Компенсация за задержку зарплаты

Когда выплачивается компенсация за задержку заработной платы

Законодатель в ТК особое внимание уделил своевременной выплате зарплаты и других выплат, причитающихся каждому сотруднику.

Обеспечение права каждого трудящегося человека на своевременную, полноразмерную выплату справедливой зарплаты, обеспечивающей достойное существование для него и его семьи, закреплено в качестве основополагающего принципа трудового права (ст. 2 ТК). Также установлено, что работодатель должен выплачивать в полном размере причитающуюся сотрудникам зарплату в сроки, определенные в соответствии с ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (ч. 2 ст. 22 ТК).

Однако реальность далека от идеала, и задержка зарплаты работникам предприятиями, компаниями и коммерсантами встречается довольно часто.

В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан дополнительно выплатить сотруднику проценты — денежную компенсацию. Ее должны начислить и выплатить в случае задержки выплаты хотя бы на один день.

Размер компенсации должен быть не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального Банка от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки зарплаты (ст. 236 ТК). С девятнадцатого сентября 2022 года ключевая ставка ЦБ установлена в размере 7,5 процента (информационное сообщение Центрального Банка от 16.09.2022).

Первым днем задержки считается день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты, последним — дата фактической ее выплаты. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором (ст. 236 ТК).

Кроме того, начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой зарплаты не исключает права работника на индексацию сумм задержанной зарплаты в связи с их обесцениванием вследствие инфляции (абз. 3 п. 55 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник может приостановить работу на период задержки заработка, письменно известив работодателя об этом (ч. 2 ст. 142 ТК). Кроме того, человек вправе уволиться по собственному желанию без предупреждения работодателя за положенное время при нарушении последним трудового законодательства (ч. 3 ст. 80).

Работнику возмещается и моральный вред, причиненный в связи с задержкой зарплаты. Он выплачивается в денежной форме в размерах, определяемых соглашением между работником и работодателем.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба (ч. 2 ст. 56, ст. 237 ТК, п. 63 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Расчет компенсации за задержку зарплаты

При расчете компенсации нужно учитывать следующее:

компенсация начисляется за каждый календарный день задержки, начиная со дня, следующего за установленным днем выплаты, по день фактической выплаты включительно;

сумму задолженности, с которой рассчитывается компенсация, определяется исходя из суммы, причитающейся работнику к получению на руки, за минусом НДФЛ, если его нужно удержать с просроченной выплаты.

Так, если компенсация рассчитывается за задержку аванса за первую половину месяца, то фактическая задолженность равна сумме аванса, поскольку НДФЛ нужно будет исчислить и удержать позже при окончательном расчете за месяц (п. 2 ст. 223 НК, письма Минфина от 28.01.2021 № 03-04-05/5316, от 13.02.2019 № 03-04-06/8932, от 08.02.2018 № 03-04-09/7597).

Если же компенсация рассчитывается за задержку окончательного расчета за месяц, то фактическая задолженность равна сумме, начисленной за вторую половину месяца, за вычетом НДФЛ за весь месяц, потому что НДФЛ нужно удержать при этой выплате (п. 4 ст. 226 НК, письмо Минфина от 28.01.2021 № 03-04-05/5316);

если в установленный срок зарплата или другие платежи были выплачены в неполной сумме, то компенсация определяется из фактически невыплаченных сумм;

размер компенсации определяется на основе ключевой ставки Центрального Банка. Если в периоде задержки выплаты были изменения ключевой ставки, то надо рассчитать компенсацию исходя из каждого значения ставки отдельно. Для этого в периоде задержки выплаты считают количество дней, во время которых действовали разные размеры ключевой ставки;

минимальный размер суммы компенсации за не вовремя выплаченный заработок должен быть не ниже суммы, рассчитанной по формуле:

минимальный размер компенсации = сумма выплаты, за вычетом НДФЛ х ставку ЦБ в период просрочки / 150 х количество дней задержки.

Размер компенсации за задержку выплаты может быть выше минимального, если это условие прописано в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Пример расчета компенсации

Допустим, зарплата выплачивается в равных частях 21-го числа текущего месяца и 6-го числа месяца, следующего за расчетным. Сотрудники работают по графику пятидневной рабочей недели. При совпадении дня выплаты зарплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК).

Зарплата за январь и февраль 2022 года была выплачена 05.03.2022. Ключевая ставка Центрального Банка с 20.12.2021 по 13.02.2022 составляла 8,5 процента, с 14.02.2022 по 27.02.2022 — 9,5 процента, с 28.02.2022 по 10.04.2022 — 20 процентов (информационные сообщения Банка России от 08.04.2022, 28.02.2022, 11.02.2022, 17.12.2021).

Предположим, что заработная плата работника без учета НДФЛ — 100 тыс. рублей.

Количество дней задержки выплаты ему зарплаты составило:

50 тыс. рублей за первую половину января — на 43 дня (с 22.01.2022 по 05.03.2022);

50 тыс. рублей за вторую половину января — на 29 дней (с 07.02.2022 по 05.03.2022);

50 тыс. рублей за первую половину февраля — на 12 дней (с 22.02.2022 по 05.03.2022).

Сумма компенсации составила:

за первую половину января — 1 495 рублей (50 000 руб. x 0,085/150×23 дня) + (50 000 руб. x 0,095/150×14 дней) + (50 000 руб. x 0,2/150×6 дней);

за вторую половину января — 1 098,33 рубля (50 000 руб. x 0,085/150×9 дней) + (50 000 руб. x 0,095/150×14 дней) + (50 000 руб. x 0,2/150×6 дней);

за первую половину февраля — 590 рублей (50 000 руб. x 0,095/150×6 дней) + (50 000 руб. x 0,2/150×6 дней).

Общая сумма причитающейся сотруднику компенсации за задержку зарплаты составила 3 183,33 рубля (1 495 руб. + 1 098,33 руб. + 590 руб.).

Рассчитать размер компенсации можно и онлайн, используя калькулятор процентов за задержку заработной платы. На просторах Интернета они представлены в достаточном количестве, и большинство из них бесплатные.

Пользоваться ими просто. Нужно ввести дату, определенную для выплаты зарплаты, и указать фактическую дату выплаты заработка, написать сумму долга и выбрать размер компенсации: стандартный или другой процент от недоимки. Затем потребуется только нажать кнопку, которая в разных калькуляторах может называться по-разному: «Рассчитать» или «Далее», и система выдаст сумму компенсации.

НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты

Когда работодатель выплачивает заработок позже положенного срока, он нарушает договорные обязательства перед сотрудниками. Компенсацию за такое нарушение считают мерами материальной ответственности. Она не покрывает затраты работников на исполнение трудовых обязанностей, поэтому, как пояснил Минфин, с этих сумм нужно платить НДФЛ (письмо Минфина от 27.05.2022 № 03-04-06/50079).

Отметим, что недавно министерство давало противоположные разъяснения о том, что компенсацию за задержку зарплаты освобождают от налога (письмо от 11.03.2022 № 03-04-05/18004).

В связи с неоднозначностью вопроса можно обратиться за разъяснениями в конкретную налоговую инспекцию.

Страховые взносы с компенсации за задержку зарплаты

Компенсацию работникам за несвоевременное перечисление зарплаты облагают страховыми взносами на ОПС, ОМС, по ВНиМ, а также взносами на страхование от несчастных случаев. В числе необлагаемых такая выплата не значится.

Вместе с тем некоторые компании придерживаются позиции, согласно которой компенсация не облагается страховыми взносами. Позиция основывается на мнении, которое высказал Президиум ВАС, анализируя схожие положения по взносам на страхование по ВНиМ, не применяющиеся с 1 января 2017 года.

Суд пришел к выводу, что такая компенсация не облагается указанными взносами (постановление от 10.12.2013 № 11031/13). Он исходил из того, что компенсацию за нарушение срока перечисления заработной платы следует отнести к компенсационным выплатам, связанным с выполнением физическим лицом своих трудовых обязанностей, которые не подлежат обложению страховыми взносами.

Поскольку компенсация за несвоевременное перечисление зарплаты выплачивается в рамках трудовых отношений, она является объектом обложения взносами на обязательное пенсионное и медстрахование, на страхование по ВНиМ и от несчастных случаев (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК, ст. 3, п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Данная компенсация прямо не названа как выплата, не облагаемая страховыми взносами, в ст. 422 НК и ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Из этого можно сделать вывод, что компенсация за нарушение срока перечисления заработной платы облагается страховыми взносами.

Такой позиции, скорее всего, будут придерживаться и проверяющие органы. В отношении взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование по ВНиМ это подтверждается письмами Минфина от 27.05.2022 № 03-04-06/50079, от 04.08.2021 № 03-15-05/62566, от 06.03.2019 № 03-15-05/14477, от 24.09.2018 № 03-15-05/68049, от 21.03.2017 № 03-15-06/16239.

Компенсация за задержку зарплаты: налог на прибыль

Налоговый кодекс не содержит прямого ответа на вопрос о том, признается ли расходом для целей налога на прибыль величина компенсации, выплаченной работнику за задержку зарплаты.

По данному вопросу можно найти три точки зрения.

1. Официальная позиция заключается в том, что суммы компенсаций, выплачиваемые за задержку заработной платы, не признаются расходами, поскольку не связаны с условиями или режимом работы. В пользу данной позиции говорит письмо Минфина от 31.10.2011 № 03-03-06/2/164. В документе отмечено, что компенсации работникам за задержку заработной платы расходами по налогу на прибыль не признаются.

Аналогичные выводы содержат также письма Минфина от 09.12.2009 № 03-03-06/2/232, от 17.04.2008 № 03-03-05/38.

2. В то же время есть судебные решения, согласно которым компенсацию за задержку заработной платы можно учесть в качестве внереализационного расхода по пп. 13 п. 1 ст. 265 НК. Такая позиция изложена в постановлении ФАС Поволжского округа от 30.08.2010 по делу № А55-35672/2009.

Суд указал, что расходы в виде суммы денежной компенсации, выплаченной работодателем сотрудникам на основании ст. 236 ТК, являются санкцией за нарушение договорных обязательств. Подпункт 13 п. 1 ст. 265 НК не содержит каких-либо ограничений по учету санкций в составе расходов в зависимости от того, в рамках каких правоотношений — гражданско-правовых или трудовых — нарушаются договорные обязательства, поэтому понесенные расходы учитываются при налогообложении прибыли.

Аналогичные выводы содержат постановления ФАС Волго-Вятского округа от 11.08.2008 по делу № А29-5775/2007, ФАС Поволжского округа от 08.06.2007 по делу № А49-6366/2006, ФАС Уральского округа от 14.04.2008 № Ф09-2239/08-С3 по делу № А60-14685/07.

3. Согласно третьей точке зрения, изложенной в постановлении ФАС Московского округа от 11.03.2009 № КА-А40/1267-09 по делу № А40-29503/08-20-73, такие компенсации включают в расходы на оплату труда. Суд, проанализировав статью 255 НК и ст. 236 ТК, указал, что денежная компенсация за несвоевременную выплату зарплаты правомерно включена налогоплательщиком в расходы.

Компенсация за задержку зарплаты: проводки

Денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы обычно рассматривают в качестве санкции за нарушение договорных обязательств работодателя перед сотрудниками, поскольку такая компенсация является материальной ответственностью работодателя. В таком случае для целей бухучета компенсация включается в состав прочих расходов и признается на дату начисления компенсации.

Это следует из подпунктов 4, 11, 16 положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н.

Страховые взносы, начисленные на сумму компенсации, также относятся к прочим расходам и признаются в периоде их начисления (пп. 11, 16, 18 ПБУ 10/99).

Однако существует и другой подход к определению компенсации за задержку заработной платы. Он заключается в том, что такую выплату компания рассматривает как элемент оплаты труда. В этом случае указанная сумма включается в состав расходов по обычным видам деятельности на дату начисления компенсации на основании пп. 5, 16 ПБУ 10/99.

Бухгалтерские записи по отражению рассматриваемых операций оформляют в соответствии с инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. Они будут приведены ниже в таблице проводок.

Записи приведены исходя из того, что сумма компенсации учитывается в составе прочих расходов и отражается с применением счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Содержание операций Дебет Кредит Сумма (руб.) Первичный документ Начислена компенсация за задержку выплаты заработной платы 91-2 73 20 123 Расчетная ведомость, бухгалтерская справка-расчет Начислены страховые взносы на сумму компенсации (20 123×30,2 %) 91-2 69-1-1, 69-1-2, 69-2, 69-3 6 077,15 Бухгалтерская справка-расчет Перечислена работникам сумма компенсации за задержку выплаты заработной платы 73 51 20 123 Выписка банка по расчетному счету

Приведенная в таблице общая сумма страховых взносов рассчитана исходя из тарифов, установленных п. 2 ст. 425 НК:

на обязательное пенсионное страхование — 22 % ;

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9 % ;

обязательное медицинское страхование — 5,1%.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при определении общей суммы страховых взносов рассчитаны с применением тарифа 0,2%.

Обозначим субсчета, используемые в таблице проводок.

К балансовому счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»: