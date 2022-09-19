Новые правила маркировки рекламы с 1 сентября 2022: что про них надо знать

Про какие законы речь

Разбираем последствия вступления в силу трех документов № 347-ФЗ от 02.07.2021, № 326-ФЗ от 14.07.2022, № 232-ФЗ от 28.06.2022, которые добавили в закон «О рекламе» дополнительную статью 18.1 и требования об обязательной маркировке рекламного контента.

Обновление затронет всех рекламодателей и распространителей рекламы, которые после 01.09.2022 продолжают использовать рекламу в интернете, а также рекламируют детское питание, игры и пари, основанные на риске.

Кто осуществляет контроль за маркировкой

Любая реклама, размещенная в интернете, которую передадут операторы рекламных систем, будет под контролем Роскомнадзора.

Кроме самих информационных материалов, передаче в РКН для прослеживаемости подлежат сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы.

Список реквизитов и информации, которые подлежат передаче, должно определить правительство согласно принятому 30.05.2022 постановлению № 1362-р.

Кто передает сведения в контрольный орган

В Роскомнадзор попадают данные про сам рекламный контент, о том, кто его разместил и для кого, т.е. участниками маркировки становятся рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем.

Но передавать данные должны не все, а только юрлица, предприниматели и физлица, подходящие под критерии из постановления Правительства РФ от 25.05.2022 № 948. С учетом этих обстоятельств перечислим, кто обязан сообщать о размещаемой в интернете рекламе:

все рекламодатели, у которых нет исключительных прав на объекты рекламы;

все рекламодатели, которые не являются изготовителями или продавцами товаров;

рекламораспространители и операторы рекламных систем, которые публикуют в интернете для любых рекламодателей из РФ рекламу в форме баннеров, текстового или текстово-графического блока, видеороликов, аудиозаписей, аудио- и (или) видеотрансляции в прямом эфире;

рекламораспространители, которые являются операторами поисковых систем, владельцами социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов, мессенджеров.

За участников первых двух пунктов информацию о рекламе и сведения обязаны передавать рекламораспространители или операторы рекламных систем, заключившие договора об исполнении этих обязательств.

Под действие маркировки не попала социальная реклама, операторы которой освобождены от обязанности сообщать о ее распространении в интернете.

Как передавать

Для передачи информационных материалов разработали специальные требования к ПО, которые содержаться в приказе от 11.04.2022 № 64. Непосредственную передачу сообщений через специальное ПО будут осуществлять операторы рекламных данных (ОРД), принцип работы которых напоминает операторов фискальных данных для ФНС.

Стать ОРД могут не все, а только отобранные специальной комиссией Роскомнадзора. Эту новую, открывающуюся нишу посредников хотят занять:

Медиаскаут, принадлежащий МТС;

Первый ОРД от ВымпелКома;

ВКонтакте;

Озон ОРД;

ОРД-А от компании AmberData;

Яндекс;

ОРД-Лаборатория разработки от Сбербанка.

Все юрлица, ИП и физлица, подходящие под критерии правительства, обязаны сначала передавать сведения выбранному ОРД, который в свою очередь передаст их в Роскомнадзор. Ответственность за достоверность, полноту и качество переданной информации относится ко всем участникам процесса, кроме, конечно же, Роскомнадзора.

Маркировка интернет-рекламы

Вместе со сведениями о рекламе ОРД передает в Роскомнадзор присвоенный ей идентификатор рекламных данных, т.е. маркировку. По полученному уникальному набору цифр начинается прослеживание и учет рекламного продукта.

Новые требования к рекламе

Кроме обязательной маркировки, обновили требования к содержанию рекламного контента. Для рекламы детского питания отменили правило, из-за которого рекламируемый продукт не должен был вызывать представление о способности полностью заменить женское молоко и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей. Теперь так можно будет считать, но добавили другое требование, которое касается продуктов для детей до 1 года.

Во время рекламы продуктов, замещающих женское молоко и включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должно фигурировать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей. Замена формулировок уже произошла 27.08.2022, благодаря принятому 28.05.2022 № 150-ФЗ.

Поправки коснулись контента, который рекламирует игры и пари, основанные на риске.

С 01.09.2022 такую рекламу в теле- и радиопрограммах можно увидеть или услышать только с 22:00 до 7:00 местного времени.

Рекламу азартных игр и ставок в букмекерских конторах можно размещать только:

во время спортивных соревнований, боев, гонок, которые транслируются в прямом эфире или в записи;

во время бегов и скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных соревнований по конному спорту;

на специальных телеканалах, деятельность которых связана с конным спортом, разведением и испытаниями лошадей.