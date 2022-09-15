Как выбрать ответственного за охрану труда в организации

Чуть-чуть о нормах права
Специалист по ОТ — это работник организации, отвечающий за:
- профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- минимизацию воздействия на персонал предприятия вредных и опасных производственных факторов;
- снижение профессиональных рисков.
Перечень задач такого сотрудника зависит от специфики производства. В соответствии со статьей 212 ТК обязанность по созданию безопасных условий работы целиком возлагается на работодателя.
По действующим нормам служба охраны труда создается в организации с численностью 50 человек и более. Допустимо назначить специалиста по ОТ.
Основным документом, определяющим порядок создания службы ОТ на производстве, являются рекомендации, утвержденные приказом Минтруда от 31.01.2022 № 37. Этот документ не является нормативным актом, и непринятие мер, изложенных в рекомендациях, не является нарушением норм законодательства.
Но если в результате непринятия рекомендованных мер произойдет несчастный случай, то спрашивать будут по всей строгости закона.
Для предприятия выгодно улучшать условия ОТ на производстве. Если работодатель улучшает условия труда в организации, какие расходы на охрану труда позволят ему получить налоговую скидку:
- право уменьшать полученные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных условий работы и мер по технике безопасности;
- право учета расходов на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями;
- право учета расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории предприятия.
Служба ОТ
Структура и численность определяются работодателем самостоятельно, исходя из специфики производства. Служба может состоять как из нескольких штатных единиц, так и из нескольких подразделений, разбросанных территориально.
Минтруд издал приказ от 31.01.2022 № 37, которым утвердил межотраслевые нормативы численности службы, закрепил, как формируется структура службы охраны труда в организации с учетом специфики производственной деятельности. Основные задачи и функции службы ОТ и права ее работников определены в пункте 13 приказа № 37 от 31.01.2022.
На локальном уровне основным документом по охране труда является Положение об ОТ. Положение дополняют должностные инструкции ответственных работников. Фиксируют создание службы по ОТ приказом руководителя:
Так выглядит приказ о создании на предприятии службы по охране труда:
Специалист по ОТ
Специалист обязан соответствовать квалификационным требованиям, которые утверждены приказом Минтруда от 22.04.2021 № 247н и приказом Минздравсоцразвития № 559н от 17.05.2012. Работодатель вправе выбирать: использовать профессиональный стандарт или обойтись справочником (см. письмо Минтруда № 15-2/ООГ-4698 от 29.12.2016), но обойти квалификационные требования, предъявляемые к специалисту, не получится в силу статьи 195.3 ТК РФ.
Вот пошаговая инструкция, как выбирается ответственный за охрану труда на предприятии:
- Шаг 1. Определите круг специалистов, имеющих необходимые компетенции, установленные профстандартом или справочником.
- Шаг 2. При отсутствии подходящего кандидата, необходимо направить желающего сотрудника на обучение. Независимо от наличия знаний и опыта специалист по ОТ направляется на обучение каждые 5 лет.
- Шаг 3. Выберите специалиста для назначения на должность. Если в штате отсутствует сотрудник, подходящий на должность, примите внешнего работника по совместительству или обратитесь в стороннюю организацию для сопровождения предприятия.
Сторонняя организация
Если в штате более 50 единиц, самому заниматься ОТ нет возможности, а квалифицированного специалиста не найти, то допускается заключить договор со сторонней организацией.
Такой организации необходимо иметь аккредитацию по правилам, утвержденным постановлением Правительства от 16.12.2021 № 2334.
Чтобы убедиться в том, что организация аккредитована, обратитесь к соответствующему реестру на сайте Минтруда. Если организация в реестре отсутствует, то заключать с ней договор не следует.