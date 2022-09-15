Как жить, чтобы денег хватало. Самой делать маникюр, продать все ненужное и сменить спортзал на утреннюю зарядку

Трудности с деньгами в 2022 году испытывают 69% россиян — такие данные приводит Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики. Лишь 29% признались, что у них нет серьезных материальных проблем, а еще 2% затруднились с ответом.

При этом большинство (46%) считают, что улучшение финансового положения зависит от них самих, а 20% — что только от внешних обстоятельств.

Как распределить свой доход, чтобы его с лихвой хватило до следующей зарплаты? Можно ли начать откладывать, даже если кажется, что денег недостаточно? Рассказываем, что советуют финансовые консультанты.

Тратить только 65%

Минимум 5–10% семейного бюджета должно быть неприкосновенным запасом, говорит Олег Орлов, эксперт по финансовому планированию. На основные траты нужно закладывать лишь 65% доходов, остальное можно направить, например, в инвестиции.

«Человек может зарабатывать хоть 40 000 рублей, хоть 1 млн рублей, ему всегда будет не хватать этих денег. Нужно учиться жить не на 150% своего дохода, а на 65%», — говорит Олег Орлов.

Решить за 72 часа

По словам эксперта, все траты нужно обдумывать: нужно ли платить сейчас за эту вещь или услугу?

«Лучше взять паузу перед покупкой — 72 часа — и задаться вопросами: "Я проживу без этого?", "Есть ли у меня потребность? Не задаваясь этими вопросами, многие начинают брать вещи в кредит, а в итоге не справляются с кредитной нагрузкой», - считает Орлов.

Изучить выписку по счету

Хватает человеку денег до зарплаты или нет, зависит от его дисциплины, считает Игорь Поташов, инвестор, консультант компании «ЯрФинТраст». Вот что, по мнению эксперта, поможет экономить и копить:

«Поймите, сколько тратите в месяц. Для этого создайте список расходов — они фиксируются в выписке по банковской карте. Если платите наличными, то создайте заметку на телефоне и месяц ведите список расходов. После этого приоритизируйте каждую покупку — ставьте напротив "О" или "Н". "О" — это обязательные расходы: еда, аренда жилья, проезд и прочее. "Н" — необязательные: бары, рестораны, кинотеатры. Так поймете, сколько обязательно тратить в месяц, а сколько нет».

Сократить необязательные расходы

«Если можно в месяц из пяти походов в ресторан сделать только два — это хорошо. Так сэкономите больше денег, которые в последующем можно отложить», — говорит Игорь Поташов.

Сформировать фонд сбережений

«В онлайн-банке создайте сберегательный счет — это бесплатно. С каждого поступления денег переводите на него 10% от полученной суммы. Фонд сбережений формируется минимум на три месяца в зависимости от уровня обязательных расходов. Если в месяц тратите 50 000 руб., значит нужно накопить 150 000 рублей».

«Откладывать деньги каждый месяц — простой, но действенный способ. И делать это нужно сразу после того, как приходит зарплата: часть денег сразу перевели в кубышку, а на оставшиеся живете», — говорит Стас Ли, совладелец УК «ДАЛИ», инвестор в недвижимость.

Пример бюджета: на что уходят деньги и на чем можно сэкономить

Анна получает 100 000 рублей в месяц. Сейчас она тратит их на:

Еду — 17 000 рублей.

Транспорт (общественный транспорт, такси) — 5 000 рублей.

Шопинг (одежда, косметика — в зависимости от потребностей) — 15 000 рублей.

Аренду однокомнатной квартиры — 30 000 рублей.

Кофе — 4 000 рублей.

Маникюр — 2 000 рублей.

Развлечения (походы в кафе с подругами) — 12 000 рублей.

Спортзал и бассейн — 15 000 рублей.

При этом у Анны нет сбережений, откладывать ей нечего. В этот бюджет также не вписываются незапланированные траты: например, поход к врачу или замена сломавшегося телефона на новый.

В обязательные расходы нужно включить еду, транспорт, аренду — это 52 000 рублей. Из остальных, необязательных, можно сократить расходы на шопинг — как минимум до 10 000 рублей, кофе — исключить совсем или сократить в два раза, до 2 000 рублей, маникюр — делать самой, развлечения — до 7 000 рублей, спорт — сменить спортзал на домашние тренировки и бег, оставив только оплату бассейна (5 000 рублей).

Тогда получится:

Еда — 17 000 рублей.

Транспорт (общественный транспорт, такси) — 5 000 рублей.

Шопинг (одежда, косметика — в зависимости от потребностей) — 10 000 рублей.

Аренда однокомнатной квартиры — 30 000 рублей.

Кофе — 2 000 рублей.

Маникюр — 0 рублей.

Развлечения (походы в кафе с подругами) — 7 000 рублей.

Спортзал и бассейн — 5 000 рублей.

Остаток 24 000 рублей можно откладывать весь или поделить: часть, например, направить в инвестиции, часть — в копилку.

Что еще можно сделать

Найти подработку

Подработка на фрилансе — самый очевидный вариант, если денег не хватает, а в повышении зарплаты отказали. Можно найти работу, которая требует только времени и не требует особой квалификации.

«Подрабатывать можно вечером после основной работы или в выходные дни», — говорит Стас Ли.

Использовать приложения для контроля расходов

Мы уже рассказывали про такие приложения, например «Тяжеловато». Пользователь указывает свой бюджет, на который ему предстоит прожить, и дату, до которой поступления денег не ожидается.

Приложение рассчитывает дневную сумму, а пользователю остается только указывать свои траты в течение дня. В конце дня «Тяжеловато» предложит, что делать с сэкономленными деньгами — добавить к бюджету следующего дня или распределить равномерно на весь срок. Так же и с суммой, потраченной сверх лимита.

Отслеживать скидки

«Можно воспользоваться сайтами, с помощью которых отслеживать скидки на конкретные продукты и товары в различных магазинах. И идти целенаправленно за нужным продуктом в тот магазин, где на него сейчас самая низкая цена», — говорит Стас Ли.

Продавать ненужные вещи на «Авито»

Наверняка в квартире есть вещи, которые не используются годами — лежат в шкафу, на лоджии, в коридоре.

«Пора стряхнуть с них пыль, привести их в порядок, выставить на "Авито" и продать. Можно получить 10–20% от их стоимости, а с новых — даже 30–50%», — говоритСтас Ли.

Оформить кредитную карту или взять займ

Если деньги нужны срочно, можно обратиться в МФО или оформить кредитную карту.

Но прежде — оценить, удастся ли вернуть деньги вовремя и со всеми процентами. Ставки по микрозаймам могут достигать 1% в день, а за снятие денег с кредитной карты могут взимать комиссию.

«Это может быть выходом, когда других вариантов не осталось. Сейчас есть кредитные карты с беспроцентным периодом пользования деньгами до 120 дней и больше. Но нужно точно понимать, что за ближайший месяц, максимум два финансовое положение изменится в лучшую сторону и кредит или займ удастся погасить» , — говорит Стас Ли.