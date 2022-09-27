Кто будет иметь право на пониженные тарифы в 2023

Для чего это нужно

Основная причина ввода единого тарифа по страховым взносам — объединение двух государственных внебюджетных фондов: ПФР и ФСС. В соответствии с законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ, изменения вступят в силу с 1 января 2023. Обновленное название будет звучать так: Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Такие нововведения связаны со стремлением государства оптимизировать расчет страховых взносов, а также упростить их перечисление в бюджет. Таким образом, будет действовать единый тариф взносов и единая предельная величина базы, необходимая для их исчисления.

При этом на основании закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ для приведения базы для исчисления взносов к единой форме на все виды обязательного социального страхования определен единый круг застрахованных лиц.

Помимо этого, начиная с 2023, в расчетную базу страховых взносов по всем видам обязательного социального страхования будут входить следующие выплаты:

работникам, с которыми заключены договоры ГПХ;

проживающим в РФ иностранным высококвалифицированным специалистам;

иностранцам, временно проживающим в РФ, за исключением высококвалифицированных;

студентам за работу в студенческих отрядах по договорам ГПД, при этом данные отряды должны входить в федеральный или региональный реестр детских объединений и молодежи, пользующихся поддержкой со стороны государства.

Кого касаются нововведения

В соответствии с положениями подп. 1 п. 1 ст. 419 НК расчет страховых взносов по единому тарифу будет производиться следующими субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

юридические лица;

ИП;

физические лица, не являющиеся ИП.

При этом единая предельная база для взносов определяется нарастающим итогом с начала расчетного периода.

Какова величина единого тарифа страховых взносов?

Согласно п. 3 ст. 425 НК (редакция № 308, которая еще не вступила в силу) единый размер страховых взносов устанавливается в отношении взносов на:

обязательное пенсионное страхование;

обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ);

обязательное медицинское страхование.

С 2023 единый тариф страховых взносов составляет 30% в пределах установленной единой предельной величины расчетной базы и 15,1% сверх нее.

Другие единые тарифы страховых взносов установлены для прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета:

В отношении кого применяются Единый тариф страховых взносов Примечание Основание В пределах расчетной базы Сверх расчетной базы Прокуроры 2,9% 5,1% Отсутствуют взносы на обязательное пенсионное страхование п. 4 ст. 425 НК (редакция № 308, которая еще не вступила в силу) Сотрудники Следственного комитета РФ Судья федеральных судов Мировые судьи

Кто имеет право на пониженные страховые взносы

За плательщиками, на данный момент применяющими пониженные тарифы страховых взносов, право использования льготных тарифов сохраняется. Так, в соответствии со ст. 427 НК, установлены три группы страхователей с пониженными страховыми взносами.

Полный список льготников приведен в указанной статье НК. Приведем основные:

№ группы Страхователи Размер страховых взносов 1 Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ 15% 2 Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития 7,6% в пределах базы 0% свыше величины базы 3 Организации, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов 0% до 2027 включительно

При этом те юридические лица и ИП, которые применяют УСН, единый пониженный тариф страховых взносов с будущего года будет равен 0%.

Как это будет выглядеть в отчетности

Плательщикам необходимо будет предоставлять следующие отчеты:

Отчетность Срок предоставления с 2023 РСВ Не позднее 25го числа месяца, следующего за расчетным/отчетным периодом Персонифицированные сведения о физических лицах за месяц Не позднее 25-го числа следующего месяца

Единая форма сведений о физических лицах будет объединять в себе такие формы отчетности, как СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, а также включать данные о начисленных взносах на травматизм. 4-ФСС подавать будет не нужно.

При этом, на каждого работника (как по трудовому договору, так и ГПД) необходимо будет предоставлять информацию о доходах и взносах в ФНС.