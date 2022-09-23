Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Почему стандарт не так прост, как кажется? Во-первых, он часто ссылается на закон о бухучете 402-ФЗ. Поэтому придется перескакивать из текста ФСБУ в текст закона.
Во-вторых, попробуйте навскидку ответить на следующие вопросы:
- Надо ли обеспечивать возможность распечатки электронных документов?
- Что за «связанные факты хозяйственной жизни» по которым можно составить один первичный документ, вместо нескольких?
- Как исправить электронный документ, если в него закралась ошибка и можно ли вообще это делать?
Мы решили посмотреть, какой ФСБУ вызвал больше всего вопросов.
Оказалось в лидерах — ФСБУ 25/2018 «Аренда», ему на пятки наступает ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это видно по нашему форуму и Клерк.Консультациям.
Вот, посмотрите, сколько раз упоминаются соответствующие теги на форуме.
Третье место занимает ФСБУ 5/2019 «Запасы», а замыкает рейтинг ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Меньше всего бухгалтеров пока заботит ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», потому что применять его нужно в обязательном порядке с 2024 года.Хотите подковаться в пяти действующих ФСБУ и перестать постоянно гуглить? Мы знаем, как вам помочь.
«Клерк» создал курс «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
- 5-ть ФСБУ
- 5 модулей обучения
- 5 тестов
- 3 письменные работы
- Встреча с преподавателем и итоговая аттестация
- Удостоверение о повышении квалификации в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)