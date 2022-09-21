Каким пенсионерам полагаются доплаты в октябре и ноябре: разбираем законодательство

Предлагаю разобраться в этом вопросе на основе действующего законодательства.

1. Военнослужащие и приравненные к ним сотрудники силовых ведомств

С 1 октября вступает в силу закон от 6 декабря 2021 № 396-ФЗ, согласно которому проводится корректировка понижающего коэффициента, который применяется для расчета денежного довольствия при начислении пенсии военнослужащим и приравненным к ним сотрудникам силовых ведомств (закон РФ от 12 февраля 1993 № 4468-1).

Пока на данный момент военнослужащие получают 0,74 от полного размера их пенсии — с октября это значение повысится до 0,8547 (т. е. на 15,5% по сравнению с предыдущим).

Кроме того, с 1 октября будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4%. Соответственно, их пенсии, которые рассчитываются исходя из денежного довольствия, также соразмерно повысятся (постановление Правительства от 21 апреля 2022 № 719).

При этом ежемесячные доплаты военным пенсионерам, которые были временно введены законом от 25 февраля 2022 № 23-ФЗ, с 1 октября будут прекращены (фактически их компенсирует предстоящее повышение).

2. Участники ВОВ и члены их семей

Федеральный закон от 25 февраля 2022 № 23-ФЗ предусматривает введение с октября 2022 новой доплаты к пенсиям участников ВОВ и членов их семей — в размере 15,5%.

При этом к членам семьи участника ВОВ закон относит их супругов, не вступивших в повторный брак (ст. 21 закона от 12 января 1995 № 5-ФЗ).

3. Пенсионеры, выработавшие выслугу лет в отраслях угольной промышленности или в гражданской авиации

С 1 ноября 2022 будет проведен беззаявительный перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности — по тем данным, которые имеются у Пенсионного фонда о сумме фактически поступивших в прошлом квартале страховых взносов в бюджет ПФР от организаций, работающих в соответствующей отрасли.

Также с 1 ноября назначат доплату к пенсии тем, кто впервые обратился за ней (имея необходимый стаж работы в гражданской авиации или угольной промышленности) в период с 1 июля по 30 сентября этого года.

Недавно принятым законом (закон от 11 июня 2022 № 182-ФЗ) предусмотрено упрощение порядка назначения указанных пенсионных доплат: с 2023 года стаж и заработок будут учитываться только по сведениям персонифицированного учета, которые передают работодатели в ПФР.

В 2025 планируется полный переход на назначение указанных доплат только по сведениям ПФР.

4. Пенсионеры, проживающие в регионах с доплатами к дню пожилого человека

1 октября отмечается Международный день пожилого человека — и в отдельных регионах предусмотрены специальные доплаты пенсионерам к этой дате.

Следует отметить, в частности, Рязанскую, Челябинскую области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа (постановление Правительства Рязанской области от 26 июня 2018 № 184, постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2020 № 689-П, закон Ямало-Ненецкого АО от 27 октября 2006 № 55-ЗАО, постановление Администрации Ненецкого АО от 24 декабря 2021 № 349-п).

А если пенсионер не подпадает ни под одну из вышеуказанных категорий?

Он может получить доплату к пенсии по общему правилу — при наступлении обстоятельств, которые признаются основанием для увеличения страховой пенсии (закон от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ):