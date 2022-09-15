Почему курс доллара в банках так отличается от курса ЦБ и от биржевого?

Кстати, это относится и к евро.
Наличные доллары в кассе
Заведения с вывеской "Обменный пункт" тоже относятся к какому-то банку. Так что вся легальная покупка валюты налом в России - через банк.
В стране из-за санкций - дефицит купюр, изменений не предвидится. Поэтому банки выставляют курс значительно выше биржевого. Наличные им могут еще пригодиться, чтобы выдавать вклады и деньги со счетов.
Напоминаем: до 9 марта 2023 они обязаны выдавать со старых счетов до 10 тыс. $ в долларовом эквиваленте.
Безналичная покупка в онлайн-банке или приложении
Тут курс получше, но тоже далек от биржевого. Хотя тут-то дефицита нет, безнал. Дело в том, что банки не хотят брать на себя слишком большие риски валютных обязательств. Отсюда же и низкие ставки по валютным вкладам, а и иногда и комиссии за валюту на счетах. В чем же эти риски?
Первое - возможные санкции, заморозки и другие неприятности, связанные с геополитикой. Разбираться с недовольными клиентами придется в том числе и самому банку.
Второе - если банк привлек в долг доллары (от вас как от владельца счета), то их же надо куда-то разместить. То есть дать кому-то в долг и заработать.
Но валютное кредитование сейчас тормозит, опять же по причине санкций и неопределенности. Кредиты в валюте выдаются компаниям, но там куча нюансов.
Так что банки не заинтересовали перегружать баланс долларами и евро, даже если они условные, безналичные и их не надо выдавать клиенту в виде купюр.