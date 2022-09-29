Заработают поправки с 1 января 2024 года.
Карточка дня. Штрафы по прослеживаемости все-таки будут
За нарушения в системе прослеживаемости и ошибки будут штрафовать. Поправки в КоАП уже готовы.
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