Как в 1с вести учет незавершенного производства

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 есть несколько возможностей ведения учета по незавершенному производству, они будут рассмотрены в статье. Помимо работы программы рассмотрим теорию по учету НЗП.

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Как в 1с вести учет незавершенного производства
Иллюстрация: Сottonbro/pexels

К незавершенному производству может относиться следующее:

  • Сырье, которое начало свое превращение в готовую продукцию, но процесс еще не закончен.
  • Неукомплектованные изделия.
  • Товары, которые не прошли техническую приемку или определенные испытания.
  • Работа или услуга, которая была завершена, но еще не принята покупателем.

Для отражения информации по незавершенному производству используется 20 счет «Основное производство».

По дебету счета будут отражаться прямые и косвенные расходы организации, расходы подразделений, которые напрямую учувствуют в производстве продукции, а также расходы вспомогательных производств.

По кредиту 20 счета будет отражена себестоимость завершенной продукции или работы. Разница между дебетом и кредитом будет показывать сумму незавершенного производства.

Незавершенное производство может быть только у организаций, которые выпускают продукцию или выполняют работы, то есть итог работы или производства должен иметь материальный характер.

Незавершенное производство — это стоимость ресурсов, которые направлены на производство готовой продукции, но на отчетную дату еще не превращенные в продукцию или работу.

Незавершенное производство в бухгалтерском учете

Незавершенное производство может оцениваться четырьмя способами:

  1. По фактической производственной себестоимости.
  2. По нормативной или плановой производственной себестоимости.
  3. По прямым статьям затрат.
  4. По стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Выбранный способ оценки организация должна закрепить в учетной политике.

Незавершенное производство в налоговом учете

Оценка незавершенного производства осуществляется на конец месяца. Данные об остатках используются в количественном выражении по видам продукции, а также сумме прямых затрат, установленных в этом месяце.

Остатки по НЗП выявленные на конец месяца переносятся на начало в качестве прямых затрат.

Для того чтобы НЗП перешло в прямые затраты необходимо соблюдать некоторые условия:

  • Производственные затраты должны соответствовать определенной продукции, для изготовления которой они использованы.
  • Если не получается отнести затраты на определенную продукцию, то необходимо разработать действия по распределению затрат по всем видам продукции, каким образом это будет делать организация обязательно указывается в учетной политике.

Такой порядок распределения затрат по видам продукции необходимо использовать не менее двух налоговых периодов.

Инвентаризация НЗП

Инвентаризация должна проводиться в соответствии с Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Каким образом в организации будет проводиться инвентаризация с учетом ее специфики должно быть прописано в учетной политике.

Настройка учета по незавершенному производству в программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0

Начиная с релиза 3.0.111 были внесены изменения в настройку учетной политики и порядок закрытия счета 20.01 «Основное производство», а также порядок учета по НЗП в бухгалтерском учете.

Перейдем в раздел «Главное» по ссылке «Учетная политика».

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Мы видим, что в программе можно вести учет НЗП несколькими способами:

1. «Не ведется». Если организация проставит именно этот вариант учета, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции и выручки от выполнения работ или оказания услуг. При таком способе документ «Инвентаризация незавершенного производства» создать нельзя.

2. «Ведется без инвентаризации». Счет 20.01 будет закрываться по номенклатурным группам, если в программе отражен выпуск продукции и выручка от выполнения работ или оказания услуг.

Помимо этого:

  • если в программу внесен документ «Инвентаризация НЗП», то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;
  • если в программе нет документа по инвентаризации НЗП, то счет 20.01 закроется полностью;
  • если на счете 20.01 учет ведется по продукции, то он будет закрываться не только по номенклатурным группам, но и по продукции.

3. «Ведется по результатам инвентаризации». Если организация выберет такой способ учета незавершенного производства, то счет 20.01 будет закрываться в независимости от наличия выпуска продукции или выручки от выполнения работ или оказания услуг, но только с учетом документа «Инвентаризация НЗП».

Помимо этого:

  • если в программу будет введен документ по инвентаризации НЗП, то суммы для учета НЗП будут использоваться из этого документа;
  • если документа по инвентаризации НЗП не будет, то счет 20.01 закроется полностью.

Для налогового учета правила отнесения расходов к прямым затратам устанавливаются из раздела «Главное» по ссылке «Налоги и отчеты», далее необходимо перейти на вкладку «Налог на прибыль» и выбрать переключатель «Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг».

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Данные способы могут быть настроены организацией самостоятельно с помощью ручной настройки, либо же можно использовать законодательное значение.

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