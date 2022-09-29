Как сотрудники «Клерка» работают на удаленке. Выбираем новый сервис для видеоконференций

Все не так плохо. Разработка сервисов для видеоконференций (ВКС) в России идет полным ходом уже несколько лет. И в российских сервисах уже можно проводить не только летучки и общаться с коллегами.

Расскажем вам о сервисе SberJazz, разработанном в Сбере, который пришел в «Клерк» на смену своему зарубежному коллеге.

Как мы выбрали SberJazz

В «Клерке» большинство сотрудников — удаленщики. Редакция разбросана по всей России от Краснодара до Новосибирска. География клиентов и читателей «Клерка» и того шире. Не найти региона, где бы их не было.

Зачем нам вообще нужен сервис видеоконференций:

Для редакции — обсудить новости, утвердить темы статей, обговорить контент-планы и проводить регулярные летучки с отделами.

Для отдела продаж — общаться с потенциальными клиентами, презентовать сервисы и услуги, причем часто к встрече подключается сразу 4-5 собеседников — маркетологи, руководители направлений, менеджеры, эксперты и т. д., а встреча длится более часа.

Для отдела сопровождения Бизнес — держать связь с коллегами и действующими клиентами, оперативно решать вопросы с подготовкой совместных вебинаров и выставлением документов. Отчитываться о проделанной за месяц работе, демонстрируя статистику и графики, удобнее, конечно, по видео.

Для всех — общаться с руководством, встречаться всей командой каждый месяц и отчитываться об успехах. Показывать крутые презентации.

Раньше мы пользовались всем известным зарубежным ВКС. Было неплохо, но многие встречи длились дольше, чем позволяла его бесплатная версия. С уходом компании из России, провести оплату корпоративных лицензий стало просто невозможно. Кроме того, некоторые клиенты стали активно переходить на российские разработки, следуя тренду импортозамещения.

Мы тоже решили рассмотреть разные варианты, попробовали несколько отечественных ВКС, но остановили выбор на SberJazz.

Как и многие подобные сервисы SberJazz имеет две версии:

Публичную. Корпоративную.

Мы опробовали обе и теперь расскажем вам о плюсах и минусах.

Публичная версия SberJazz

Бесплатная публичная версия SberJazz отлично подойдет для личного пользования, чтобы пообщаться с друзьями или родственниками. Тем не менее, большая часть представителей малого и среднего бизнеса используют ее для общения с коллегами и партнерами. Именно благодаря отзывам от некоторых из них и мы решили познакомится с этим ВКС.

Публичная версия SberJazz обладает обширным функционалом по сравнению с конкурентами. Отметим, что нам понравилось больше всего:

1. К конференции можно подключить до 200 участников (бесплатная версия нашего предыдущего ВКС позволяла подключать до 100 человек). Наша команда пока не такая огромная, но тут мы исходили из принципа — лучше больше, чем меньше.

2. Нет ограничений по времени для общения. Общаться можно сутки напролет, если вы, конечно, хотите. Больше всего времени в нашем случае уходило на встречи с клиентами и командные летучки раз в месяц. Как правило, мы не укладывались в установленные лимиты бесплатной версии, а корпоративные лицензии были не у всех, приходилось создавать новую встречу, давать ссылку и возвращаться к беседе.

Особенные неудобства ограничение по времени доставляло, если мы, например, брали комментарии у эксперта или делали запись встречи для дальнейшей расшифровки. В SberJazz у нас таких проблем не возникает, а вот про расшифровку записи мы еще ниже расскажем. Это вообще бомба!

3. Понятный интерфейс для всех. Гуру маркетинга или ИТ-специалисты наверняка способны быстро освоить любое приложение.

Но, во-первых, в отдел продаж у нас часто приходят новички, которых мы обучаем и которым максимально быстро нужно освоить новые для себя технологии.

Во-вторых, некоторые из наших клиентов довольно консервативны, например, предпочитают переписке через мессенджеры — электронную почту. Они готовы пообщаться по видео, но при условии, что не придется тратить время на установку программы, настройки, регистрации и еще какие-то сложные манипуляции.

SberJazz в этом смысле стал спасением, потому что пользоваться им может даже ребенок и не у одного нашего сотрудника, а главное клиента не возникло никаких сложностей при подключении.

4. У SberJazz есть функция «поднять руку», чтоб попросить слово. Если не знали — пользуйтесь. Особенно, если в беседе собралось человек 10 и больше. Тогда не придется перебивать друг друга, чтобы высказаться.

В дополнение классная опция — шумоподавление, которая фильтрует лишние звуки. Для нас это важно, потому что у нас много сотрудников, кто работает из дома. А там — играют маленькие дети, мяукают коты, свистит кипящий чайник. В общем — общаться с клиентом на фоне дочки, поющей «синий трактор», теперь можно, не выбегая с ноутбуком в соседнюю комнату. Бонусом — можно менять фон. Так что коллегам или клиентам не придётся наблюдать вас на фоне кухонного антуража.

5. Обещали рассказать про текстовую расшифровку — рассказываем. Мы:

берем интервью;

просим комментарии экспертов, которые всегда заняты и им проще проговорить их по ВКС, чем написать;

общаемся с клиентами и затем подводим итоги встречи и составляем своеобразный «протокол» по ней.

Во всех этих случаях записанные беседы нужно еще расшифровать в текст.

Наши редакторы подтвердят — это нелегкий труд. Поэтому, когда им рассказали, что в SberJazz есть функция расшифровки аудио в текстовый формат, они буквально прослезились от счастья.

6. Ну и конечно куда без стандартных и нужных опций — демонстрации своего экрана, но в этом ВКС одновременно несколькими участниками, и чата. В последнем, кстати, есть реакции — эмодзи, что оценила вся редакция. Когда ты выступаешь перед коллегами важно понимать, как воспринимается твоя речь, а чаще всего в ответ тишина, которая честного говоря пугает. Так вот эти самые реакции очень выручают и создают ощущение моментальной обратной связи.

И, да, все, что мы перечислили, есть и в бесплатной, и в корпоративной версии.

Кажется, зачем тогда покупать бизнес-вариант, если бесплатная закрывает все потребности? Сейчас расскажем, что есть такого в корпоративной версии, чего нет в публичной.

Корпоративная версия SberJazz

У корпоративной версии есть одно неоспоримое преимущество — контроль за проведением встреч и их администрирование.

В публичной версии SberJazz все направленно на то, чтобы каждый участник звонка имел равные права, безусловно для пользователей это очень удобно. Однако многие организации требуют от сервисов ВКС возможность администрировать процесс проведения видеоконференции. И мы, кстати, не исключение.

Например, на еженедельной планерке в «Клерке», когда присутствуют все сотрудники, важно, чтобы кто-то мог все регулировать — предоставлять слово, добавлять и удалять участников, управлять происходящим на общем экране.

У каждого участника есть собственная презентация о проделанной работе, статистике за месяц, новых сотрудниках и т. д. Администратор может вовремя запускать нужную презентацию для остальных участников.

Кроме того, корпоративная версия продукта предусматривает инструменты SDK и API — это значит, что вы сможете встроить сервис, например, в HR-платформу или корпоративный мессенджер.

«Клерк» постоянно ищет новые лица (или точнее руки и головы, ведь мы очень много пишем и создаем для вас), поэтому наши HR всегда в поиске и проводят много собеседований. Конечно, общаться с кандидатами через простой и доступный сервис ВКС намного проще.

Для нас большую роль сыграл и тот факт, что корпоративная версия SberJazz ориентирована на разных клиентов. Например, у нас небольшая команда и платные лицензии нужны не всем. В нашем случае самым оптимальным оказался тариф Business, когда покупаешь до 100 лицензий. Стоимость одной в этом случае 8 000 ₽/год.

Участник с платной лицензий помимо использования всех возможностей, которые есть в публичной версии, может создавать встречи только для сотрудников, запрещать запись экрана, устанавливать пароль для входа в конференцию, использовать зал ожидания, выключать камеры и микрофоны у участников и т. д.

Если же у вас есть потребность на 100 + лицензий, вам подойдёт тариф Enterprise. Цена — 11 000 ₽/год за одну лицензию. Так как такой запрос, скорее всего, будет у крупного бизнеса, в этом тарифе уже появляется возможность установки сервиса в контуре заказчика.

Кстати, если вы относитесь к учебным, медицинским или благотворительным организациям, то вам еще положена скидка 40%. Жаль в этом списке нет СМИ :-).

Выбрать можно любую версию, мы продолжаем использовать тариф Business для отдельных сотрудников и руководства.

Важно добавить, что платные лицензии можно передавать между сотрудниками и при необходимости увеличивать их количество. Ну, а те наши работники, которые еще не получили платные лицензии, продолжают использовать «базовую» бесплатную версию. Многие из них даже с родственниками и друзьями теперь общаются через SberJazz.

Все серверы и поддержка ВКС SberJazz находятся в России, все данные хранятся на территории РФ. SberJazz — полностью российская разработка, поэтому внешние катаклизмы, санкции и прочие неприятности ему не страшны.

Спасибо, что прочитали до конца))) Подключайтесь, общайтесь с семьей и коллегами. Наш Jazz-бэнд тоже идет работать. Сегодня еще сотни звонков и встреч. Всем пока!