Цитата дня. Про кадровый голод

Раньше заключенные, если занимались исправительными работами, лишались права на уловно-досрочное освобождение.

Сейчас эту несправедливость в законодательстве устранили. Поэтому, можно использовать их труд на стройках, где нехватает рабочих, считает Марат Хуснуллин.

Конечно, работать будут только те, кто сидит по нетяжелым экономическим статьям, а не маньяки какие-то.

Кроме того, вице-премьер считает, что привлекать в строительную отрасль нужно еще и работников из Северной Кореи.

А все потому, что производительность такого рабочего в 2,5 раза выше, чем у российского.

Даешь пятилетку за 2,5 года! Кхм, ну вы поняли...