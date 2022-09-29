Декларация по НДС

Декларацию по НДС, поданную до окончания налогового периода, ИФНС может не принять

ИФНС не приняла у компании декларацию по НДС с возмещением налога, посчитав ее предположительной. Суд поддержал инспекторов.

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Декларацию по НДС, поданную до окончания налогового периода, ИФНС может не принять
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Налоговая база исчисляется по итогам каждого налогового периода на основе данных бухгалтерского учета, как регламентировано пунктом 1 статьи 54 НК. Статьей 55 НКналоговый период определен как календарный год или иной временной период применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.

Почему декларацию посчитали предположительной

Налоговую декларацию по НДС сдают в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (статья 163 и пункт 5 статьи 174 НК).

Следовательно, моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации является следующий день после дня окончания определенного налогового периода.

Когда компания сдает декларацию досрочно, считается, что до конца налогового периода она еще может получить новые первичные документы, необходимые для расчета налоговой базы.

А если нет всех первичных документов, на основании которых определяется налоговая база и исчисляется налог, информация, представленная в досрочно сданной декларации, является предположительной (мнимой).

Так рассуждали судьи, которые приняли постановление АС Московского округа от 12.09.2022 по делу № А40-213006/2021.

Налоговые декларации, представленные до завершения налогового периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке. Эти декларации не соответствуют понятиям, установленным в пункте 1 статьи 80 НК.

Подавая декларацию до окончания налогового периода, компания нарушает установленный приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ порядок заполнения налоговой декларации на НДС. 

Таким образом:

  • обязанность подать декларацию возникает на следующий день после окончания налогового периода;
  • информация в декларации, которую сдали досрочно, — предположительная или мнимая;
  • досрочно сданная декларация не имеет юридического значения, в ней не учтено понятие «налоговый период.

Торопится не стоит

В постановлении АС Московского округа от 12.09.2022 по делу № А40-213006/2021, судьи также отметили, что компания вправе применить вычет по НДС в течение трех лет после окончания налогового периода. Но только при соблюдении определенных условий:

  1. товары либо ОС должны быть приобретены для операций, облагаемых НДС;
  2. приняты к учету на основании первичных документов (счетов-фактур), оформленных надлежащим образом.

Напомним, мы также писали о споре, в котором суд указал, что запрета представлять декларацию до того, как закончился налоговый период, нет.

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