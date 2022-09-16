Онлайн-курсы для бухгалтеров

«Клерк» отдает Коллекцию для бухгалтеров на ОСНО с большой скидкой. Не пропустите!

Лушие друзья девушек — это бриллианты, а лучший друг бухгалтера — это Коллекция от «Клерка». На этот раз для ОСНО.

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«Клерк» отдает Коллекцию для бухгалтеров на ОСНО с большой скидкой. Не пропустите!

Мы знаем, как вы любите наши вебинары и курсы, но иногда так трудно выбрать — что посмотреть.

Это сложнее, чем выбирать фильм для просмотра всей семьей в пятницу вечером.

А вдруг вы упустите что-то важное и нужное? Не переживайте, мы уже все сделали за вас.

Собрали Коллекцию «Бухгалтер на ОСНО. Все самое важное для бухгалтера от учета и налогов до 1С» и отдаем ее с большой скидкой.

Что мы включили в Коллекцию:

6 онлайн-курсов:

  • Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП
  • Практические вопросы применения ПБУ 18/02
  • Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С
  • Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2
  • Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль
  • Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3

Вы сможете проверить свои знания, проходя тесты по модулям, а в конце каждого курса получите сертификат.

20 записей вебинаров, среди них:

  • Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера
  • Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году
  • Учет запасов, ОС и аренды: нюансы и разницы с налоговым учетом
  • Мнимые разрывы по НДС: как защитить компанию от нападок ФНС
  • Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению
  • А ваша программа так умеет? Секреты 1С — Отчетности
  • И много много всего про применение ФСБУ

Готовы стать профи по общей системе налогообложения? Тогда — покупайте Коллекцию и начинайте обучение.

Или оставьте нам заявку, менеджер расскажет о наших курсах, вебинарах и подберет то, что нужно именнот вам:

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

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