Почему курс доллара в банках так отличается от курса ЦБ и от биржевого?

Кстати, это относится и к евро.

Наличные доллары в кассе

Заведения с вывеской "Обменный пункт" тоже относятся к какому-то банку. Так что вся легальная покупка валюты налом в России - через банк.

В стране из-за санкций - дефицит купюр, изменений не предвидится. Поэтому банки выставляют курс значительно выше биржевого. Наличные им могут еще пригодиться, чтобы выдавать вклады и деньги со счетов.

Напоминаем: до 9 марта 2023 они обязаны выдавать со старых счетов до 10 тыс. $ в долларовом эквиваленте.

Безналичная покупка в онлайн-банке или приложении

Тут курс получше, но тоже далек от биржевого. Хотя тут-то дефицита нет, безнал. Дело в том, что банки не хотят брать на себя слишком большие риски валютных обязательств. Отсюда же и низкие ставки по валютным вкладам, а и иногда и комиссии за валюту на счетах. В чем же эти риски?

Первое - возможные санкции, заморозки и другие неприятности, связанные с геополитикой. Разбираться с недовольными клиентами придется в том числе и самому банку.

Второе - если банк привлек в долг доллары (от вас как от владельца счета), то их же надо куда-то разместить. То есть дать кому-то в долг и заработать.

Но валютное кредитование сейчас тормозит, опять же по причине санкций и неопределенности. Кредиты в валюте выдаются компаниям, но там куча нюансов.

Так что банки не заинтересовали перегружать баланс долларами и евро, даже если они условные, безналичные и их не надо выдавать клиенту в виде купюр.