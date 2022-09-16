«Клерк» отдает Коллекцию для бухгалтеров на ОСНО с большой скидкой. Не пропустите!

Мы знаем, как вы любите наши вебинары и курсы, но иногда так трудно выбрать — что посмотреть.

Это сложнее, чем выбирать фильм для просмотра всей семьей в пятницу вечером.

А вдруг вы упустите что-то важное и нужное? Не переживайте, мы уже все сделали за вас.

Собрали Коллекцию «Бухгалтер на ОСНО. Все самое важное для бухгалтера от учета и налогов до 1С» и отдаем ее с большой скидкой.

Что мы включили в Коллекцию:

6 онлайн-курсов:

Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП

Практические вопросы применения ПБУ 18/02

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С

Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2

Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль

Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3

Вы сможете проверить свои знания, проходя тесты по модулям, а в конце каждого курса получите сертификат.

20 записей вебинаров, среди них:

Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера

Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году

Учет запасов, ОС и аренды: нюансы и разницы с налоговым учетом

Мнимые разрывы по НДС: как защитить компанию от нападок ФНС

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению

А ваша программа так умеет? Секреты 1С — Отчетности

И много много всего про применение ФСБУ

Готовы стать профи по общей системе налогообложения? Тогда — покупайте Коллекцию и начинайте обучение.

Или оставьте нам заявку, менеджер расскажет о наших курсах, вебинарах и подберет то, что нужно именнот вам: