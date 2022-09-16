Как работать в ЭДО и избежать ошибок: инструкция-2022

Какие документы можно отправлять в электронном виде?
Согласно п. 1.13 приказа Минфина № 174н от 10.11.2015 г. организации могут обмениваться счетами-фактуры только в электронном виде, хранить их можно тоже только в электронном виде. Первичные документы могут оформлены в электронном виде или на бумажном носителе.
Но электронные документы не нужно дублировать на бумаге, а тем более отправлять контрагенту повторно: в дальнейшем это может привести к дублированию доходов компании со стороны налоговой. Если документ в бумажном виде все же был выслан, то его нужно уничтожить у обоих контрагентов.
Распечатанный документ может понадобиться только для предоставления в контролирующие органы по отдельному требованию или для внутреннего учета.
В каком формате отправлять документы?
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