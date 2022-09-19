Развивающиеся экономики могут растопить криптозиму

Последние данные глобальной платформы по найму Deel показывают, что многие удаленные работники в Латинской Америке предпочитают получать зарплату в криптовалютах, несмотря на обвал криптовалютного рынка. В Аргентине доля работников, получающих зарплату в цифровой валюте, выше, чем где-либо еще.

Эта тенденция становится более понятной в контексте экономической ситуации в Аргентине. Многие аргентинцы предпочитают получать зарплату в криптовалютах, чтобы обойти валютный контроль и смягчить стремительную инфляцию, которая ежегодно превышает 50%. Исследование, проведенное компанией Wunderman Thompson, показало, что две трети аргентинцев инвестируют в криптовалюты, чтобы защитить свои сбережения, учитывая многочисленные валютные кризисы в стране и стремительно растущую инфляцию.

В июле министр экономики Аргентины Мартин Гусман ушел в отставку на фоне экономического кризиса. На фоне этого заявление крупнейшие криптобиржи страны сообщили, что аргентинцы стали покупать в два-три раза больше стейблкоинов. По мнению экспертов, это признак того, что потребители используют токены, DAI и Tether, чтобы застраховаться от возможной девальвации аргентинского песо.

Корреляция между внедрением криптовалют и инфляцией

Привлекательность криптовалют прослеживается не только в Аргентине, но и во многих других развивающихся странах Латинской Америки, а также в регионе EMEA. Не случайно в некоторых странах с самыми высокими темпами внедрения криптовалют также наблюдаются одни из самых высоких в мире уровней инфляции.

В апреле сервис CoinMarketCap опубликовал список стран с высокой инфляцией, которые также возглавляют мировые рейтинги по использованию криптовалют. Отчет указывает на «четкую положительную корреляцию» между инфляцией и принятием криптовалют. Первой в списке оказалась Венесуэла, инфляция в которой достигла колоссальных 472%, и где 10% населения используют криптовалюты в основном для денежных и P2P-переводов.

В список также вошли развивающиеся экономики Латинской Америки и региона EMEA, такие как Бразилия, Колумбия, Нигерия и Гана. Неудивительно, что они также входят в 20 ведущих стран в мировом рейтинге Chainalysis 2021 по адаптации криптовалют.

Развивающиеся экономики обеспечивают рост криптобирж

Эти выводы поддерживают аналитики Huobi Global. Биржа работает в 160 странах, и более половины пользователей из развивающихся стран. Во втором квартале их число выросло примерно на 50% по сравнению с первым кварталом, а объем торговли и комиссионные за тот же период подскочили примерно на 30%.

Лили Чжан, CFO криптобиржи Huobi Global в своем блоге комментирует:

«Мы видим следующие характеристики, общие для многих развивающихся рынков: растущее молодое население, на рынке значительный сегмент небанковских услуг, широкое внедрение интернета в тандеме с растущей цифровизацией, и относительно дружественное регулирование криптовалют. Мы считаем, что пользователей в развивающихся странах привлекает торговля криптовалютами, поскольку она предлагает альтернативу традиционным инвестициям и денежным переводам, с более низким порогом входа, что делает цифровые активы более доступными».

О растущей популярности криптовалют в Латинской Америке свидетельствует местная биржа Mercado Bitcoin, общий объем транзакций которой к вырос в семь раз по сравнению с 2020 годом, а число клиентов биржи удвоилось до 2,8 млн человек в прошлом году.

«В Бразилии почти вся деятельность связана с инвестициями и торговлей. Но в Аргентине стабильные монеты играют очень важную роль в качестве стратегии защиты инфляции государственной валюты. В Мексике использование криптовалюты для денежных переводов составляет очень большую часть рынка», — говорит Даниэль Кунья, руководитель Mercado Bitcoin. .

Хотя на крипторынке сохраняются медвежьи тренды, нет сомнений, что многие развивающиеся рынки остаются точками роста для глобальной криптоэкономики. И, похоже, эта тенденция сохранится.

Пока регуляторы развивающихся стран пытаются адоптировать законодательство под криптовалюты, в Буэнос-Айресе профессиональный инвестор Мауро Либерманоткрыл криптокафе, где не просто продает инвесторам кофе за криптовалюты, но и консультирует. По словам Либермана, раньше криптовалюты были еще одним способом инвестиций, но сейчас общество все больше понимает, что будущее — за криптовалютой, а значит, их использование будет только расти.