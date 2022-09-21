Уточненка по НДС: когда нужна и как составить

Когда требуется корректировка НДС

Корректировку по НДС необходимо представить в следующих случаях:

Вы обнаружили, что допустили ошибки в первичной декларации по НДС, отразили в ней не все данные или занизили сумму налога к уплате. Если ошибка в декларации привела к занижению суммы налога, возможен штраф за неуплату налога, доначисления и пени. Чтобы этого не допустить, недоимку вместе с пенями следует погасить до подачи уточненной декларации.

Поступило требование от налоговой о представлении пояснения по сданной декларации (п. 3 ст. 88 НК). Представить пояснения надо в течение 5 рабочих дней после получения требования. Из них должно быть ясно, какие изменения вы внесли в уточненную декларацию по НДС.

Если вы не подадите пояснения по требованию инспекции, вас оштрафуют на 5 000 рублей по статье 129.1 НК.

Когда корректировка декларации по НДС не обязательна

Подача корректировки по НДС не требуется, если налог по декларации не был занижен.

Это следующие ситуации:

вы переплатили НДС;

вы не заявили вычет по НДС, но его можно перенести на более поздний период;

вы выставили или получили счет-фактуру с корректировками (он регистрируется в квартале, когда он выставлен или получен);

налоговая начислила НДС по итогам проверки (см. письмо ФНС от 21 ноября 2012 № АС-4-2/19576);

декларация содержит технические ошибки, которые не влияют на сумму НДС.

Во всех этих случаях уточненку можно подать в добровольном порядке.

Как подать уточненную декларацию по НДС

Уточненные декларации по НДС подаются в электронном виде в формате, который действовал на дату сдачи первичного отчета. Применять актуальную форму декларации нельзя (ст. 81 НК).

Например, если вы сейчас вносите исправления в декларацию за 3 квартал 2021 года, нужно использовать бланк, утвержденный приказом ФНС от 26 марта 2021 № ЕД-7-3/228@ . С тех пор форма декларации опять поменялась в связи с изменениями в НК, принятыми на 2022 год (приказ ФНС от 24 декабря 2021 № ЕД-7-3/1149@) .

Как подготовить уточненную декларацию по НДС

В уточненную декларацию включайте:

все разделы и приложения из первичной декларации по НДС, даже если в них нет ошибок и дополнений;

разделы декларации и приложения к ним, в которых вы собираетесь отразить данные, не учтенные при подаче первичного отчета.

Уточненная декларация будет содержать в себе актуальные сведения.

При заполнении уточненной декларации по НДС учтите следующие моменты:

в декларации и приложениях к ней номер корректировки должен совпадать;

поле «Признак актуальности» заполняйте только в приложениях. Ставьте «0» , если в составе уточненки есть новые версии книги покупок, книги продаж и других приложений. Ставьте «1» , если новую версию приложения отправлять не нужно;

, если в составе уточненки есть новые версии книги покупок, книги продаж и других приложений. , если новую версию приложения отправлять не нужно; если к книге продаж или книге покупок за один и тот же квартал составлено несколько дополнительных листов (уточнения вносились 2 и более раз), в Приложениях № 1 к разделу 8 или 9 информация из нескольких дополнительных листов отражается как один дополнительный лист. То есть если вы отправляете уточненную декларацию с дополнительным листом с признаком «0», он автоматически заменит все имеющиеся данные по предыдущему дополнительному листу.

По остальным разделам все данные, которые требуют исправлений, просто замените на верные. Правильные данные укажите без изменений.

Если налог переплатили

Если вы в результате ошибки переплатили НДС в бюджет, перерасчет налоговой базы и самого налога можно сделать в текущем налоговом периоде. То есть в том периоде, когда вы самостоятельно выявили такую ошибку (п. 1 ст. 54 НК). Уточненную декларацию за тот квартал, к которому относится ошибка, вы можете не представлять.

Напомним, что статьей 81 Налогового кодекса также установлена не обязанность, а право фирмы представлять уточненную налоговую декларацию при обнаружении ошибок, не приводящих к занижению суммы налога.

Более того, если фирма имеет переплату по НДС, которая больше или равна сумме налога, подлежащей к доплате по уточненке (с учетом пеней), то переплата по налогу пойдет в зачет платежей, связанных с уточнением декларации. Поэтому штрафа за неуплату налога не будет (письмо Минфина от 23 мая 2017 № 03-02-07/1/31591).