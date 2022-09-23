Как в 1с вести учет незавершенного производства

К незавершенному производству может относиться следующее:
- Сырье, которое начало свое превращение в готовую продукцию, но процесс еще не закончен.
- Неукомплектованные изделия.
- Товары, которые не прошли техническую приемку или определенные испытания.
- Работа или услуга, которая была завершена, но еще не принята покупателем.
Для отражения информации по незавершенному производству используется 20 счет «Основное производство».
По дебету счета будут отражаться прямые и косвенные расходы организации, расходы подразделений, которые напрямую учувствуют в производстве продукции, а также расходы вспомогательных производств.
По кредиту 20 счета будет отражена себестоимость завершенной продукции или работы. Разница между дебетом и кредитом будет показывать сумму незавершенного производства.
Незавершенное производство может быть только у организаций, которые выпускают продукцию или выполняют работы, то есть итог работы или производства должен иметь материальный характер.
Незавершенное производство — это стоимость ресурсов, которые направлены на производство готовой продукции, но на отчетную дату еще не превращенные в продукцию или работу.
Незавершенное производство в бухгалтерском учете
Незавершенное производство может оцениваться четырьмя способами:
- По фактической производственной себестоимости.
- По нормативной или плановой производственной себестоимости.
- По прямым статьям затрат.
- По стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
Выбранный способ оценки организация должна закрепить в учетной политике.
Незавершенное производство в налоговом учете
Оценка незавершенного производства осуществляется на конец месяца. Данные об остатках используются в количественном выражении по видам продукции, а также сумме прямых затрат, установленных в этом месяце.
Остатки по НЗП выявленные на конец месяца переносятся на начало в качестве прямых затрат.
Для того чтобы НЗП перешло в прямые затраты необходимо соблюдать некоторые условия:
- Производственные затраты должны соответствовать определенной продукции, для изготовления которой они использованы.
- Если не получается отнести затраты на определенную продукцию, то необходимо разработать действия по распределению затрат по всем видам продукции, каким образом это будет делать организация обязательно указывается в учетной политике.
Такой порядок распределения затрат по видам продукции необходимо использовать не менее двух налоговых периодов.
Инвентаризация НЗП
Инвентаризация должна проводиться в соответствии с Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Каким образом в организации будет проводиться инвентаризация с учетом ее специфики должно быть прописано в учетной политике.
Настройка учета по незавершенному производству в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0
Начиная с релиза 3.0.111 были внесены изменения в настройку учетной политики и порядок закрытия счета 20.01 «Основное производство», а также порядок учета по НЗП в бухгалтерском учете.
Перейдем в раздел «Главное» по ссылке «Учетная политика».
Мы видим, что в программе можно вести учет НЗП несколькими способами:
1. «Не ведется». Если организация проставит именно этот вариант учета, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции и выручки от выполнения работ или оказания услуг. При таком способе документ «Инвентаризация незавершенного производства» создать нельзя.
2. «Ведется без инвентаризации». Счет 20.01 будет закрываться по номенклатурным группам, если в программе отражен выпуск продукции и выручка от выполнения работ или оказания услуг.
Помимо этого:
- если в программу внесен документ «Инвентаризация НЗП», то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;
- если в программе нет документа по инвентаризации НЗП, то счет 20.01 закроется полностью;
- если на счете 20.01 учет ведется по продукции, то он будет закрываться не только по номенклатурным группам, но и по продукции.
3. «Ведется по результатам инвентаризации». Если организация выберет такой способ учета незавершенного производства, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции или выручки от выполнения работ или оказания услуг, но только с учетом документа «Инвентаризация НЗП».
Помимо этого:
- если в программу будет введен документ по инвентаризации НЗП, то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;
- если документа по инвентаризации НЗП не будет, то счет 20.01 закроется полностью.
Для налогового учета правила отнесения расходов к прямым затратам устанавливаются из раздела «Главное» по ссылке «Налоги и отчеты», далее необходимо перейти на вкладку «Налог на прибыль» и выбрать переключатель «Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг».
Данные способы могут быть настроены организацией самостоятельно с помощью ручной настройки, либо же можно использовать законодательное значение.