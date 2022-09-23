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Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

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Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Почему стандарт не так прост, как кажется? Во-первых, он часто ссылается на закон о бухучете 402-ФЗ. Поэтому придется перескакивать из текста ФСБУ в текст закона.

Во-вторых, попробуйте навскидку ответить на следующие вопросы:

  • Надо ли обеспечивать возможность распечатки электронных документов?
  • Что за «связанные факты хозяйственной жизни» по которым можно составить один первичный документ, вместо нескольких?
  • Как исправить электронный документ, если в него закралась ошибка и можно ли вообще это делать?
Даже этот стандарт на нескольких листах заставляет задуматься. Сколько же подводных камней в остальных?

Мы решили посмотреть, какой ФСБУ вызвал больше всего вопросов.

Оказалось в лидерах — ФСБУ 25/2018 «Аренда», ему на пятки наступает ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это видно по нашему форуму и Клерк.Консультациям.

Вот, посмотрите, сколько раз упоминаются соответствующие теги на форуме.

Третье место занимает ФСБУ 5/2019 «Запасы», а замыкает рейтинг ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Меньше всего бухгалтеров пока заботит ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», потому что применять его нужно в обязательном порядке с 2024 года.

Хотите подковаться в пяти действующих ФСБУ и перестать постоянно гуглить? Мы знаем, как вам помочь.

«Клерк» создал курс «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

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Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
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    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
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ФСБУ

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»
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