурального меха на закладке Основное в дополнение к общим для всех товарных групп реквизитам указывается код GLN Организации, а также дата и номер договора/заказа КиЗ. На закладке Товары указывается код ТН ВЭД (достаточно указать код группы «4303»), Вид КиЗ: Клеевой или Навесной, Размер КиЗ: «53 мм x 80 мм» или «25 мм x 160 мм». Указание Номенклатуры и кода GTIN не является обязательным.

В зависимости от указания/неуказания Номенклатуры и кода GTIN можно заказывать:

индивидуализированные КиЗ (с указанием номенклатуры и GTIN);

неиндивидуализированные КиЗ (без GTIN, с обязательной индивидуализацией в документе Маркировка товаров ИС МП). Для индивидуализации требуется RFID-считыватель.

После обработки заказа на эмиссию кодов и выпуска КиЗ они заполняются в список Пул кодов маркировки. Полученные коды КиЗ не печатаются. Они изготовляются эмитентом и поступают физически на склад. При фактическом поступлении КиЗ можно выполнить проверку их считываемости и отразить поступление документом Маркировка товаров ИС МП с операцией Подтверждение поступления. Отметим, что проверка не обязательна, т. к. в практике бракованные КиЗ — это единичные случаи. Если принято решение не выполнять проверку, то следует выполнить команду Закрыть заказ в документе Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ. В этом случае все КиЗ будут подтверждены автоматически.

Если выполняется проверка и выявляются бракованные коды, то по ним оформляется документ Списание кодов маркировки ИС МП с операцией Отбраковка при поступлении. Взамен отбракованных КиЗ эмитент (АО «Гознак») должен прислать новые, в рамках существующего заказа на эмиссию. Для получения выпущенных КиЗ необходимо из заказа на эмиссию выполнить команду Дозагрузить коды.

В форме Подбор и проверка маркируемой продукции для меховых товаров предусмотрены возможности работы с RFID-метками: Считывание данных RFID и Запись RFID. Также существует возможность ввода номера КиЗ вручную.

В таблицах Структура кодов маркировки и Маркируемые товары выводится сборное представление номенклатуры КиЗ, которое включает Размер, Способ ввода в оборот, Вид, GTIN (для индивидуализированных КиЗ). Представление КиЗ строится на основании данных Пула кодов маркировки.

Для ввода товаров из натурального меха в оборот необходимо использовать документ Маркировка товаров ИС МП с операцией Производство. Если КиЗ, нанесенные на товар, были заказаны без индивидуализации, то в документе требуется установить флаг Требуется индивидуализация. Если требуется ввести в оборот товары с КиЗ, заказанными без индивидуализации, и товары с КиЗ, заказанными с индивидуализацией, то это следует делать разными документами.

В форме подбора и проверки маркируемой продукции при считывании КиЗ, требующего индивидуализацию, будет открыта форма Уточнение данных. В этой форме требуется выбрать номенклатуру и GTIN, которые будут записаны в RFID-метку. GTIN (EAN) может быть считан сканером штрихкода. В этом случае будет запрошено считывание данных метки оборудованием RFID. После выбора GTIN требуется записать его в RFID-метку.

Для меховых товаров не предусмотрена операция агрегации. При выполнении операций указываются непосредственно КиЗ каждого товара. В форме подбора и проверки маркируемой продукции рекомендуется использовать детализацию в параметрах сканирования до потребительских упаковок.

В целях отражения в системе маркировки «Честный ЗНАК» с 01.09.2022 оптовой продажи меховых товаров используется документ Отгрузка товаров ИС МП с операцией Продажа. Документ можно создать из документа Реализация товаров и услуг. На стороне покупателя используется документ Приемка товаров ИС МП. Документ загружается из системы маркировки. Передача КиЗ меховых товаров по ЭДО в соответствии с правилами не предусмотрена.

Розничные продажи товаров из натурального меха в рабочем месте кассира (РМК) производятся либо путем считывания EAN и КИЗ (рис. 6), либо сразу считыванием КиЗ сканером штрихкода.

Согласно новым положениям, розничные продавцы маркированных меховых товаров должны направлять сведения в информационный ресурс маркировки с применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Сканировать и распознавать контрольный (идентификационный) знак нужно будет исключительно техническими средствами, связанными с зарегистрированной ККТ.

В чеках ККТ при использовании формата фискальных данных (ФФД) 1.2 передается «Код товара меховых товаров» (тег 1307) в структуре составного реквизита «Код товара» (тег 1163). В данном реквизите указывается считанная с КиЗ последовательность символов без каких-либо преобразований. Дополнительно указывается «Отраслевой реквизит предмета расчета» (тег 1260), который является составным и включает следующие сведения:

идентификатор ФОИВ (тег 1262): «030»;

дата документа основания (тег 1263) в формате «дд.мм.гггг№»;

номер документа основания (тег 1264): «787»;

значение отраслевого реквизита (тег 1265): «crpt=mrk».

При работе ККТ в режиме ФФД 1.05-1.1 код КиЗ мехового товары указывается в реквизите «код товара» (тег 1162) и принимает значение «52h 46h» и переобразованное в шестнадцатеричную интерпретацию значения строки кода КиЗ.