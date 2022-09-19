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Как отдыхаем в ноябре 2022 года

Разберемся, сколько в ноябре 2022 года будет выходных дней, а сколько праздничных, и как мы будем отдыхать в этом месяце.

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Как отдыхаем в ноябре 2022 года
Иллюстрация: Dương Nhân/pexels

Выходные в ноябре 2022 года

При пятидневной рабочей неделе сотруднику должно быть предоставлено два выходных дня. Как правило, оба дня предоставляются подряд — друг за другом. Это важно для полноценного отдыха человека.

Традиционными выходными днями считаются суббота и воскресенье. Но исходя из графика работы конкретного работника, выходными могут быть и другие дни недели. В таком случае суббота и воскресенье будут для такого сотрудника обычными рабочими днями.

При шестидневной рабочей неделе человеку предоставляется один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье.

В ноябре любого года по календарю насчитывается тридцать дней. Из них в этом месяце 2022 года при пятидневной рабочей неделе 21 день будет рабочим. Поэтому подавляющее большинство из тех, кто работает по пятидневке, ожидает восемь выходных, включая:

  • четыре субботы — 5, 12, 19, 26 ноября;
  • четыре воскресенья — 6, 13, 20, 27 ноября.

При шестидневной рабочей неделе из 30 календарных дней рабочими будут 25 дней и только 4 — выходными.

Праздничные дни в ноябре 2022 года

Каждый год, начиная с декабря и до начала мая, страна погружается в споры о том, сколько дней можно и нужно установить в трудовом законодательстве в качестве нерабочих праздничных. А главное — на какой именно период года должны приходиться эти свободные от работы дни.

Обычно в этой дискуссии обсуждается два вопроса: целесообразность уменьшения общего числа нерабочих дней в году как такового и возможность их перераспределения внутри года. Продвигается идея увеличить официальные майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.

Что касается ноября, то традиционно в этом месяце отмечается один официальный праздник. Но с течением времени этот праздничный день перешел с одной даты на другую, причем знаменуют эти памятные даты совсем разные события.

Вообще в этом месяце в России отмечается множество праздников. Это и профессиональный День психолога, учрежденный МГУ в 2000 году, выпадающий на вторник, 22.11.2022, и День матери в России, установленный указом Президента от 30.01.1998 № 120, приходящийся на воскресенье, 27.11.2022, и православный праздник Гурьев день, который верующие будут отмечать в понедельник, 28.11.2022.

Также в ноябре отмечают свои профессиональные праздники работники многих силовых структур: судебные приставы во вторник, 01.11.2022, военные разведчики в субботу, 05.11.2022, спецназовцы в среду, 09.11.2022, служащие войск радиационной, химической и биологической защиты в воскресенье, 13.11.2022, представители ракетных войск и артиллерии в субботу, 19.11.2022.

Особенно памятным для многих российских граждан старшего поколения является день, выпадающий на 7 ноября. В Советском Союзе этот праздник носил название День Великой Октябрьской социалистической революции и был выходным. Он всегда широко и торжественно отмечался концертами, демонстрациями трудящихся, военными парадами, которые проходили по всей стране.

Годовщинам Октябрьской революции в СССР посвящались названия улиц и различные крупные достижения. Последний военный парад на Красной площади нашей столицы в честь годовщины Октябрьской революции прошел в 1990 году. В 2005 году данный праздник получил название — День согласия и примирения, а затем его и вовсе убрали из числа государственных.

Но статус общероссийского нерабочего праздничного дня в ноябре сейчас имеет только один праздник — это 4 ноября, когда граждане нашей страны отмечают День народного единства. В этот день, начиная с 2005 года, не работают благодаря принятию Федерального закона от 29.12.2004 № 201-ФЗ.

Праздник учрежден в память о событиях четырехвековой давности, произошедших в 1612 году. Тогда, в тяжелейшие времена раскола и междоусобиц, народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, взяв штурмом Китай-город.

Православные граждане нашей страны в этот осенний день отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Он установлен в благодарность Пречистой Деве за помощь в освобождении Москвы и России от иноземных захватчиков. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии.

Как отдыхаем в ноябрьские праздники 2022 года

Как мы выяснили, в ноябре текущего года будет целых девять нерабочих дней. Из них подавляющее большинство — это выходные, их восемь. Имеются в виду традиционные выходные дни — суббота и воскресенье.

Кроме того, нас ожидает один общероссийский нерабочий праздничный день 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.

Выходной день, совпавший с общероссийским нерабочим праздничным днем, обычно автоматически переносится на ближайший после праздника рабочий день. Хотя законом или кабмином такой выходной может быть перенесен на другой день, а не на ближайший после праздника рабочий.

Но 4 ноября в 2022 году выпадает на пятницу. А это значит, что переносов не будет. Зато отдыхать предстоит целых три дня подряд — с 04.11.2022 по 06.11.2022. При этом в четверг 3 ноября текущего года рабочий день будет сокращен на один час, поскольку этот день является предпраздничным.

Рабочая неделя, завершающаяся праздником, будет короткой — всего четыре дня, начиная с понедельника 31 октября 2022 года и заканчивая сокращенным рабочим четвергом 3 ноября 2022 года.

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