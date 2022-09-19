После февраля я ушла в минус на 40%: как преодолеть страх и снова начать инвестировать

С каким портфелем я пришла в 2022 год

Брокерский счет я открыла в 2017 году в качестве эксперимента и для отслеживания котировок акций компаний в режиме реального времени. Активно интересоваться инвестициями стала в 2019 году, тогда же и произошел взлет моего портфеля — за год он вырос на 25,4%.

Первую половину 2020 года я пробовала торговать фьючерсами, со второй половины снова забросила инвестиции и лишь изредка заходила посмотреть, как поживают мои акции и что они мне приносят. Иногда совершала единичные сделки.

Осенью 2021 года устроилась работать в инвестиционную компанию и снова открыла свое брокерское приложение. По рекомендации инвестконсультантов своей собственной компании я купила три акции американских компаний — исключительно из любопытства и ради эксперимента (Farfetch Limited Class A, Freedom Holding и Snap Class A). До этого круг моих инвестиционных интересов ограничивался российскими акциями и фьючерсами на нефть и доллар.

Американские акции не принесли мне успеха и изрядно подкосили итоги 2021 года — портфель за год вырос лишь на 7,5%. Однако тогда это меня не сильно пугало, хотя многие эксперты и ожидали дальнейшего падения фондового рынка США.

Американские акции занимали меньше 10% моего портфеля. Большая часть моих инвестиций была рублевая, российская. А серьезных падений российского рынка ничего не предвещало.

Так я закончила 2021-й и вошла в 2022 год.

Когда рынок валится

Еще 10 января, когда большая часть населения России выходит с новогодних праздников, индекс Мосбиржи на открытии торгов составлял 3 798 пунктов, то есть практически на уровне 30 декабря 2021 года — 3 754 пункта.

К 21 февраля индекс Мосбиржи снизился до 3 459 пунктов, а 22 февраля торги стартовали с падения до 2 909 пунктов. В течение этого дня индекс падал на 8%. Это произошло на фоне заявления президента Владимира Путина о необходимости признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которое он сделал накануне в телеобращении. Сразу после этого он подписал соответствующий указ.

Затем падение продолжилось. 24 февраля началось для индекса Мосбиржи обвалом на 10,4%. Отдельные бумаги падали более чем на 20%. Ранним утром этого дня Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Вскоре после открытия валютные торги и торги акциями и фьючерсами практически прекратились из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей ценовые границы. Индекс Мосбиржи достиг годового минимума на отметке 1 681,55 пункта.

С этого дня Московская биржа работала с приостановками и отменами торгов. Но фоне стремительного обвала российского рынка, введения все новых санкций со стороны западных стран и геополитической напряженности с 28 февраля Банк России принял решение вовсе не проводить торги на Московской бирже.

Заморозка продлилась почти месяц — вплоть до 24 марта. Возобновление торгов 24 марта произошло в ограниченном формате: к сделкам допускались 33 самые ликвидные акции Мосбиржи с запретом коротких продаж.

Я решила занять выжидательную позицию и воспользоваться правилом «на длинном горизонте рынки всегда растут». И стала ждать более спокойных времен.

«Продать я всегда успею, зачем это делать во время такого жуткого обвала и фиксировать необоснованные убытки? Мои акции тотально недооценены, и это рано или поздно изменится», — решила я.

Принять риски

Мой портфель с начала 2022 года суммарно провалился на 43% к 1 сентября. Однако я практически не почувствовала шока, паники или какого-то другого деструктивного чувства, которое заставляет принимать скоропалительные и неверные инвестиционные решения.

Что такое инвестиционный риск и убытки, я на своем опыте узнала, когда в 2020 году торговала фьючерсами на нефть. Несколько раз ранее мне удавалось на них хорошо заработать, и, получив позитивный опыт, я вновь взяла этот фьючерс. Это было в марте.

Тогда на фоне замедления спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ цена эталонной марки Brent обновила минимум за 17 лет и стоила меньше 25 долларов за баррель.

Мой фьючерс падал стремительно, по паре тысяч в день. Будучи инвестором, у которого прежде не было опыта таких сильных денежных потерь, я верила в скорое восстановление цены и переносила позицию изо дня в день. Я совсем забыла про дату экспирации и в один из дней обнаружила, что на счету у меня минус 6 тысяч. Эмоции были сильными.

Тогда я ощущала панику: мне хотелось «отыграться», купить еще нефтяных фьючерсов и отбить потери. Однако, так как не было свободных средств, мне удалось защитить свой портфель от необдуманных скоропалительных решений и, вероятно, еще больших убытков.

Это был неприятный опыт с прямыми потерями — убытки по позиции, комиссии за перенос. Однако именно благодаря этому опыту февраль и март 2022 года я пережила спокойно, осознавая, что ситуация выправится, а рынок — восстановится.

Так и произошло. Рынок стал восстанавливаться, и первыми среди бумаг моего портфеля, которые опять вышли в плюс, стали акции «Газпрома» и «Русала». В конце мая я продала часть акций «Русала» по цене почти на 50% выше балансовой, а полученные деньги потратила на отпуск.

Преодолеть страх и снова выйти на рынок

С весенних событий произошло много изменений на российском фондовом рынке. Появились такие категории, как дружественные и недружественные нерезиденты, произошло ужесточение правил торговли для неквалифицированных инвесторов, впереди — изменения для квалифицированных инвесторов.

Банк России предпринял много усилий для обеспечения стабильности функционирования российского фондового рынка, сократил возможные риски для массовых (а значит, неопытных или малоопытных) инвесторов.

Индекс Мосбиржи к 13 сентября торгуется на уровне 2 444 пунктов, а многие акции российских эмитентов показывают положительную динамику. В моем портфеле опять в плюсе торгуются бумаги «Газпрома», «Русала» и «Яндекса».

По моим наблюдениям, пик обвального падения миновал, и, если не приключится новых схожих с 24 февраля событий, у российского рынка (или хотя бы у некоторых компаний) есть все шансы показать виток хорошего роста.

К тому же закончилось лето — некоторое застойное время для рынков, наступила осень — более активное время для деловой активности.

Минфин 8 сентября пообещал, что весной 2023 года российские компании-эмитенты снова начнут публиковать свою финансовую отчетность. С 12 марта правительство разрешило эмитентам ценных бумаг не публиковать отчетность или раскрывать ее частично, если это может спровоцировать санкции против них. Мера действует до конца 2022 года.

На российском рынке больше нет иностранных игроков, а значит, спровоцировать резкий обвал, схожий с весенней ситуацией, вряд ли кто-то сможет.

Учитывая все эти факторы, я решила, что готова снова активно торговать на российском фондовом рынке, и провела анализ бумаг из реального сектора. 9 сентября, преодолевая страх, я совершила первую с мая сделку — купила акции «Полиметалла», и к сегодняшнему дню они прибавили 2,4%.

На мой взгляд, главное на фондовом рынке — не поддаваться панике, уметь осознавать инвестиционный риск своих решений и спокойно принять убытки, если они все-таки случились. И продолжать инвестировать.

Как говорят в трейдерских кругах, ошибочно считать, что каждая сделка должна приносить прибыль. Задача правильных инвестиций — получить прибыль от всех сделок суммарно. А это значит, что какие-то из них могут принести убытки, и это надо уметь принимать и продолжать инвестировать.