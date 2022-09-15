Общество

Цитата дня. Про кадровый голод

На стройках не хватает рабочих. Где их взять? Довольно оригинальное предложение поступило от одного из чиновников — найти недостающие кадры можно... в тюрьме.

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Цитата дня. Про кадровый голод
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Раньше заключенные, если занимались исправительными работами, лишались права на уловно-досрочное освобождение.

Сейчас эту несправедливость в законодательстве устранили. Поэтому, можно использовать их труд на стройках, где нехватает рабочих, считает Марат Хуснуллин.

Конечно, работать будут только те, кто сидит по нетяжелым экономическим статьям, а не маньяки какие-то.

Кроме того, вице-премьер считает, что привлекать в строительную отрасль нужно еще и работников из Северной Кореи.

А все потому, что производительность такого рабочего в 2,5 раза выше, чем у российского.

Даешь пятилетку за 2,5 года! Кхм, ну вы поняли...

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Общество

Цитата дня. Про кадровый голод

На стройках не хватает рабочих. Где их взять? Довольно оригинальное предложение поступило от одного из чиновников — найти недостающие кадры можно... в тюрьме.

Цитата дня. Про кадровый голод
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