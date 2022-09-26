Закрытие и открытие вклада в выходные дни: как банку считать проценты

Описание ситуации

Банк планирует дать возможность клиентам проводить определенные операции в ДБО в воскресенье и праздничные дни (не операционные дни банка) и внести изменения в документы, регламентирующие операции и взаимоотношения банка и клиента: появятся условия о доступности закрытия вклада, выплаты по нему % и перевода денежных средств сразу на дебетовую карту не в операционные дни и в операционные дни после 22:00 без оформления каких-либо заявок (т.к. денежные средства реально станут доступны клиенту сразу (даже в воскресенье или ночью) для снятия в банкомате или для перевода в другой банк через Систему быстрых платежей.

Но т. к. отражение совершенных клиентом операций по счетам в регистрах бухгалтерского учета (в балансе банка) произойдет только в ближайший операционный день, в ОУ /Правила ДБО будет добавлено соответствующее условие в следующем ключе (передаю пока общий смысл):

«при совершении клиентом операций НЕ в операционный день и/или в операционный день после 22:00, такие операции отражаются банком по счету вклада/счету по Карте/счету в ближайший операционный день датой такого операционного дня».

Таким образом банк планирует дать клиенту возможность в НЕ операционный день:

открыть вклад и перевести на него денежные средства со своей карты или текущего счета;

закрыть вклад с выплатой % по текущую на операционную дату и возможностью перевода вклада и процентов на карту; таким образом, клиент в этот же момент сможет воспользоваться деньгами — снять в банкомате, оплатить покупки и т. д.

Вопросы

Возникает вопрос о начислении процентов с воскресенья по понедельник, если договор вклада открыт/закрыт датой воскресенья, а в учете соответствующая операция отражена в понедельник; какими могут или должны быть действия банка?

Что считать фактической датой открытия/закрытия вклада: дату отражения операции по счетам клиента или фактическую дату совершения операции клиентом? Или, иными словами, можно ли считать фактом перевода средств во вклад акцепт банка по операции клиента в дату проведения операции, т. е. в воскресенье и фактический срок нахождения денежных средств на вкладе определять с даты такого акцепта?

Мнение консультантов

Отражение операций в балансе банка ближайшим операционным днем не изменяет дату заключения договора вклада и привлечения средств во вклад/расторжения договора вклада и списания средств на текущий счет на дату операционного дня, в котором банк отражает операции.

Соответственно проценты по такому вкладу начисляются начиная с ближайшего календарного (операционного) дня, следующего за неоперационным днем/начисляются по неоперационный день расторжения вклада и списания со счета вклада остатка включительно.

Обоснование мнения консультантов

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (пункты 1, 2 статьи 433 ГК).

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Правила осуществления кредитными организациями перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации установлены Банком России в Положении № 762-П, согласно пункту 1.1 которого перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:

расчетов платежными поручениями; расчетов по аккредитиву;

расчетов инкассовыми поручениями;

расчетов чеками;

расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);

расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

В силу пункта 1.8 Положения № 762-П кредитные организации утверждают внутренние документы, содержащие:

порядок составления распоряжений;

порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений;

порядок исполнения распоряжений;

иные положения об организации деятельности кредитных организаций по осуществлению перевода денежных средств.

Положения внутренних документов не должны противоречить федеральным законам и нормативным актам Банка России.

Перечень и описание реквизитов платежных поручений приведены в приложении 1 к Положению № 762-П и в числе прочего содержит номер счета получателя средств. В случае если иное не предусмотрено законодательством или договором, банк получателя средств устанавливает порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, при этом допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по номеру банковского счета получателя средств либо по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер банковского счета получателя средств, и по иной информации о получателе средств (пункт 4.4 Положения № 762-П).

Безотзывность, безусловность, окончательность перевода денежных средств наступает в соответствии с Законом № 161-ФЗ (пункт 1.7 Положения № 762-П). В силу норм статьи 5 Закона № 161-ФЗ:

безотзывность перевода денежных средств (за исключением перевода электронных денежных средств) наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета, если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом (пункт 7);

(за исключением перевода электронных денежных средств) наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета, если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом (пункт 7); безусловность перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий (пункт 8);

наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий (пункт 8); если плательщика средств и получателя средств обслуживает один оператор по переводу денежных средств, то окончательность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных денежных средств (пункт 9).

Процедуры приема к исполнению распоряжений включают в себя:

удостоверение права распоряжения денежными средствами;

контроль целостности распоряжений;

структурный контроль распоряжений; контроль значений реквизитов распоряжений;

контроль достаточности денежных средств.

Регистрация распоряжений осуществляется в порядке, установленном банком, с указанием даты поступления распоряжения (пункт 2.2 Положения № 762-П).

Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму, устанавливается кредитными организациями и доводится до клиентов в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов (пункт 2.3 Положения № 762-П).

Согласно пункту 2.12 Положения № 762-Ппри положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения в электронном виде банк принимает распоряжение к исполнению и направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде о приеме распоряжения к исполнению с указанием информации, позволяющей отправителю распоряжения идентифицировать распоряжение, а также дату приема его к исполнению.

Банк подтверждает положительный результат выполнения каждой, нескольких или всех процедур приема распоряжений к исполнению. Распоряжение считается принятым банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида распоряжения, в том числе при помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений.

Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету, осуществляется на основании заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, представленного отправителем распоряжения в банк.

Составление отправителем распоряжения заявления об отзыве и выполнение банком процедур его приема к исполнению осуществляются аналогично составлению заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика и выполнению процедур его приема к исполнению в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Положения (пункт 2.13 Положения № 762-П).

Банк получателя средств при исполнении распоряжения выполняет такие процедуры приема к исполнению распоряжений, как контроль целостности, структурный контроль и контроль значений реквизитов распоряжений, возврат (аннулирование) распоряжений, а также осуществляет действия в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения по результатам указанных процедур приема к исполнению (пункт 2.15 Положения № 762-П).

На основании пункта 4.1 Положения № 762-П процедуры исполнения распоряжений включают в себя исполнение распоряжений в порядке, установленном банками, посредством:

списания денежных средств с банковского счета плательщика;

зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;

выдачи наличных денежных средств получателю средств либо учета информации об осуществленных переводах электронных денежных средств;

частичное исполнение распоряжений;

подтверждение исполнения распоряжений.

Исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается (пункт 4.7 Положения № 762-П):

банком плательщика посредством направления плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. При этом указанным извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение;

банком получателя средств посредством направления получателю средств извещения в электронном виде о зачислении денежных средств на банковский счет получателя средств с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения.

Из пункта 1 статьи 20 закона № 161-ФЗ следует, что применяемые формы безналичных расчетов, а также порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы, включая моменты наступления его безотзывности, безусловности и окончательности, определяются правилами платежной системы.

Порядок осуществления перевода денежных средств в платежной системе Банка России с использованием сервиса быстрых платежей установлен Положением № 732-П, согласно которому:

СБП предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению распоряжений на сумму не более одного миллиона рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр (далее при совместном упоминании — ОПКЦ) другой платежной системы (далее — внешняя платежная система) и процедур исполнения распоряжений незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению распоряжений (пункт 1.2);

процедур приема к исполнению распоряжений на сумму не более одного миллиона рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр (далее при совместном упоминании — ОПКЦ) другой платежной системы (далее — внешняя платежная система) и процедур исполнения распоряжений незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению распоряжений (пункт 1.2); безотзывность перевода денежных средств наступает после списания денежных средств с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) плательщика — клиента Банка России, со счета плательщика — подразделения Банка России. Окончательность перевода денежных средств наступает после зачисления денежных средств на банковский (корреспондентский) счет (субсчет) получателя средств — клиента Банка России, на счет получателя средств — подразделения Банка России. Безусловность перевода денежных средств наступает после выполнения условий осуществления перевода денежных средств при их наличии либо в момент наступления безотзывности перевода денежных средств при отсутствии указанных условий (пункт 4.18);

денежных средств с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) плательщика — клиента Банка России, со счета плательщика — подразделения Банка России. Окончательность перевода денежных средств наступает после зачисления денежных средств на банковский (корреспондентский) счет (субсчет) получателя средств — клиента Банка России, на счет получателя средств — подразделения Банка России. Безусловность перевода денежных средств наступает после выполнения условий осуществления перевода денежных средств при их наличии либо в момент наступления безотзывности перевода денежных средств при отсутствии указанных условий (пункт 4.18); Банк России обеспечивает осуществление межбанковских переводов денежных средств с использованием СБП на основании поручений для СБП , поступивших от ОПКЦ СБП (пункт 1 приложения 1);

, поступивших от ОПКЦ СБП (пункт 1 приложения 1); межбанковский перевод денежных средств с использованием СБП осуществляется за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной участником СБП, являющимся кредитной организацией (ее филиалом), исходя из суммы денежных средств, находящихся на ее корреспондентском счете (корреспондентском субсчете ее филиала), с учетом лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, если лимит установлен по корреспондентскому счету кредитной организации (субсчету ее филиала) (пункт 2 приложения 1);

доступ к услугам по переводу денежных средств для участников СБП и обмен электронными сообщениями между ОПКЦ СБП и участниками СБП обеспечиваются с использованием электронного средства платежа (пункт 6 приложения 1);

перевод денежных средств с использованием СБП является безусловным (пункт 20 приложения 1);

(пункт 20 приложения 1); ОПКЦ СБП обеспечивает в режиме реального времени направление извещений об исполнении распоряжений участникам СБП. Участник СБП, являющийся банком плательщика, обеспечивает в режиме реального времени доведение до плательщика информации о списании денежных средств; участник СБП, являющийся банком получателя, обеспечивает в режиме реального времени доведение до получателя средств информации о зачислении денежных средств. Извещение об исполнении распоряжения, направленное ОПКЦ СБП участнику СБП, одновременно является уведомлением ОПКЦ СБП о положительных результатах выполнения процедур приема к исполнению распоряжения (пункт 22 приложения 1).

Операции, совершенные в выходные дни, под которыми понимаются установленные федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического совершения операции и могут быть отражены в бухгалтерском учете в том числе в операционном дне, следующем за выходным днем (пункт 1.3 части III Положения № 579-П).

При этом порядок приема документов после операционного времени определяется кредитной организацией и оговаривается в договорах по обслуживанию клиентов (подпункт 1.5.1 пункта 1.5 части III Положения № 579-П). При заключении банковских операций и других сделок с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания кредитная организация должна обеспечить осуществление всех необходимых процедур подтверждения и признания совершения банковских операций и других сделок.

Основанием открытия лицевого счета по учету вклада является заключение договора банковского вклада. Лицевым счетам присваиваются наименования и номера, однозначно определяющие принадлежность лицевого счета конкретному клиенту и целевому назначению, при этом допускается ведение учета вкладов физических лиц по отдельным программам с отражением на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами.

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно.

Исчисление сроков осуществляется в соответствии с нормами главы 11 ГК, согласно которой установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (статья 190 ГК).

Таким образом, проценты на сумму банковского вклада начисляются с календарного дня, следующего за календарным днем поступления средств во вклад и до календарного дня фактического возврата вклада вкладчику включительно.

Режим дистанционного банковского обслуживания (ДБО) позволяет заключать сделки в режиме реального времени круглосуточно.

Банк предполагает предоставить клиенту посредством дистанционного банковского обслуживания возможность в неоперационный день:

открыть вклад и разместить на нем денежные средства путем перевода их с текущего счета клиента в банке;

закрыть вклад и перечислить остаток по нему на текущий счет клиента в банке (с возможностью оплаты покупок или снятия наличных).

Открытие вклада посредством ДБО означает обмен между банком и клиентом юридически значимыми электронными документами, подтверждающими заключение договора банковского вклада.

Судебной коллегией по гражданским делам ВС в определении от 26.04.2016 № 45-КГ16-2 указано:

«Договор банковского вклада является реальным, то есть считается заключенным с момента внесения вкладчиком денежных средств в банк, что следует из нормативных положений статей 433 и 834 Гражданского кодекса Российской Федерации. Невнесение вкладчиком денежных средств по договору банковского вклада свидетельствует о том, договор не заключен».

Факт размещения денежных средств во вкладе путем перевода средств с текущего счета посредством ДБО подтверждается проведением банком всех процедур приема к исполнению и подтверждения исполнения распоряжения клиента по переводу денежных средств с текущего на депозитный счет.

Окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на депозитный счет клиента или обеспечения клиенту возможности получения наличных денежных средств.

Соответственно, для того, чтобы средства на счет вклада были переведены в неоперационный день, программа для ДБО в момент заключения договора банковского вклада должна генерировать лицевой счет для учета банковского вклада, предоставлять клиенту возможность формирования распоряжения по переводу средств с текущего счета на лицевой счет вклада и формировать подтверждение банка о зачислении средств на счет вклада.

При этом лицевые счета для учета вкладов могут генерироваться в отдельной программе с последующим учетом в операционный день на сводных лицевых счетах в балансе банка.

Предоставление права клиенту расторгать договор банковского вклада с перечислением остатка по вкладу на текущий счет (с возможностью пользоваться средствами для оплаты покупок, снятия наличных) в неоперационный день определяет окончательность перевода средств на текущий счет датой неоперационного дня.

В указанных случаях отражение операций в балансе банка ближайшим операционным днем, по нашему мнению, не изменяет дату заключения и привлечения средств во вклад/расторжения вклада и списания средств на текущий счет на дату операционного дня, в котором банк отражает операции.

Соответственно проценты по такому вкладу начисляются начиная с ближайшего календарного (операционного) дня, следующего за неоперационным днем/начисляются по неоперационный день расторжения вклада и списания со счета вклада остатка включительно.

При заключении/расторжении договоров и подтверждении Банком переводов денежных средств между текущим счетом и счетом по учету вкладов клиента в неоперационный день, операции по открытию/закрытию счетов по учету вкладов, по переводу средств, по нашему мнению, подлежат отражению в отдельной программе календарной датой их осуществления (неоперационным днем).

Порядок обмена электронными документами, юридически значимыми для подтверждения факта заключения/расторжения договора вклада, а также процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов и подтверждения исполнения распоряжений клиентов датой неоперационного дня должны быть утверждены банком и доведены до клиентов.