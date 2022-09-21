Транспортные расходы отнесены на счет покупателя. Какие проводки ставить бухгалтеру

Что относится к транспортным расходам?

Компании при определении транспортных расходов (далее — ТР) должны ориентироваться следующие НПА:

С 2021 года учет МПЗ регулирует новый ФСБУ 5/2019 «Запасы», ПБУ 5/01 утратило силу. Некоторые учетные правила изменились существенно.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) — раздел «Транспортировка и хранение».

Например, к ТР могут относиться:

затраты по погрузке МПЗ в машины и их транспортировке;

издержки на оплату труда и социальные нужды персонала, занятого в сфере заготовки, закупки, доставки и сопровождения ТМЦ на склады компании;

оплата комиссий посредническим компаниям;

затраты на хранение ТМЦ в сторонних организациях;

потери (порча, бой, недостача) ТМЦ в пути;

услуги сторонних транспортных и экспедиторских компаний;

услуги по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ;

стоимость материалов на содержание транспортных средств;

затраты на оплату труда и социальных нужд сотрудникам фирмы, осуществляющим погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку ТМЦ и т. д.

В предприятиях торговли ТР относятся на 44-й счет «Коммерческие расходы».

Бухгалтерский учет транспортных затрат (примеры)

На практике оплата транспортных издержек по доставке ТМЦ до склада чаще всего ложится на плечи покупателя. При этом перевозку может осуществлять как продавец собственным автотранспортом или с привлечением сторонних организаций, так и покупатель. Рассмотрим, как перечисленные способы доставки отразить в бухгалтерском учете.

Примеры

ООО «Кубанское» занимается производством мясных изделий и полуфабрикатов. Покупатель ООО «Артек» закупил партию ТМЦ на сумму 1 158 344 руб. (в т. ч. НДС 193 057,33 руб.).

Ситуация 1. Покупатель забирает продукцию самостоятельно, транспортные издержки осуществляются за счет покупателя.

Проводки у продавца:

Дт Кт Сумма Содержание 62 90.1 1 158 344 Реализация ТМЦ ООО «Артек» 90.3 68 193 057,33 Выделен НДС 90.2 43 883 147,46 Списана себестоимость продукции

Проводки у покупателя:

Компания ООО «Артек» для доставки ТМЦ на склад привлекла посредническую компанию ООО «Перевозка», стоимость услуг которой составила 163 554 руб. (в т. ч. НДС 27 259 руб.).

Дт Кт Сумма Расчет Содержание 41 60 965 286,67 1 158 344 — 193 057,33 Оприходованы ТМЦ от ООО «Кубанское» 19 60 193 057,33 Выделен входной НДС 41 60 136 295 163 554 — 27 259 Оприходованы услуги ООО «Перевозка» 19 60 27 259 Выделен входной НДС

Напомним, что согласно п. 21 ФСБУ 5/2019 при торговой деятельности организациям разрешается включать транспортные издержки по доставке ТМЦ до складских помещений в коммерческие расходы. Данная ситуация отражается в учете записью Дт 44 - Кт 60.

Микропредприятия, кроме тех, которые не вправе вести упрощенный учет, могут признавать расходы по доставке в составе затрат по обычным видам деятельности того периода, в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Ситуация 2. Продавец осуществляет доставку собственным автотранспортом.

Учет у продавца:

Стоимость доставки выделена в договоре купли-продажи ТМЦ с ООО «Артек».

У компании ООО «Кубанское» есть собственный автопарк, затраты на обслуживание которого в течение месяца собираются на 23-м счете «Вспомогательное производство». По итогам месяца 23-й счет закрывается на 44-м «Коммерческие расходы».

Дт Кт Сумма Расчет Операция Документ 23 10 8 350 ГСМ Требование-накладная 23 70 42 500 Зарплата грузчиков, водителя и экспедитора Расчетная ведомость 23 69 14 152 Взносы с ФОТ 23 02 6 479 Амортизация 44 23 71 481 ТР отнесены в расходы на продажу 62 90.1 1 158 344 Продажа ТМЦ покупателю Торг-12 90.3 68 193 057,33 Выделен НДС Счет-фактура 90.2 43 883 147,46 Списание себестоимости продукции 62 90.1 85 777,20 71 481 + 20% Транспортные услуги отнесены на покупателя Акт выполненных работ, ТТН или ТН 90.3 68 14 296,20 Начислен НДС Счет-фактура 90.2 44 71 481 Списана себестоимость ТР

Бухучет у ООО «Артек»:

Дт Кт Сумма Расчет Содержание 41 60 965 286,67 1 158 344 — 193 057,33 Получены МПЗ от ООО «Кубанское» 19 60 193 057,33 Отражен входной НДС 41 60 71 481 85 777,20 — 14 296,20 Оприходованы услуги по доставке ООО «Кубанское» 19 60 14 296,20 Выделен входной НДС

2.2. Стоимость доставки включена в цену продукции и не выделена в договоре купли-продажи отдельной строкой.

Дт Кт Расчет Сумма Операция 23 10 8 350 Списание горюче-смазочных материалов 23 02 6 479 Списана амортизация 23 70 42 500 Оплата труда водителя, экспедитора и грузчиков 23 69 14 152 Взносы с заработной платы 44 23 71 481 ТР отнесены в расходы на продажу 62 90.1 (71 481 + 20%) + 1 158 344 1 244 121,20 Продажа товаров ООО «Артек» с учетом ТР, которые включены в цену для покупателя 90.3 68 1 244 121,20 × 20 / 120 207 353,53 Выделен НДС 90.2 43 883 147,46 Закрыта себестоимость продукции 90.2 44 71 481 Списаны транспортные затраты

Учет у покупателя:

Дт Кт Сумма Расчет Содержание 41 60 1 053 128,46 1 244 121,20 — 207 353,53 Оприходованы ТМЦ от ООО «Кубанское» 19 60 207 353,53 Выделен входной НДС

Ситуация 3. Продавец нанимает посредника ООО «Доставка» для перевозки ТМЦ покупателю. Сумма услуг составила 176 500,68 руб. (включая НДС 29 416,78 руб.).

Учет у продавца

Дт Кт Сумма Расчет Содержание Документы 44 60 147 083,90 176 500,68 — 29 416,78 Оказаны услуги Акт выполненных работ от перевозчика, транспортная накладная 19 60 29 416,78 Выделен входной НДС Счет-фактура 62 90.1 1 158 344 Реализация продукции ООО «Артек» ТОРГ-12 90.3 68 193 057,33 Выделен НДС Счет-фактура 90.2 43 883 147,46 Списана себестоимость продукции 62 90.1 176 500,68 Доставка ТМЦ на склад ООО «Артек» отнесена на покупателя Акт выполненных работ, ТТН 90.3 68 29 416,78 Выделен НДС Счет-фактура 90.2 44 147 083,90 Списаны транспортные издержки

Учет у покупателя

В данной ситуации учет у покупателя аналогичен варианту 2.1 или 2.2 в зависимости от того, предъявляет ли продавец сумму затрат на доставку покупателю отдельно (2.1) или включает в цену ТМЦ (2.2).

Напомним, что для целей налогообложения прибыли ТР включаются в состав затрат, при наличии экономической необходимости и корректно оформленных первичных документов (п. 1 ст. 252 НК). Рассмотрим, какими документами сопровождаются транспортные затраты.

Первичные документы по учету транспортных издержек

Факт реализации товаров или произведенной продукции должен подтверждаться товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата от 25.12.1998 № 132. Данный документ может быть разработан компанией самостоятельно с сохранением обязательных реквизитов, указанных в п. 2 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Для учета транспортных издержек с 2021 года подтверждением служит транспортная накладная по новой форме. Также необходим путевой лист.

Итоги

Транспортные издержки чаще всего оплачиваются за счет покупателя. При этом отражение данных затрат в бухгалтерском учете зависит от того, каким методом осуществлялась доставка.