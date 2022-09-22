Правительство утвердило параметры промышленной ипотеки для отечественных производителей

Итак, речь про Постановление Правительства от 06.09.22 № 1570.

Начиная с 07.09.22 работают правила, по которым российские организации и ИП вправе претендовать на получение из федерального бюджета РФ кредита по льготной ставке (а банки — субсидии для покрытия недополученных в связи с этим доходов).

Кому предназначена промышленная ипотека

Льготная ставка по кредиту может быть предоставлена российским юридическим лицам и ИП, ведущим деятельность в промышленной сфере и чей вид экономической деятельности может быть отнесен к разделу «С» ОКВЭД, т.е. обрабатывающие производства.

Кто не может претендовать на промипотеку

Этот кредит по льготной ставке не предназначен для юридических лиц и ИП, которые осуществляют хоздеятельность в следующих сферах:

добыча сырой нефти и природного газа;

торговля указанными полезными ископаемыми;

производство и реализация жидкого топлива;

производство и реализация изделий табачных и алкогольных.

На что можно потратить средства

Согласно пунктам 2,3 правил, утвержденных указанным постановлением, кредит можно потратить приобретение объектов недвижимости:

строений;

зданий;

сооружений,

а равно и частей указанных объектов промышленного характера.

Об условиях кредитования

Согласно п. 3 рассматриваемых правил, установлены следующие льготные процентные ставки:

для технологических компаний — 3% годовых;

для иных заемщиков — 5% годовых.

Технологическая компания — это юридическое лицо, которое пользуется финансовым обеспечением со стороны Института инновационного развития или иными формами поддержки инновационной деятельности, предусмотренными Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Необходимое условие: указанные меры поддержки должны быть получены не позднее чем за пять лет до дня заключения кредитного договора.

Заключить этот договор можно с 7 сентября 2022 г., льготная ставка фиксируется на весь период.

Размер кредита — не более 500 млн руб., срок — до семи лет. Возможно и на более длительное время, но тогда процентная ставка за пределами семи лет будет определяться по соглашению сторон (об этом говорится в п. 23 правил).

Обязательными условиями договора являются:

«ипотечное» условие о залоге приобретаемой недвижимости;

запрет на использования кредитных средств для приобретения недвижимости у аффилированных с заемщиком лиц;

обязанность использовать не менее 50% от площади приобретенного объекта именно для размещения промышленного производства, причем на протяжении всего течение срока действия договора и не позднее чем через три года (календарных) со дня подписания договора.

В случае если банк не получит от государства субсидию на покрытие доходов, недополученных в связи с предоставлением промипотеки, то он вправе изменить процентную ставку. Однако она не может превышать значения ключевой ставки ЦБ на дату подписания договора плюс 3%-ных пункта.

Если заемщик продаст (произведет отчуждение иным способом) объект, то банк также вправе изменить процентную ставку.

Процедура получения

Рассмотрим порядок получения промышленной ипотеки. Потенциальный заемщик может выбрать банк самостоятельно (разумеется, из перечня кредитных организаций, участвующих в программе, этот перечень вскоре будет сформирован). Подается пакет документов (конкретный перечень можно уточнить в выбранном банке, п. 12 Правил). По итогам проверки заемщика банк принимает решение о выдаче кредита или об отказе (п. 13 Правил).

В заключение отметим, что несмотря на то, что перечень банков-участников программы еще не сформирован, но заявки можно подавать уже сегодня, поскольку банки смогут приложить ее к своей заявке в Минпромторг, чтобы принять участие в отборе и стать участниками программы.