Отчетность в ПФР

Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.

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Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

На основании Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены поправки в закон № 27-ФЗ о персонифицированном учете. Наряду с многочисленными изменениями по формам отчетности, увеличены сроки уплаты штрафов в ПФР.

Сейчас, если бухгалтерия подаст в ПФР сведения о работниках с ошибками или кого-то забудет указать в отчете, штраф составит 500 руб. за каждого работника, по Закону № 27-ФЗ. На уплату штрафа дано 10 календарных дней с даты получения требования от ПФР.

С 2023 года на уплату штрафу отводится до 20 календарных дней и есть возможность снизить штраф на половину. Если компания оплатит штраф в течение первых 20 календарных дней, можно заплатить 50 % от суммы штрафа.

В 2023 году сохраняется освобождение от ответственности если:

  1. компания подаст уточненные (исправленные) сведения в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушений;
  2. самостоятельно выявит ошибки, до того, как их обнаружит фонд, и подаст уточненные сведения.

Изменения в штрафах за персотчетность с 2023 года. Таблица

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