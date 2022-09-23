Как в 1с вести учет незавершенного производства

К незавершенному производству может относиться следующее:

Сырье, которое начало свое превращение в готовую продукцию, но процесс еще не закончен.

Неукомплектованные изделия.

Товары, которые не прошли техническую приемку или определенные испытания.

Работа или услуга, которая была завершена, но еще не принята покупателем.

Для отражения информации по незавершенному производству используется 20 счет «Основное производство».

По дебету счета будут отражаться прямые и косвенные расходы организации, расходы подразделений, которые напрямую учувствуют в производстве продукции, а также расходы вспомогательных производств.

По кредиту 20 счета будет отражена себестоимость завершенной продукции или работы. Разница между дебетом и кредитом будет показывать сумму незавершенного производства.

Незавершенное производство может быть только у организаций, которые выпускают продукцию или выполняют работы, то есть итог работы или производства должен иметь материальный характер.

Незавершенное производство — это стоимость ресурсов, которые направлены на производство готовой продукции, но на отчетную дату еще не превращенные в продукцию или работу.

Незавершенное производство в бухгалтерском учете

Незавершенное производство может оцениваться четырьмя способами:

По фактической производственной себестоимости. По нормативной или плановой производственной себестоимости. По прямым статьям затрат. По стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Выбранный способ оценки организация должна закрепить в учетной политике.

Незавершенное производство в налоговом учете

Оценка незавершенного производства осуществляется на конец месяца. Данные об остатках используются в количественном выражении по видам продукции, а также сумме прямых затрат, установленных в этом месяце.

Остатки по НЗП выявленные на конец месяца переносятся на начало в качестве прямых затрат.

Для того чтобы НЗП перешло в прямые затраты необходимо соблюдать некоторые условия:

Производственные затраты должны соответствовать определенной продукции, для изготовления которой они использованы.

Если не получается отнести затраты на определенную продукцию, то необходимо разработать действия по распределению затрат по всем видам продукции, каким образом это будет делать организация обязательно указывается в учетной политике.

Такой порядок распределения затрат по видам продукции необходимо использовать не менее двух налоговых периодов.

Инвентаризация НЗП

Инвентаризация должна проводиться в соответствии с Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Каким образом в организации будет проводиться инвентаризация с учетом ее специфики должно быть прописано в учетной политике.

Настройка учета по незавершенному производству в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0

Начиная с релиза 3.0.111 были внесены изменения в настройку учетной политики и порядок закрытия счета 20.01 «Основное производство», а также порядок учета по НЗП в бухгалтерском учете.

Перейдем в раздел «Главное» по ссылке «Учетная политика».

Мы видим, что в программе можно вести учет НЗП несколькими способами:

1. «Не ведется». Если организация проставит именно этот вариант учета, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции и выручки от выполнения работ или оказания услуг. При таком способе документ «Инвентаризация незавершенного производства» создать нельзя.

2. «Ведется без инвентаризации». Счет 20.01 будет закрываться по номенклатурным группам, если в программе отражен выпуск продукции и выручка от выполнения работ или оказания услуг.

Помимо этого:

если в программу внесен документ «Инвентаризация НЗП», то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;

если в программе нет документа по инвентаризации НЗП, то счет 20.01 закроется полностью;

если на счете 20.01 учет ведется по продукции, то он будет закрываться не только по номенклатурным группам, но и по продукции.

3. «Ведется по результатам инвентаризации». Если организация выберет такой способ учета незавершенного производства, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции или выручки от выполнения работ или оказания услуг, но только с учетом документа «Инвентаризация НЗП».

Помимо этого:

если в программу будет введен документ по инвентаризации НЗП, то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;

если документа по инвентаризации НЗП не будет, то счет 20.01 закроется полностью.

Для налогового учета правила отнесения расходов к прямым затратам устанавливаются из раздела «Главное» по ссылке «Налоги и отчеты», далее необходимо перейти на вкладку «Налог на прибыль» и выбрать переключатель «Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг».

Данные способы могут быть настроены организацией самостоятельно с помощью ручной настройки, либо же можно использовать законодательное значение.