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Маркировка рекламы

Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак

С сентября 2022 года федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» от 02.07.2021 № 347-ФЗ вступил в силу. С этого момента все игроки рекламного рынка — от фрилансеров до агентств — должны маркировать рекламные креативы и отправлять отчеты по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

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Маркировка рекламы в интернете: юридические аспекты и один лайфхак
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Aitarget One — это сервис для оплаты рекламы. Мы тоже участники рынка: через нас рекламодатели оплачивают рекламу на разных площадках. В каком-то смысле, мы делаем жизнь клиентов проще, потому что передаем за них данные ОРД (подробнее — ниже).

В материале рассказываем про юридические аспекты маркировки и специальные условия сотрудничества с нами.

Что такое маркировка рекламы и кто в ней участвует

Маркировка рекламы — это процесс, при котором каждому рекламному креативу присваивается индивидуальный идентификатор (токен). Он состоит из комбинации 32 знаков — букв и цифр. Генератор токенов еще в разработке, но согласно приказу Роскомнадзора N 64, известно, как он должен выглядеть:

ДДММГГXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXЧ, где:

  • ДД — дата создания токена;
  • ММ — месяц создания;
  • ГГ — год;
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — учетный номер рекламы ОРД.

Таким образом, если вы в сети, например, в постах у блогеров видите токен, который короче по количеству символов и не совпадает с указанной формой, то это ненастоящий токен. Будьте внимательны.

Процесс маркировки происходит так:

  • Рекламодатель перед запуском кампании отправляет креативы ОРД (оператору рекламных данных — компании, которая собирает информацию и передает в ЕРИР). ОРД присваивает креативам маркировку, возвращает рекламодателю, а данные отправляет в реестр. После открутки рекламодатель отправляет ОРД отчет, который оператор передает в ЕРИР.
  • Реестр уже создан, авторизация происходит через Госуслуги.
  • Доступ к информации могут получить все участники цепочки (рекламодатель, агентство, рекламная площадка) в течение одного года, а также Роскомнадзор, ФАС и ФНС.
  • Рекламодатель может работать с любым ОРД или даже с несколькими. Точный список операторов еще не утвержден, но известны семь кандидатов: ВКонтакте, Яндекс, ОРД-А (AmberData), Национальная медиа группа, Вымпелком, СБЕР, МедиаСкаут, OZON.

Часть рекламных площадок уже подготовили инфраструктуру в рекламных кабинетах и создали специальные инструменты.

Яндекс

Если вы запускаете рекламу в Яндексе, введите все необходимые данные в личный кабинет Директа. Для этого перейдите в раздел «Настройки пользователя» и в дополнительные поля добавьте ИНН и остальную информацию. Если вы сами запускаете рекламу, то нужно не забыть включить тумблер «Я конечный рекламодатель», а если вы агентство, то отключить.

Настройки пользователя Яндекс Директ

Форма дополнительные данные рекламодателя

Форма атрибуты контрагента конечного рекламодателя

ВКонтакте

Необходимые юридические данные внесите в соответствующие поля в рекламном кабинете. Передача данных происходит по оферте ВКонтакте. При этом учитывайте важные моменты:

  • для время рекламы некоммерческого продукта (да, это тоже реклама) указывайте ИНН физического лица;
  • при работе с разными клиентами в рекламный кабинет нужно загружать клиентские договоры и акты раз в 30 дней. Для отправки подойдет тот формат документов, который вы и ваши клиенты привыкли использовать, ничего менять не нужно, главное — указать выставленную сумму;
  • если вы — агентство и запускаете рекламу из клиентского кабинета, то никакие документы загружать не нужно;
  • для фрилансеров действует такая же схема, как и для прямых рекламодателей — внесите в рекламный кабинет все данные о себе и участниках рекламной цепочки.

передача данных ОРД в кабинете ВКонтакте

myTarget

В настройках в разделе «Контактная информация» изучите справку, примите информацию о маркировке, впишите данные во все поля в анкете и сохраните.

информация для маркировки рекламы в майтаргет

Важно: инструментарий площадок для сбора данных еще дорабатывается, поэтому следите за новостями и обновлениями.

Что будет, если не маркировать рекламу

Если коротко — пока есть время, чтобы потренироваться и привыкнуть к системе.

За отказ от маркировки и передачи данных для участников рынка предусмотрены штрафы:

  • для гражданских лиц: от 2 000 до 2 500 рублей;
  • для должностных лиц: от 4 000 до 20 000 рублей;
  • для юридических лиц: от 100 000 до 500 000 рублей.

Роскомнадзор говорит, что до марта 2023 года штрафовать не будут, потому что переходный период к новой системе учета рекламы еще не закончен (согласно закону он продолжается до 31 октября 2022 года). Однако нужно учитывать, что в никаких нормативных актах это решение не закреплено, в закон «О рекламе» пометки о штрафах тоже пока не внесены. Когда они будут добавлены в закон — неизвестно.

Вероятно, что рекламные площадки не будут пропускать непромаркированную рекламу, когда процесс учета будет полностью налажен и начнет работать в полную силу. Можно потерять все диджитал каналы привлечения клиентов.

Что делать уже сейчас: внимательно следить за сроками реализации закона. А чтобы ничего не пропустить и упростить размещение рекламы, если работать через посредника (агентство или специальный сервис). Например, через Aitarget One.

Лайфхак, как упростить маркировку рекламы и передачу данных через Aitarget One

Если вы работаете с посредником (сервисом для оплаты, рекламным агентством, таргетологом), то он может передавать данные в ОРД за вас. Для этого понадобится заключить допсоглашение, которое позволит посреднику собирать и передавать данные оператору, проставлять маркировку.

Клиентам Aitarget One повезло еще больше: достаточно принять оферту, то есть просто поставить галочку при регистрации в сервисе, чтобы дать нам право передавать данные о маркировке. Дополнительно ничего заключать не нужно, в оферте есть соответствующий пункт — мы автоматически берем на себя обязательства по передаче данных за клиентов. Вам понадобится только внести необходимую информацию на рекламных площадках — это требование действует для всех игроков рынка.

Также через Aitarget One удобно:

  • Оплачивать рекламу на всех площадках (в том числе и в Telegram Ads) в одном окне.
  • Собирать полную аналитику о рекламе, чтобы корректировать кампании.
  • Получать документацию: открывающие и закрывающие документы, акты и отчеты.
  • Получать кэшбек за рекламу.

Все это упростит работу с запуском рекламы, оплатой и соблюдением закона.

Мы упрощаем жизнь клиентов еще и тем, что сами внимательно следим за новостями и обновлениями инфраструктуры. Когда рекламные площадки обновили свои кабинеты, наши клиенты получили инструкцию, что нужно заполнить и в какой срок.

Что бизнесу делать дальше

Маркировка рекламы в интернете уже действует, но инфраструктура еще дорабатывается.

Такие переходные периоды — повод подумать о том, какие процессы бизнеса можно упросить и перестроить, чтобы когда новый закон начал действовать в полную силу, у вас все было налажено. В этом вам поможет сотрудничество с посредником, например, с нами.

Работа с Aitarget One упростит рекламный документооборот — уменьшит количество счетов и автоматизирует передачу данных ОРД.

У нас в сервисе вам достаточно выставить один счет (с НДС) в размере всего вашего рекламного бюджета на период. Деньги зачислятся на ваш баланс в Aitarget One. Далее с этого баланса можно переводить средства на Telegram Ads (комиссия 15%), VK, myTarget, Яндекс Директ, Авито и даже TikTok (если у вас есть целевая аудитория на иностранных рынках).

В конце отчетного периода мы сформируем закрывающие документы и передадим их удобным вам способом — по ЭДО, по почте, курьером или лично в нашем московском офисе.

Зарегистрируйтесь на сайте Aitarget One (это бесплатно). Наши клиенты не пропускают важные обновления про маркировку рекламы, экономят время на передаче данных и легко управляют рекламными бюджетами в одном окне.

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