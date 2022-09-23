Первоначальная постановка граждан на воинский учет

Цель и суть воинского учета

Мужская часть населения страны обязана исполнять воинский долг, т. е. отслужить в армии. Для этого и организуется воинский учет, который можно определить как систему регистрации всех потенциальных призывников в единой системе учета, с помощью которой органы государственной власти получают возможность своевременно отслеживать факты неисполнения (уклонения от исполнения) призывниками воинской обязанности.

Основными нормативными документами, регулирующими вопрос постановки на учет лиц мужского пола в России, являются закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ и Положение о воинском учете, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719.

Положениями ст. 21.1-21.4 КоАП установлена ответственность за нарушения работодателями правил воинского учета.

Госдума рассматривает законопроект № 637094-7, дополняющий указанные положения КоАП новыми нормами. Он был принят в первом чтении в марте 2021 года. Новшества касаются главным образом обязанностей самих граждан, а не работодателей (например, новой ст. 28.1 КоАП предлагается ввести норму, по которой в отношении гражданина, не явившегося в военкомат, применяются положения об ответственности по ст. 21.5 Кодекса).

Положение № 719 (п. 2) определяет цель воинского учета в следующем:

При мирной обстановке в стране и отсутствии военных конфликтов — своевременно и полно обеспечивать Вооруженные силы РФ необходимым количеством призывников.

— своевременно и полно обеспечивать Вооруженные силы РФ необходимым количеством призывников. В случае угрозы безопасности страны и возникновения военного конфликта — своевременно мобилизовать людей, в том числе находящихся в запасе. При этом в данном контексте законодатель ставит цель как мобилизовать военнообязанных лиц в запасе, тем самым обеспечив вооруженные силы кадрами, так и удовлетворить потребность государства в трудовых ресурсах (за счет прикрепления руководителей и сотрудников, находящихся в запасе конкретных госорганов, к таким госорганам).

Для того чтобы обеспечить корректный учет всех людских ресурсов призывного возраста, органы госвласти должны своевременно собирать информацию о потенциальной численности и составе лиц, подлежащих призыву/мобилизации, объединять ее в однородные по какому-либо признаку группы, а также корректно и эффективно анализировать эти сведения.

За организацию и функционирование воинского учета несут ответственность как крупные госструктуры (Минобороны, МВД, СВР, ФСБ), так и органы власти субъектов и местного самоуправления (п. 5 Положения № 719).

Непосредственно же сам учет каждого отдельно взятого лица, являющегося частью мобилизационного ресурса страны, обеспечивается военными комиссариатами (либо, если их нет, органами местного самоуправления), а также организациями, в которых такие лица работают — по месту их работы (пп. 7, 9 Положения № 719).

Как же именно осуществляется воинский учет и постановка на него?

Как осуществляется воинский учет: общие правила

Независимо от того, кто именно осуществляет воинский учет (военкомат, орган местного самоуправления или организация), состав лиц, которые должны подлежать учету, таков:

призывники, т. е. мужчины в возрасте от 18 до 27 лет; военнообязанные.

К последним относится довольно широкий перечень лиц, которые могут не подлежать призыву в армию (либо уже отслужили), но воинская обязанность для них всё равно установлена законодателем:

лица, находящиеся в запасе;

лица, которые были освобождены от службы в армии (или которым была предоставлена отсрочка, но по достижении 27 лет они так и не были призваны в армию);

лица, которые ранее прошли альтернативную гражданскую службу;

женщины, имеющие военные специальности, перечисленные в приложении № 1 к Положению № 719.

При этом некоторые категории граждан не подлежат воинскому учету вовсе. К ним относятся, в частности, освобожденные от исполнения воинской обязанности, заключенные, женщины (за исключением указанных выше), лица, постоянно проживающие за рубежом и др. (п. 15 Положения № 719).

Сам воинский учет может быть двух видов: общий и специальный. Специальный учет предназначен для отслеживания информации о военнообязанных специалистах, которые были ранее прикреплены к каким-либо органам госвласти на период мобилизации, а также о кадрах, которые проходят службу в правоохранительных, пожарных службах, а также в службах исполнения наказания и контроля за оборотом наркотиков (п. 16 Положения № 719). Все остальные стоят на общем воинском учете.

Первоначальная постановка на воинский учет

Итак, все военнообязанные лица должны состоять на воинском учете. Для этого законодатель установил механизм первоначальной постановки на воинский учет, который является обязанностью призывников.

В первый раз встать на воинский учет должно любое лицо мужского пола в тот год, когда ему исполнится 17 лет. При этом это нужно сделать в период с 1 января по 31 марта соответствующего года (п. 1 ст. 9 закона № 53-ФЗ).

Важно! Встать первый раз на учет нужно именно в год исполнения 17 лет, а не в год, когда 17 лет уже исполнилось. К примеру, если 17 лет исполняется в октябре 2022 года, то такое лицо обязано встать на воинский учет до 31 марта 2022 года.

Однако если же призывник не явился в установленные сроки в военкомат, то он может быть поставлен на воинский учет и после, в течение всего года. Кроме того, круглый год осуществляется первоначальная постановка на воинский учет женщин (сразу после присвоения им воинской специальности), лиц, только что получивших российское гражданство или переехавших на постоянное место жительства в РФ, а также для отбывших наказание заключенных (сразу после освобождения).

По общему правилу военкомат направляет призывнику повестку, в которой извещает о необходимости явиться в указанное время с целью первоначальной постановки его на воинский учет. Получив данную повестку, призывник не имеет права не прийти. При этом если он работает или учится, то должностные лица этих организаций должны предоставить ему возможность явиться в военкомат ко времени, указанному в повестке (пп. 2, 3 ст. 9 закона № 53-ФЗ).

Если работника предприятия вызвали в военкомат по повестке, ему необходимо выплатить средний заработок. Соответствующую сумму можно взыскать при этом с военкомата.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется на основании решения специально созданной комиссии (п. 5 ст. 9 закона № 53-ФЗ). Состав такой комиссии меняется, но принципиально в нее должны входить следующие специалисты:

представитель военкомата (председатель комиссии);

представитель местной администрации;

специалист по профессиональному психологическому отбору;

секретарь комиссии;

врачи.

Комиссия в указанном составе рассматривает каждого потенциального кандидата с тем, чтобы определить, насколько он может быть допущен к исполнению воинской обязанности.

Однако, чтобы быть допущенным до заседания комиссии, кандидат к постановке на учет должен пройти медобследования, а также профессиональный психологический отбор, организация которых является ответственностью комиссии (п. 6 ст. 9 закона № 53-ФЗ).

По итогам заседания комиссии лицо может быть признано:

годным к прохождению службы; ограниченно годным; негодным, в связи с чем такое лицо должно быть освобождено от воинской обязанности.

После вынесения решения по кандидату председатель комиссии должен объявить его непосредственно самому кандидату, а также разъяснить ему дальнейшие обязанности в отношении воинского учета (п. 7 ст. 9 закона № 53-ФЗ).

Работника после прохождения военкомата могут призвать в армию. В этом случае в установленном порядке оформляется его увольнение.

Первичная постановка на воинский учет

Выше было указано, что первоначальную постановку граждан на воинский учет осуществляет военкомат по месту жительства призывников. Однако как воинский учет реализуется на территориях, где нет каких-либо подразделений военкомата?

Специально для таких территорий законодатель ввел специальный подвид воинского учета — первичный учет. По сути, это тот же самый воинский учет, но который, в отличие от стандартного, осуществляется уже не военкоматами, а органами местного самоуправления.

Обратите внимание! Первичный учет осуществляется только на территориях, где нет военкоматов. Поэтому законодатель наделяет органы местного самоуправления таких территорий полномочиями вести воинский учет; эти полномочия и называются первичным учетом (п. 2 ст. 8 закона № 53-ФЗ).

Указанные органы также осуществляют учет граждан, как постоянно проживающих на подведомственных им территориях, так и временно прибывших.

Органы местного самоуправления осуществляют воинский учет по аналогии с военными комиссариатами: собирают информацию о военнообязанных гражданах, поддерживают ее в актуальном состоянии, осуществляют постановку на учет (и снятие с него). Кроме того, они обязаны предоставлять в военкоматы всю актуальную информацию о потенциальных призывниках, а также иную информацию о военнообязанных гражданах по запросу военкомата (п. 2 ст. 8 закона № 53-ФЗ).

В случае если на рассматриваемой территории создается военкомат, то с 1 числа следующего месяца органы местного самоуправления прекращают ведение первичного воинского учета.

Итоги

Первоначальную постановку граждан на воинский учет военкомат должен осуществить в отношении каждого лица мужского пола, достигшего возраста 17 лет. При этом если потенциальный призывник учится или работает, то его организация (в которой он трудится/обучается) должна поспособствовать тому, чтобы он вовремя явился в назначенный день в военкомат для постановки на учет.

Каждый призывник проходит комиссию, на которой и определяется, в состоянии ли он исполнить воинский долг или его следует от него освободить. Если на территории, где проживает военнообязанный, отсутствует военкомат, то постановку на учет (первичный учет) осуществляет соответствующий орган местного самоуправления.