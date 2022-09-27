Четыре отличия договора перевозки от договора оказания услуг

Предметом договора на оказание услуг является услуга, оказываемая исполнителем. Услуга может быть любой.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения за установленную плату. То есть, по ГК перевозка может оформлена договором на оказание услуг.

Но по этим двум видам договорам предусмотрены разные правовые последствия.

Например, существенно отличаются сроки предъявления исков:

если претензии связаны с договоров перевозки, срок исковой давности составляет год по п. 3 ст. 797 ГК;

для иска за неисполнение обязательств по договору оказания слуг предусмотрен общий срок исковой давности, который установлен п. 1 ст. 196 ГК, и он составляет три года.

Основные параметры договора перевозки сформулированы в статье 785 ГК:

по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату;

и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату; заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

Таким образом, в договоре перевозки обязательно должны быть указаны обязанность перевозчика доставить и выдать груз уполномоченному лицу в пункте назначения; характеристики груза и маршрут перевозки. Одновременно с договором перевозки должны быть подписаны сопроводительные документы на груз, в частности транспортная накладная.

Именно на эти особенности договора перевозки ориентируются суды. Аналогичные признаки договора перевозки указали судьи в постановлении АС ЗСО от 27.05.2022 № Ф04-2096/2022 по делу № А75-13355/2021, от 24.08.2022 № Ф07-9764/2022 по делу № А56-44362/2021.

Договор перевозки не будет считаться таковым, если в нем:

не содержится обязательств одной стороны, перевозчика, доставить вверенный второй стороной — отправителем груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю;

не указаны условия оформления сторонами транспортных накладных, иных сопроводительных документов, подтверждающих принятие груза к перевозке и его сдачу грузополучателю;

цена по договору, как в договоре оказания услуг, зависит не от доставки-недоставки, а от времени, потраченного на оказание услуги, в частности, зависит от количества машино-часов;

в путевых листах и прочей документации, указан не доставляемый груз, а иные товарно-материальные ценности.

Если в договоре нет описания груза — не указаны его характеристики, нет согласован и не приписан маршрут — не указан пункт отправки и пункт назначения, договор не может быть признан договором перевозки.

Договор транспортировки, в котором нет основных, обязательных пунктов, предусмотренных по ГК, считается договором возмездного оказания услуг. К такому договору применяется общий срок исковой давности, который составляет три года.