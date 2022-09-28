Когда с работника можно взыскать компенсацию материального ущерба в полном объеме

Вопрос

Есть ли какие-то законные основания для того, чтобы обязать сотрудников, нанесших повреждения имуществу, компенсировать организации затраты на их устранение/ремонт?

Ответ

Законными будут являться основания, при которых организация (с учетом письменного объяснения работника) самостоятельно установит размер прямого действительного ущерба, исследуя причины его возникновения и вину работника в причинении ущерба.

При этом:

взыскание прямого действительного ущерба в пределах среднемесячного заработка работника производится по распоряжению работодателя при условии соблюдения установленного порядка взыскания ущерба и наличия согласия сотрудника; если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, либо работник не согласен добровольно возместить ущерб, то взыскание может осуществляться только судом.

Письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности может быть заключен только с работником, включенным в перечень должностей и работ, утвержденный постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85. С иными работниками договор о полной материальной ответственности не заключается.

Определение размера суммы компенсации по каким-либо критериям не соответствует нормам ТК, так как работник должен компенсировать рассчитанный с учетом конкретных обстоятельств произошедшего события прямой действительный ущерб, определенный с учетом причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) работника и размером рассчитанного организацией ущерба.

Обоснование

На основании статьи 238 ТК работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Таким образом, работодатель вправе требовать с работника величину прямого действительного ущерба, причиненного имуществу работодателя этим работником, в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия).

В соответствии со статьей 241 ТК за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК или иными федеральными законами.

Таким образом, по общему правилу, работник отвечает за причиненный ущерб в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК.

Кроме указанной ограниченной ответственности, ТК предусматривает полную материальную ответственность.

Согласно статье 242 ТК полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами.

На основании статьи 243 ТК материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

умышленного причинения ущерба;

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.

Из положений статьи 244 ТК следует, что письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 ТК), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством.

В письме Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 по вопросу заключения договоров о полной материальной ответственности было отмечено следующее:

«…письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только с теми работниками и на выполнение тех видов работ, которые предусмотрены Перечнем должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденным Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85 . Названный перечень должностей и работ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит…».

Аналогичная точка зрения изложена в определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 06.09.2021 № 16-КГ21-19-К4.

Таким образом, письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности может быть заключен только с работником, включенным в перечень должностей и работ, утвержденный постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85. С иными работниками договор о полной материальной ответственности не заключается.

Порядок взыскания причиненного ущерба установлен статьями 246 – 248 ТК. В частности:

размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества;

до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт;

взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

Таким образом:

Взыскание прямого действительного ущерба в пределах среднемесячного заработка работника производится по распоряжению работодателя при условии соблюдения им установленного порядка взыскания ущерба и наличия согласия сотрудника.

Если сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, либо работник не согласен добровольно возместить ущерб, то взыскание может осуществляться только судом.

При этом взыскать с работника можно только прямой действительный ущерб.

Так в письме Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1 указано:

«К прямому действительному ущербу могут быть отнесены, например, недостача денежных или имущественных ценностей, порча материалов и оборудования, расходы на ремонт поврежденного имущества, выплаты за время вынужденного прогула или простоя, суммы уплаченного штрафа».

Вырезки из судебных решений

В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» указано следующее:

«К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности».

В определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 06.07.2020 по делу № 88-17596/2020 сделаны следующие выводы:

«Согласно статье 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 2 пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинно-следственной связи между виновными действиями (бездействием) работника и причинением ущерба третьим лицам.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте к С. о возмещении ущерба в порядке регресса, суды исследовали юридически значимые обстоятельства, дали оценку представленным доказательствам в их совокупности, сделали обоснованный вывод, что в силу буквального толкования статей 1069, 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для наступления ответственности С. в порядке регресса по пункту 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, ее действия по причинению вреда Д. должны быть незаконными, противоправными. Само по себе нарушение срока выдачи документов, не может указывать на незаконность действий ответчика, не установлено прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) ответчика и причиненным Д. вредом, а также ее вина. Кроме того, заключение служебной проверки не содержит указания, в чем конкретно заключается нарушение С. распоряжения руководителя по исполнению задания по рассмотрению обращения Д., в чем состоит ее вина, и какими доказательствами подтверждается».

Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22.07.2020 по делу № 88-11022/2020:

«Из приведенных правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что по общему правилу необходимыми условиями для наступления материальной ответственности работника за причиненный работодателю ущерб являются: наличие прямого действительного ущерба у работодателя, противоправность поведения (действия или бездействия) работника, причинно-следственная связь между действиями или бездействием работника и причиненным работодателю ущербом, вина работника в причинении ущерба. При этом бремя доказывания наличия совокупности указанных обстоятельств законом возложено на работодателя, который до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником обязан провести проверку с обязательным истребованием от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и вины работника в причинении ущерба».

Вывод

Таким образом, для привлечения работника к материальной ответственности необходимо соблюдение следующих условий:

наличие подтвержденного прямого действительного ущерба;

наличие вины работника в причинении работодателю ущерба;

совершение работником действий (или бездействия), нарушающих нормы законодательства;

наличие причинно-следственной связи между действиями работника и возникшим у работодателя прямым действительным ущербом.

Следовательно, организация обязана (с учетом письменного объяснения работника) самостоятельно установить размер причиненного ущерба, исследуя причины его возникновения и вину работника в причинении ущерба, в результате чего заблаговременное определение размера суммы компенсации по каким-либо критериям не соответствует нормам ТК.