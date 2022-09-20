Когда жена тоже должна: в каких случаях придется платить за кредиты супруга

Какие бывают долги в браке

У супругов могут быть личные долги — когда платить должен только один, и общие — когда ответственность лежит на обоих.

Личные долги

К личным долгам относятся займы и потребительские кредиты, в которых второй супруг не является созаемщиком. Его письменное разрешение в таком случае тоже не нужно.

Если заемщик перестанет выплачивать кредит, банк обратится в суд для взыскания долга. Тогда даже совместно нажитое имущество супругов могут продать для погашения кредита. Но второй супруг может подать ответный иск о разделе имущества и доказать, что не знал о кредите, что эти деньги не использовались для нужд семьи. Тогда долг останется личным долгом заемщика.

При разводе долг могут признать общим, если заемщик в суде докажет, что потратил деньги на нужды семьи.

Общие долги

Общий долг возникает, когда муж и жена — созаемщики. Например, при ипотеке. Ее и оформить нельзя без ведома супруга: согласно Семейному кодексу, банк перед выдачей обязан получить разрешение мужа или жены. Если согласия не было, сделку можно оспорить.

Можно оформить ипотеку, не делая супруга созаемщиком. Но в таком случае он должен предоставить нотариально заверенное согласие на получение кредита без его участия.

Когда супруг не является созаемщиком:

есть нотариально заверенное согласие на ипотеку без его участия; есть брачный договор, устанавливающий режим раздельной собственности; у супруга нет гражданства РФ.

Когда придется платить кредиты за супруга

Есть несколько ситуаций, при которых нужно будет ответить за долги супруга:

если вы созаемщик;

если вы поручитель;

если вы вступаете в наследство, оставленное супругом.

Стать созаемщиком можно не только в случае ипотеки, но и по другим кредитам. На практике банку все равно, кто выплачивает долг — главное, чтобы платежи были вовремя. Если их нет, ответственность делится поровну: в случае чего кредитор будет подавать в суд на заемщика и на созаемщика, и кредитная история испортится у обоих.

Если муж и жена развелись, то они также не перестают быть созаемщиками. Тот факт, что супруги давно друг друга не видели, а имуществом пользуется только один (или потратил все деньги на себя), значения не имеет.

Банк или микрофинансовая организация (МФО) могут требовать долг с поручителя, если основной заемщик перестал платить. Поручителями тоже становятся только по письменному согласию.

Все долги и имущество заемщика после его смерти переходят к наследникам. С этих наследников кредитор вправе требовать возврат долга, но только в размере полученного имущества, не больше.

То есть если в наследство досталась квартира стоимостью 3 миллиона рублей и 10 миллионов рублей долгов, то больше 3 миллионов взыскать не имеют права.

Когда возиться с долгами не хочется, от наследства можно отказаться, но только вместе с имуществом. Если машина супруга была куплена в кредит, то придется или выплатить кредит, или лишиться машины.

Как платить общий долг

Ответственность за общие кредиты, в которых муж и жена созаемщики, лежит на обоих. В браке супруги сами решают, как платить, как тратить свои зарплаты и семейный бюджет. Но после развода все делится поровну: каждому супругу достается и половина общего имущества, и половина общего долга.

Распределение может быть и в других пропорциях, когда это указано в брачном договоре. Например, если доля мужа равна четверти залогового имущества, то и долг его будет равен четверти суммы. Кстати, согласно российскому законодательству, брачный договор можно оспорить, если один из супругов считает условия невыгодными.

Елена Овчинникова, юрист по семейному праву, развод-технолог:

«Суд может отменить брачный договор, если речь идет об очевидном существенном перевесе в сторону одного супруга. Например, девять квартир на жене, а одна на муже. Или на муже огромная квартира в центре Москвы, машина, катер и снегоход, а на ней максимум однушка. В брачном договоре обычно указывают, что долг по кредиту выплачивает тот, кто его взял. При этом имущество при разводе может остаться другому супругу, если это тоже прописано».

Как созаемщикам после развода платить свои части общего долга, решит банк — он установит размер платежа. Кредитор может потребовать вернуть всю сумму сразу (если это прописано в договоре), причем как с заемщика, так и с созаемщика.

Бывшие супруги могут договориться, чтобы кредит закрыл кто-то один, а после погашения рассчитаться друг с другом — по личной договоренности или нотариальному соглашению.

Если один супруг банкрот, то второй — тоже?

Нет, банкротство человека — его личное дело. Имущество супруга не учитывается при реализации в случае банкротства, но если имеется совместно нажитое имущество, его могут продать, а прибыль поделить пополам: половину тем, кому банкрот должен, половину — супругу.