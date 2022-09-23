Воинский учет

Стаж военной службы в районах Крайнего Севера: какие льготы

Служба на Крайнем Севере относится к работе со специфическими условиями труда и негативно сказывается на здоровье людей. Законодатель, стараясь восстановить социальную справедливость и компенсировать нелегкие условия трудовой деятельности, предусматривает для таких людей определенные гарантии и льготы.

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Стаж военной службы в районах Крайнего Севера: какие льготы
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Особенности военной службы на Крайнем Севере

Права военнослужащих, уволенных со службы, и членов их семей установлены в ст. 3 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». В п. 5 ст. 10 закона указано, что для лиц, проходящих службу в районах РКС и МКС, устанавливаются дополнительные социальные гарантии и компенсации.

Перечень районов, отнесенных к неблагоприятным климатическим условиям, содержится в постановлении Правительства от 16.11.2021 № 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера».

В случае прохождения ВС в рядах Вооруженных Сил в поименованных регионах и областях, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, контрактники имеют следующие льготы:

  • получение районных коэффициентов и % надбавок к зарплате в размере, установленном постановлением Правительства от 30.12.2011 № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их применения» и приказом Министра обороны от 06.12.2019 № 727 «Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». Установление размера доплаты варьируется от 1,15 до 2 (для северного коэффициента) от 30 до 100 % (районная надбавка) в зависимости от местности;
  • льготное исчисление срока ВС и досрочный выход на пенсию;
  • компенсация за проезд к месту отдыха и обратно 1 раз в год любым видом транспорта, кроме такси;
  • выделение жилья после 3 месяцев службы;
  • получение продуктового набора.

Срок службы в районах Севера

В постановлении Правительства от 05.06.2000 № 434 «О сроках прохождения военной службы по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями» установлено, что в местностях с неблагоприятными климатическими условиями сроки службы в районах Крайнего Севера установлены в следующих цифрах:

  • до 3 лет для о. Северного Ледовитого океана и его морей, о. Берингова и Охотского морей, Архангельской, Камчатской Магаданской областей, Таймырского автономного округа, части Республики Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, других северных областей;
  • до 5 лет для части Архангельской, Мурманской, Сахалинской областей, Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других территорий;
  • до 10 лет для Амурской, Читинской областей, Республик Бурятия, Калмыкия, Хабаровского края, Еврейской автономной области и иных регионов согласно утверждённому перечню.

Сокращение срока ВС связано с плохими условиями прохождения ВС:

  • холодный воздух способствует появлению и обострению хронических заболеваний, в том числе cвязанных с легкими;
  • появление заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за низкого уровня гемоглобина;
  • нехватка витаминов, особенно витамина Д, способствует ухудшению общего состоянию организма.

Расчет стажа военных, служивших на Крайнем Севере

По постановлению Правительства № 941 от 22.09.1993 стаж ВС с учетом специального индекса начисляется только военнослужащим районов Севера и зон, которые приравнены к ним. Командировки в зоны РКС не учитываются при льготном исчислении.

Контрактный стаж ВС на Севере рассчитывается так:

стаж = фактическое время службы * коэффициент региона (по аналогии с подсчетом зарплаты в этих местностях)

Например. Контрактник, прослуживший 6 месяцев в Магаданской области, заработал 1 г. стажа для выслуги лет. В Пермском крае за 1 месяц ВС учитывают 1,5 месяца ВС. Точный индекс уточняйте в постановлении Правительства № 941.

По общим нормам пп. 6 п. 1 ст. 32, ст. 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на досрочное назначение пенсии имеют лица, проработавшие не менее 15 календарных лет в РКС либо не менее 20 календарных л. в МСК при наличии страхового стажа не менее 25 и 20 л. соответственно и при достижении 60 л. для мужчин и 55 л. для женщин.

Эта норма касается и военнослужащих, то есть, если стаж военной службы в районах Крайнего Севера у лица составляет 20 л., он имеет право на пенсию за выслугу лет. При подсчете период службы учитывается с применением индекса повышения, установленного для конкретной местности службы в районах РКС.

К примеру, если контрактник служил на Камчатском крае 10 лет, то его стаж для расчета составляет 20 лет, что достаточно для ухода на заслуженный отдых. 10 л. ВС * коэффициент (1 : 2) = 20 л. стажа.

Льготное исчисление касается и неполного стажа. В случае если военнослужащий отслужил в неблагоприятной климатической зоне не менее 7 лет 6 месяцев — возраст для выхода на пенсию сокращается на 4 месяца за каждый год ВС.

Важно! Эта норма действует только для тех, кто отслужил не менее 7 лет и 6 месяцев.

Учитывая то, что северные военнослужащие рано уходят на пенсию по линии МО, они успевают заработать себе и пенсионную выплату по Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Обратите внимание! Период военной службы по призыву при назначении пенсии по нормам Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ входит в страховой стаж (ст. 12 № 400-ФЗ), в льготном порядке он не исчисляется.

тк

Запись в трудовой книжке о ВС

Такую запись кадровые работники предприятий делали в трудовой книжке до 01.09.2021, в настоящее время в соответствии с п. 14 Порядка, утвержденного Приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, такая запись делается по месту прохождения службы.

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