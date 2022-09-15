Как выбрать ответственного за охрану труда в организации

Чуть-чуть о нормах права

Специалист по ОТ — это работник организации, отвечающий за:

профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

минимизацию воздействия на персонал предприятия вредных и опасных производственных факторов;

снижение профессиональных рисков.

Перечень задач такого сотрудника зависит от специфики производства. В соответствии со статьей 212 ТК обязанность по созданию безопасных условий работы целиком возлагается на работодателя.

По действующим нормам служба охраны труда создается в организации с численностью 50 человек и более. Допустимо назначить специалиста по ОТ.

Основным документом, определяющим порядок создания службы ОТ на производстве, являются рекомендации, утвержденные приказом Минтруда от 31.01.2022 № 37. Этот документ не является нормативным актом, и непринятие мер, изложенных в рекомендациях, не является нарушением норм законодательства.

Но если в результате непринятия рекомендованных мер произойдет несчастный случай, то спрашивать будут по всей строгости закона.

Для предприятия выгодно улучшать условия ОТ на производстве. Если работодатель улучшает условия труда в организации, какие расходы на охрану труда позволят ему получить налоговую скидку:

право уменьшать полученные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных условий работы и мер по технике безопасности; право учета расходов на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями; право учета расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории предприятия.

Служба ОТ

Структура и численность определяются работодателем самостоятельно, исходя из специфики производства. Служба может состоять как из нескольких штатных единиц, так и из нескольких подразделений, разбросанных территориально.

Минтруд издал приказ от 31.01.2022 № 37, которым утвердил межотраслевые нормативы численности службы, закрепил, как формируется структура службы охраны труда в организации с учетом специфики производственной деятельности. Основные задачи и функции службы ОТ и права ее работников определены в пункте 13 приказа № 37 от 31.01.2022.

На локальном уровне основным документом по охране труда является Положение об ОТ. Положение дополняют должностные инструкции ответственных работников. Фиксируют создание службы по ОТ приказом руководителя:

Так выглядит приказ о создании на предприятии службы по охране труда:

Специалист по ОТ

Специалист обязан соответствовать квалификационным требованиям, которые утверждены приказом Минтруда от 22.04.2021 № 247н и приказом Минздравсоцразвития № 559н от 17.05.2012. Работодатель вправе выбирать: использовать профессиональный стандарт или обойтись справочником (см. письмо Минтруда № 15-2/ООГ-4698 от 29.12.2016), но обойти квалификационные требования, предъявляемые к специалисту, не получится в силу статьи 195.3 ТК РФ.

Вот пошаговая инструкция, как выбирается ответственный за охрану труда на предприятии:

Шаг 1 . Определите круг специалистов, имеющих необходимые компетенции, установленные профстандартом или справочником.

. Определите круг специалистов, имеющих необходимые компетенции, установленные профстандартом или справочником. Шаг 2 . При отсутствии подходящего кандидата, необходимо направить желающего сотрудника на обучение. Независимо от наличия знаний и опыта специалист по ОТ направляется на обучение каждые 5 лет.

. При отсутствии подходящего кандидата, необходимо направить желающего сотрудника на обучение. Независимо от наличия знаний и опыта специалист по ОТ направляется на обучение каждые 5 лет. Шаг 3. Выберите специалиста для назначения на должность. Если в штате отсутствует сотрудник, подходящий на должность, примите внешнего работника по совместительству или обратитесь в стороннюю организацию для сопровождения предприятия.

Сторонняя организация

Если в штате более 50 единиц, самому заниматься ОТ нет возможности, а квалифицированного специалиста не найти, то допускается заключить договор со сторонней организацией.

Такой организации необходимо иметь аккредитацию по правилам, утвержденным постановлением Правительства от 16.12.2021 № 2334.

Чтобы убедиться в том, что организация аккредитована, обратитесь к соответствующему реестру на сайте Минтруда. Если организация в реестре отсутствует, то заключать с ней договор не следует.